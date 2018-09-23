После семи сыгранных туров в активе девятого номера красно-синих шесть забитых мячей — больше всех в премьер-лиге.

Уже сегодня он может поразить ворота «Спартака».

Шесть голов - столько забивал Чалов в прошлом и позапрошлом розыгрышах чемпионата России. В сезоне–2016/17 для данного свершения ему потребовалось 15 матчей, а в следующей кампании 20! На старте турнира так результативен Федор еще не был!

ТРАНСФЕРНАЯ РАБОТА С УЧЕТОМ ИМЕЮЩИХСЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Летом ЦСКА потерял Ахмеда Мусу, срок аренды которого из «Лестера» истек. Еще армейцев покинул Понтус Вернблум. Если нигериец мог порвать защиту соперника скоростными рывками, то швед продавливал чужую оборону. Над атакой красно-синих после их ухода сгущались тучи. Потому что Федор Чалов и Тимур Жемалетдинов перед этим сезоном оптом голы не поставляли.

Тогда клуб Евгения Гинера провернул крутой трюк: взял новичков, которые могли бы раскрыть потенциал Чалова и Жамалетдинова. Абель Эрнандес, чей контракт с «Халл Сити» истек, силен открываниями между линиями и разрезающим оборону соперника пасом. Никола Влашич, арендованный у «Эвертона», тоже выделяется обостряющим пасом, будь то ювелирная передача низом или мягкий заброс. Важно, что новички делают своевременную доставку мяча, попадая в ноты, нигде не фальшивя. Именно такие партнеры были нужны резвым и взрывным молодым русским форвардам команды – лучших товарищей им и пожелать было нельзя!

Еще зимой ЦСКА приобрел у «Славен Белупо» полузащитника Кристияна Бистровича. В атаках он умеет продвигать мяч. И, что важно, видит игру на два хода вперед. Хорват не постесняется выполнить поперечную передачу, если перед партнером открыта большая свободная зона. Ни он, ни партнеры не тормозят игру.

Показательны два гола Чалова на старте ЧР.

Первый мяч – мяч в ворота «Рубина». Голевую передачу низом из центра поля сделал Бистрович, уловив рывок партнера за спину защитникам. Он стал возможен, так как Эрнандес увел рывком из обороны Сесара Наваса. Уругваец – еще и проницательный игрок! Топ-трансфер. И идейно, и по уровню футболиста.

Второй мяч – третий в ворота «Арсенала»: Чалов забил с передачи Фернандеса. В начальной фазе атаки ему передачу сделал Бистрович. Его не прессинговали, но хорват моментально довел мяч на бровку. Быстрая циркуляция мяча – то, что отличает нынешний ЦСКА.

Как и Чалов и Жамалетдинов, Фернандес выиграл от трансферной политики ЦСКА. Потому что пришедшие летом Влашич и Эрнандес, а зимой Бистрович организуют оптовую и быструю доставку мяча в финальную треть поля. Это либо прямые голевые моменты, либо предголевые.

Влашич и Ко умеют создавать голевые возможности после передач из разных зон. Бистрович поразил ворота «Арсенала» после паса Эрнандеса с правой бровки. А Чалов в матче с «Викторией» в ЛЧ отличился после мягкого заброса Влашича с левой бровки. Федору требовалось лишь сыграть на опережение, что он и сделал. Передачи низом в свободные зоны, или пасы рассчитанные на игру на опережение – в таких условиях Чалов будет полезен даже при доставке мяча с бровки, что и демонстрирует.

ЭТОГО НЕ УДАЕТСЯ СДЕЛАТЬ «СПАРТАКУ», А ЛЕТОМ ПРОВАЛИЛСЯ САМПАОЛИ

ЦСКА усилился игроками, которые дополняют Чалова и Ко! Иными словами, клуб создал нужную химию на поле.

Можно привести сразу два примера из нынешнего года, когда недостаток химии на поле мешает команде.

1. Аргентина на мундиале

Летом Лео Месси потерялся на ЧМ-2018. Вину на себя вся тренировавший сборную Аргентины Хорхе Сампаоли: «Наша игра задевает сильные стороны Лео, не способствует раскрытию его потенциала. К сожалению, мне не удалось подобрать игровые сочетания, которые бы работали. Нам недоставало командной химии. Беру на себя вину за неудачное выступление Месси».

2. «Спартак»

Под какой стиль берут новичков красно-белые?

Как объяснить одновременно трансферы Александра Ташаева и Романа Еременко? Первый в прошлом сезоне набрал 13 очков по системе «гол+пас», но ярко проявлял себя в контратакующем футболе, чего «Спартак» почти лишен. «Динамо» заменило Ташаева на Жоаозиньо – столь же техничного и сильного на пространстве игрока – и большой разницы не чувствует. Второй всегда был силен развитием позиционной атаки. Но под него нужны адресаты. В ЦСКА ими были Ахмед Муса, Зоран Тошич, Марио Фернандес. Они проделывали колоссальный объем скоростной черновой работы, создавая варианты для продолжения атаки Еременко. «Спартак» таких игроков может долго искать! Результат окажется крайним – будет страдать.

Журналисты, пишущие о тактике, часто все до безумия усложняют. Нарисованные ими схемы и стрелочки разбиваются о динамику ­– в динамике все умные представления, изображенные на бумаге, в большинстве случаев не работают – все проще. На скорости важно, чтобы игроки одинаково мыслили и понимали друг друга. Являлись дополнением. У ЦСКА сейчас происходит именно так.

Почему Федор Смолов ярко проявлял себя в «Краснодаре»? Перепасовываясь возле штрафной в касание–два, партнеры отслеживали его открывания напротив створа ворот и своеврменно доставляли мяч. К подобному сценарию они готовились на тренировках. В «Локомотива» этого нет. В сборной России тоже не было. В этих командах, пока партнеры сообразят, что к чему, Федор окажется в офсайде. Это не упрек «Локо» и сборной России – констатация факта и комплимент быкам: у «Краснодара» была отлажена систему, которую трудно отработать – нужно много времени.

У ЦСКА есть и система, и подобранные под нее новички. При этом за них клуб не переплатил. Высший пилотаж! Данные условия благоволят тому, чтобы Чалов раскрывался. Кажется, он для этого созрел. В нынешнем розыгрыше РПЛ на данный момент он нанес больше всех ударов из штрафной ­­– 16. Голевыми стали 5. 1 гол футболист забил дальним ударом, а всего таких попыток произвел 9.

Что еще важно, в ЦСКА взаимозаменяемые игроки. Гол в ворота «Арсенала» Чалов забил с угла штрафной – перед воротами открывался Эрнандес.

ФАКТОР ГОНЧАРЕНКО

Даже правильно подобранные новички ничего не дадут команду без грамотного плана тренера.

Виктор Михайлович никогда не был фанатом автобусной тактики. Даже «Уфа» так играла в результате ставки на здравый смысл. Когда Гончаренко возглавил команду из столицы Башкортостана, то желал играть в четыре защитника, как в БАТЭ. Но понял, что к лучшему результату приведет другой модуль – требовалось насыщать оборону.

По итогам первых 16 туров чемпионата России в прошлом сезоне ЦСКА забил лишь 17 голов! А в следующих 14 сразу 32! Гончаренко убрал из опорной зоны Вернблума, придумав пару Натхо - Головин. Оба умеют продвигать мяч вперед передачами, а россиянин всегда готов его протащить в атакующую треть на дриблинге.

Пример с парой Натхо – Головин и отказ от Понтуса в опорной зоне – отличный пример желания Гончаренко раскрывать атакующий потенциал своей команды. Когда есть что вытянуть наружу (раскрыть скрытые резервы), Виктор Михайлович этим занимается. Возможности Чалова сюда относятся. Быстрый розыгрыш мяч – то, что нужно нападающему.

Нынешний ЦСКА опасен как в позиционной атаке, так и в контрвыпаде. Как они забили в ответке «Уралу»? Бистрович и Ахметов развили атаку, а у чужих ворот разобрались Чалов и Ахметов! Ни один не передержал мяч – все попали в ноты. В этом плюс нахождения в одном составе быстро думающих и быстро действующих футболистов. Таких можно найти даже на скамейке запасных «Славен Белупо»! Да, это привет Бистровичу, которого разглядел Андрей Мовсесьян.

Но Гончаренко прекрасен не только идеями. Первый гол в прошлом сезоне чемпионата России Чалов забил лишь в апреле – в ворота «Динамо». После этого форвард вышел на поле в шести матчах в стартовом составе и забил еще пять голов! Оправдав доверие тренера в дерби, нападающий получил шанс на постоянную игру в старте. Гончаренко умеет чувствовать, когда и кому довериться.

История яркого старта Чалова ­по–настоящему футбольна. Эта игра – командный вид спорта. И начинается все даже не на поле, а в кабинетах руководителей и селекционеров. Скауты могут открыть команду. И в ЦСКА происходит именно так. По итогам 7 туров РПЛ в активе красно-синих 12 голов – лучший результат наравне с «Зенитом».

Кадры: «Матч Премьер».