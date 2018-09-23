«ЗОБНИН – ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА»

Борьба шла все девяносто минут и это напряжение соответствовало значимости матча, тому, что мы подразумеваем под словом дерби. Однако ЦСКА выглядел получше, армейцы показывали более слаженную, осмысленную игру. «Спартак» рассчитывал только на одно: вдруг повезет и убежит Адриано. Практически никаких комбинаций мы не увидели, «Спартак» большую часть матча отбивался, и отбивался по-деревенски, рассчитывая только на длинные передачи. А вот ЦСКА создалнесколько моментов, но всегда в решающий фазе его футболисты затягивали с принятием решения и спартаковцы успевали выбить мяч. В концовках нужно действовать быстрее. Это издержки того, что у армейцев молодая команда.

Отдельно хочу сказать про Николу Влашича. Он с каждым матчем становится все более значимой фигурой для ЦСКА. Влашич ведет игру, забивает важные голы. Приезд хорвата – серьезное усиление.

Опять одним из самых активных у армейцев был Марио Фернандес, который в атаке действует фактичекски, как правый форвард. Но мы про это говорим после каждого матча. Марио к такой игре уже приучил.

«Спартак» отходил на свою половину и практически занимался только отниманием мяча. Но несколько моментов спартаковцы, тем не менее, создали. Штрафной, после которого забил потрясающий гол Фернандо, заработал Роман Зобнин. Он был лучшим в обеих командах, проделал огромный объем скоростной работы и качество этой работы тоже было приличным. Александр Головни из маленького сибирского городка Калтана, а Зобнин из Иркутска. Это говорит о том, что нужно искать таланты в глубинке.

«КАРАСЕВ СТАЛ ИСПУГАННЫМ»

Ничья для «Спартака» – хороший результат. Впрочем, как и для ЦСКА, потому что армейцы проигрывали большую часть матча, а отыграться в дерби всегда непросто. Но с точки зрения умения подержать мяч, подходов к штрафной соперника, ЦСКА, конечно, выглядел предпочтительнее. У «Спартака» Адриану фактически остался без поддержки.

Арбитр Сергей Карасев пропускал много нарушений как в одну, так и в другую стороны. Например, не назначил штрафной в самом конце за явное нарушение перед штрафной площадью на Фернандо. Карасева несколько раз отстраняли, и он стал испуганным. Некоторые моменты он судил так: от греха подальше.

Если подвести итог, эта ничья вдохнет уверенность в футболистов «Спартака», которую они потеряли в последних матчах. Еще накануне игры с «Рапидом» в Лиге Европы шли разговоры, что для Массимо Карреры матч в Вене и дерби с ЦСКА станут решающими в плане продолжения работы в Москве. Команда этой ничей продлила Каррере жизнь в «Спартаке».