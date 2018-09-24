Выбери лучший гол 8-го тура РПЛ! (видео)
Сайт «Советского спорта» предлагает своим посетителям выбрать лучший гол 8-го тура российской премьер-лиги.
Голосование продлится до 23:59 мск 25 сентября.
«Крылья Советов» – «Краснодар» – 0:3
Голы: Ари, 69, 71; Сулейманов, 81
ЦСКА – «Спартак» – 1:1
Голы: Влашич, 63 – Фернандо, 30
«Зенит» – «Локомотив» – 5:3
Голы: Шатов, 13, 64; Ерохин, 48; Дзюба, 57; Дриусси, 90 – Баринов, 17; Ал. Миранчук, 74; Смолов, 85
«Ростов» – «Уфа» – 0:0
«Ахмат» – «Оренбург» – 1:1
Голы: Анхель, 22 – Афонин, 66
«Арсенал» – «Рубин» – 2:2
Голы: Мохаммед, 12; Бакаев 76 – Коновалов, 77; Уремович, 90+2
«Динамо» – «Анжи» – 0:1
Гол: Понсе, 49
«Енисей» – «Урал» – 1:2
Голы: Занев, 59 – Семакин, 25 (автогол); Ильин, 58