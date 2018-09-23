«ОБОРОНА «ЛОКО» МОЖЕТ СПРАВИТСЯ С ДЗЮБОЙ»

У «Зенита» сейчас на душе легко и приятно. Команда играет в охотку, набирает очки. Плюс нельзя не учесть фактор своего стадиона, который будет гнать питерцев вперед.

«Локо» сейчас переживает не лучший период, но надо помнить, что это очень опытная команда. Проблема сейчас одна: команде очень тяжело даются голы. Но оборона для России очень приличная, и Гилерме надежный, опытный вратарь. Надежности обороны «Локомотива» вполне достаточно, чтобы сдержать Дзюбу, Ерохина или Дриусси.

Крупного счета точно не будет. Либо в один мяч выиграет «Зенит», либо ничья.

«Зенит» - «Локомотив». 23 сентября. 16.30. «Санкт-Петербу́рг».

«ЦСКА РАСЦВЕТАЕТ НА ГЛАЗАХ»

ЦСКА расцветает на глазах, и эта концовка матча с «Викторией» команду еще больше окрылила. У «Спартака» черная полоса затянулась, и еще это поражение от «Рапида». Плюс перевод в молодежку двух опытных игроков, это, видимо, тоже сказывается на атмосфере. Если все суммировать, то фаворитом в дерби будет ЦСКА.

Но этот матч покажет: есть ли в «Спартаке» коллектив, может ли команда собраться, чтобы совершить подвиг непростой период, или это компания парней, которые просто зарабатывают деньги?

Навскидку отдать победу «Спартаку» никак не могу. Но следует учесть, что это все-таки дерби, и в нем неважно, какое место соперники занимают, и как они сыграли последние матчи. И все же скажу так: ничья для «Спартака» в дерби будет лучшим результатом.

ЦСКА – «Спартак». 23 сентября. 19.00. «Арена ЦСКА».