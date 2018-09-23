Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран, подводя итоги дерби, выразил мнение, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера утратил контроль над ситуацией в команде.

«ТРЕУГОЛЬНИК ФЕРНАНДО – ГЛУШАКОВ – ЗОБНИН РАЗВАЛИЛСЯ»

– В дерби хотелось увидеть, встанут ли красно-белые на защиту своего тренера. Как вам показалось?

– У футболистов были видны самоотдача и желание, но не стал бы ставить вопрос именно так: билась команда за тренера или нет. У игроков контракты не с Каррерой, а со «Спартаком». Продолжит Массимо работать или придет другой тренер, ответственности перед болельщиками и обязательств перед клубом это не снимает.

– Кто больше заслуживал победу?

– Ничья – закономерный итог. По игре, по моментам чуть ближе к победе был ЦСКА. В первом тайме мяч катался по штрафной «Спартака», но чуть не хватило удачи, во втором – перекладина. У красно-белых кроме голевого стандарта особо шансов не было, но все равно ничья не кажется нелогичной.

– «Спартак» только со стандартов в этом сезоне и забивает. Почему так, по-вашему?

– Поломалась средняя линия. Ушел Квинси Промес, проблемы были еще до отстранения у Дениса Глушакова. Когда выпадает один фланговый игрок – его еще можно заменить, но тут затронута центральная зона. Треугольник Фернандо – Глушаков – Роман Зобнин развалился, в нападении идут изменения. Но только в машине можно поменять колесо и поехать, а в футболе не так. Дмитрий Комбаров вдобавок не выходит, хотя с его передач много мячей забивалось. Да, есть молодежь, ребята перспективные, но на первые роли им рановато.

– Поиск может затянуться?

– Видно, что в команде какие-то проблемы. Проиграли «Ахмату», «Рапиду». «Спартак» не должен так уступать в Австрии, когда настолько превосходит соперника по бюджету, уровню игроков. Пусть в футболе может случиться всякое, но с «Рапидом»-то моментов практически не было.

«СИТУАЦИЯ – ДЕТСКИЙ САД»

– Получается, Каррера скорее мечется, чем ищет: то Луис Адриано в опале, то в основе на дерби, а Глушаков в дубле за лайки…

– Он понимает, что где-то надорвалось, пытается исправить, но в такой непростой обстановке правильные решения принять непросто. Мы не знаем точно, что происходит в «Спартаке», но за результат все равно спрашивают с тренера. Ему надо разговаривать с футболистами, объяснять, а выглядит со стороны как: «Я сказал, и пошли вы все». Я не уверен, что все так происходит, просто допускаю, но мы же видим результат. Болельщики страдают от его отсутствия.

– Каррера похож на человека, который может забить на собственное «я» и вернуть Глушакова в команду?

– Ситуация – чистый детский сад, на мой взгляд. Лайки какие-то. Поставил – не поставил. Опускаться до этого – бред сумасшедшего.

– Просто повод убрать капитана из команды?

– Так ты будь мужиком: пригласи на разговор, объясни. Скажи Глушакову, что меня не устраивает то и то. Или ты поправляешь, или расходимся. А цепляться за лайки, считаю, неправильно. Сам был игроком, тренером и не припомню, чтобы с капитаном так обходились. В таких вопросах свое «я» надо все-таки оставлять дома с женой, а в «Спартаке» надо понимать, что за результат переживают миллионы болельщиков. Думаю, Каррера сам запутался в себе. Сдать назад, переступить через себя – тоже надо уметь.

– Если не переступит, будет вести себя как большой босс, то как долго продержится с такими результатами?

– Самый главный босс – Леонид Федун. Он всем платит зарплату, покупает игроков, и ему решать. Каррера же просто исполнитель, который отвечает за результат. И все текущие распри совершенно не красят «Спартак». Можно сделать только один вывод – ситуация внутри не контролируется.

– Федун известен как терпеливый руководитель. Не пора ли ему вмешаться?

– Уверен на 100 процентов, что он внимательно следит за ситуацией, но некий карт-бланш у Карреры пока существует. Вы думаете, Федуну приятно видеть в прессе обсуждение лайков? Да даже, если это просто повод убрать капитана, то все равно выглядит как настоящий цирк. Конечно, любое терпение рано или поздно лопнет.