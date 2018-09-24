«ИГРОКИ «ЛОКО» ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ЧЕМПИОНАМИ»

– Какие матчи прошедшего тура вам понравились?

– Игра ЦСКА и «Спартака» была напряженной. Очень эмоциональный. Настоящее дерби. И, конечно, матч «Локомотива» и «Зенита». Много голов – праздник для болельщика, но и признак, что не все в порядке в обороне каждой из команд.

– Начнем с действующего чемпиона. «Локомотив» опустился на 11-е место. Что с ним происходит?

– Во-первых, футболисты почувствовали себя чемпионами. Мотивация у них не такая как в прошлом году – рассеянная. В прошлом сезоне много игр «Локомотив» сыграл на ноль. Сейчас много пропускает. Это говорит о том, что командные действия в обороне начали хромать. Не так надежно в обороне игра.т все футболисты, а не только защитники. Именно поэтому есть зоны, пространство для соперника.

– Первопричина лежит в самих игроках?

– Да. Эйфория есть у всех. И не стоит забывать такую вещь – был чемпионат мира. Десять человек «Локомотива» находились в своих сборных. Полноценной командной подготовки не получилось. Это тоже одна из причин.

– «Зенит» в плане результатов удивляет?

– В прошлом году «Зенит» шел так же, даже мощнее, на мой взгляд. Второй осечки питерцы не допустят. Они по делу побеждают. Поэтому задача «Зенита» – чемпионство. Даже второе место будет неудачей. Команда нацелилась на чемпионство – идет и создает отрыв.

– А по качеству игры «Зенит» соответствует первому месту?

– Если сравнивать с остальными нашими команда, «Зенит» по делу идет впереди. Но по еврокубкам видно, что игра не идеальна. Определенные проблемы существуют.

«СПАРТАК» ЕЩЕ «ПРОРВЕТ»

– Перед матчем «Спартака» и ЦСКА вы отдавали предпочтение армейцам?

– Они и начали очень активно. Назревал гол в ворота «Спартака». Штрафной удар игру перевернул. Но после того как ЦСКА сравнял счет, игра была такая же как в первые 30 минут. ЦСКА хотел выиграть, шел большими силами. Но результат объективный.

– Стоит ли акцентировать внимание на том, что у «Спартака» почти все голы забиты после стандартов?

– Это говорит о том, что команда создает немного голевых моментов. В игре чего-то не хватает. Но практика показывает, что 60% голов забивается со стандартных положений. Не работать над ними – останешься без голов. Это дело времени. «Прорвет» «Спартак». Весь чемпионат на стандартах не сыграешь.

– Модно говорить, что такая результативность связана с уходом Квинси Промеса, но с ним в последнее время «Спартак» забивал немного…

– Дело в том, что Промес отвлекал много внимания на себя. Его все время опекали два игрока. В результате у остальных руки были развязаны. Плюс с уходом Промеса «Спартак» потерял скорость. С левой стороны всегда была острота. Если ему давали пространство, он создавал момент. Заменить такого игрока сложно и «Спартак» с его уходом многое потерял.

«ГЛУШАКОВ? ПЕРВЫЙ ЗВОНОК БЫЛ В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ»

– Денис Глушаков и Андрей Ещенко были отправлены в дубль за «лайки» или в том числе за плохую готовность и что-то еще?

– Думаю, что первый звонок был в прошлом сезоне. После чемпионства, когда Глушаков играл важную роль, он уже не показывал прежней игры. Поэтому тренер искал другие варианты, менял. Видно, что игрок недоволен. Все идет оттуда, а не от «лайков».

Ему вернули повязку, вроде договорились, но Лукас Фернандо и Роман Зобнин выглядят предпочтительнее, чем Денис. Поэтому и такая ситуация. Конечно, есть что-то еще, но это уже нужно быть внутри коллектива.

– Часто говорится, что «Спартаку» надо расставаться с Глушаковым, Ещенко, а также Дмитрием Комбаровым и Александром Самедовым. У вас в «Динамо» было трое опытных футболистов Андрей Воронин, Игорь Семшов и Дмитрий Хохлов. Тяжело ли им было осознавать, что из лидеров они постепенно превращаются в запасных?

– Конечно, тяжело. Это взрывоопасный момент. Не может футболист играть вечно. Даже у лидеров наступает спад. Когда их меняют, они обижаются. Хотя недавно разговаривал с Семшовым, он сказал: «Никогда бы не подумал, что тренером быть настолько тяжелее, чем игроком». Мелочей не бывает. Всегда нужно делать какие-то выводы, кого-то ставить, кого-то менять. Когда опытные футболисты играют, они ведут за собой команду, а когда начинают «взрывать» команду – совсем другое. Вечных нет, и смена поколений всегда происходит. Важно, чтобы оставался здоровый костяк.

«МАРКИЗИО ПОКА НЕ ВПЕЧАТЛЯЕТ»

– ЦСКА буквально «хоронили» перед сезоном. Армейцы ваши ожидания превосходят?

– Никто ЦСКА не хоронил. Все понимают, что когда уходит такая плеяда опытных игроков с учетом появления такого количества молодых футболистов, прежней сыгранности уже не будет. Ожидали, что не будет стабильности, а стабильность появилось. Это работа грамотного тренера.

– Персонально футболисты прибавляют?

– Конечно, возьмите того же Федора Чалова. Молодой, лезет вперед, старается. Да, в этом матче его заменили. Не получилась игра, но он набирается опыта и в дальнейшем принесет много пользы. В принципе вся команда неплохо выглядит.

– По матчам, которые прошли в еврокубках на прошедшей неделе, у вас не создалось ощущения, что Россию ждет катастрофа в этом сезоне?

– Будто наши клубы показывали большие результаты в последнее время. «Зенит» побеждал в Кубке УЕФА в 2008 году.

– Я в первую очередь про таблицу коэффициентов.

– «Локомотив» разочаровал. Их гоняли в одну калитку. Проблем в командных действиях хватает. Но у «Зенита» очень неплохой состав. Питерцы могут далеко пройти. «Краснодар»? Команда хуже не стала. С каждым годом у «Краснодара» становится больше опыта.

– Почему «Зенит» в Европе выглядит одной командой на своем поле и совершенно другой на чужом?

– Не хватает ключевых игроков. Пока играли без Эммануэля Мамманы и Александра Кокорина. С их возвращением будет больше надежности. Маммана серьезно усилит оборону.

– А какое впечатление пока оставил Клаудио Маркизио?

– Пока никакого. У футболистов по-разному проходит адаптация в новой команде. Например, Федор Смолов еще не нашел своей игры в «Локомотиве», не прочувствовал партнеров. Уверен, что еще пригодится.