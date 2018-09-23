«ЧЕМПИОН МИРА, ВИЦЕ-ЧЕМПИОН МИРА»

«Локомотив» купил к Лиге чемпионов опытных игроков – Хеведеса, Крыховяка, Смолова. Но получилась удивительная вещь: сегодня опытная защита так порола! Чемпион мира Хеведес, вице-чемпион мира Чорлука, защитник сборной Грузии Кверквелия! Двое последних «отличились» особенно. Безобразный матч выдали! Чорлука и Кверквелия дают Дзюбе спокойно принять на грудь в своей штрафной. Ну куда это годится? Защитники выглядели каким-то растерянными, хотя вроде бы благодаря такому опыту, должны играть уверенно. Поэтому сегодня матч проиграли защитники, которые раз за разом ставили своего вратаря в такие ситуации, что там трудно было что-то сделать.

Правда, и «Зенит» в обороне тоже напортачил. Давали бить из опорной зоны. Хотя для зрителей матч получился фееричным.

«В «ЛОКОМОТИВЕ» ЧТО-ТО НЕ В ПОРЯДКЕ ВНУТРИ»

«Зенит» подготовил для сборной Дзюбу, Ерохина, который выглядит просто потрясающе. Радует, что Шатов начал понемногу возвращаться, а его первый гол просто великолепен. «Зенит» сейчас главный претендент на чемпионство. Огорчило только, что три гола все-таки питерцы пропустили.

– Все задаются вопросом: что происходит с «Локомотивом»? Точно такая же история была в «Спартаке» после чемпионского сезона. А потом выяснилось, что там внутри не все нормально. Оказывается, Каррера с Пилипчуком повздорили. Такое впечатление, что сейчас такая же история происходит в «Локомотиве». В футболе не бывает мелочей, в коллективе должна быть спокойная, рабочая атмосфера. Почему так нервозно сегодня играли опытные футболисты? Могу объяснить эту нервозность, тем, проблема кроется внутри команды.

Вроде бы состав-то приличный. Но, видимо нет коллектива. Вы посмотрите, как радуются голам футболисты «Зенита», как играют в охотку, переживаютдруг за друга. В сегодняшнем «Локо» такого нет.