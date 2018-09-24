Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о задержке футболистам выплат премиальных, отметив, что это не соответствует действительности.

– Появилась информация, что Юрию Семину может быть предложена в «Локомотиве» почтенная должность. Такой вариант действительно рассматривается?

– Пусть это предлагает ему тот, кто об этом пишет. Мы этот вариант даже не рассматриваем.

– Сейчас у команды тринадцать очков отрыва от «Зенита». Как вы его оцениваете?

– В прошлом году после десяти матчей отрыв составлял восемь очков, и шла борьба.

– То есть, ощущения безнадежности сейчас нет?

– Надо работать.

– Команда показала неплохую игру с «Зенитом». Это порадовало?

– К сожалению, с «Зенитом» нам чуть-чуть не повезло. Не будь удаления, были бы несколько другие варианты. С другой стороны, не надо пропускать мячи, а нужно играть все девяносто минут. Надо забыть все, что было, засучить рукава и работать.

– Илья Геркус не так давно заявил, что у команды идет черная полоса. Она продолжается?

– В моем понимании нет ни белой, ни черной полос. Надо просто вкалывать. Когда делаешь что нужно – результат придет.

– Появилась информация, что в команде есть задержки по премиальным. Как ее прокомментируете?

– Никаких задержек нет. Пусть те, кто эту информацию распространяют, смотрят в собственный карман.