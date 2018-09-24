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Голосование продлится до 23:59 мск 25 сентября.

Выбери лучший гол 8-го тура РПЛ
даты проведения: 24.09.2018 г. – 25.09.2018 г. Обсудить

«Крылья Советов» – «Краснодар» – 0:3
Голы: Ари, 69, 71; Сулейманов, 81

ЦСКА – «Спартак» – 1:1
Голы: Влашич, 63 – Фернандо, 30

«Зенит» – «Локомотив» – 5:3
Голы: Шатов, 13, 64; Ерохин, 48; Дзюба, 57; Дриусси, 90 – Баринов, 17; Ал. Миранчук, 74; Смолов, 85

«Ростов» – «Уфа» – 0:0

«Ахмат»  «Оренбург» – 1:1
Голы: Анхель, 22 – Афонин, 66

«Арсенал» – «Рубин» – 2:2
Голы: Мохаммед, 12; Бакаев 76 – Коновалов, 77; Уремович, 90+2

«Динамо»  «Анжи»  0:1
Гол: Понсе, 49

«Енисей» – «Урал» – 1:2
Голы: Занев, 59 – Семакин, 25 (автогол); Ильин, 58

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