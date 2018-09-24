1. ПОЯВИЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ, ЧТО ЮРИЯ СЕМИНА МОГУТ ОТПРАВИТЬ В ОТСТАВКУ. ЭТО ПОХОЖЕ НА ПРОВОКАЦИЮ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ ПРАВДОЙ?

- Похоже на провокацию, кто-то сознательно запускает такую информацию. Хотя мы живем здесь и сейчас и понимаем, что все может быть. Были совершены дорогие приобретения, а результата нет. Но нужно понять одну вещь: «Локо» столько лет мучился, команду лихорадило, тренеры менялись, а толку не было. Потом вернулся Семин и с теми игроками, которые у него были, привел команду к чемпионству.

Давно не секрет, что существуют проблемы в отношениях между президентом и главным тренером. И вместо того, чтобы поддерживать тренера, Илья Геркус на каждом совете директоров ставит вопрос о замене Семина.

Да, нынешний сезон складывается неудачно для «Локомотива», но я бы предостерег руководство «Локо» от скоропалительных решений. Хочу напомнить, что именно Семин, спустя 14 лет, привел команду к чемпионству. Думаю, что этот тренер заслужил, чтобы ему дали карт-бланш и в такой непростой ситуации.

2. НАДОЛГО ЛИ МАССИМО КАРРЕРА ПОЛУЧИЛ ИНДУЛЬГЕНЦИЮ ПОСЛЕ НИЧЬЕЙ В ДЕРБИ?

- Продлил, но надолго ли, пока не ясно. Все-таки у Карреры есть и смягчающие обстоятельства. Промеса критиковали за игру в этом сезоне, но только после его продажи все увидели, как обеднела игра «Спартака» в атаке. Правда, и сам Каррера усложнил себе задачу, когда отправил Дениса Глушакова и Андрея Ещенко в молодежку. Эти опытные ребята сейчас точно пригодились бы.

Каррера после матча с ЦСКА заявил, что это его решение, что Глушаков при нем играть не будет. Отвечу так: уволят итальянца через два-три матча, и при другом тренере Глушаков вернется в основу.

Сейчас много разговоров, что «Спартак» забивает только со стандартов. Не надо на это сетовать, это такие же полноценные голы. Если же взять матч с ЦСКА, то моменты у «Спартака» были. Вспомним, удар Александра Самедова, когда мяч прошел над девяткой. Игорь Акинфеев там явно не успел бы. Вспомните удар молодого Артема Тимофеева в концовке. Пробей точнее, гол был неминуем.

Поможет ли увольнение Карреры (если оно случится) решить проблемы «Спартака»? Да

Нет

У «Спартака» нет проблем, скоро все наладится

3. «ДИНАМО» ДОМА ПРОИГРАЛО «АНЖИ». ПРОБЛЕМЫ У БЕЛО-ГОЛУБЫХ, ИЛИ ЭТО НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ?

- Несчастный случай. «Динамо» устроило мощный штурм, момент за моментом возникал. Не забили в матче с явным аутсайдером, так бывает. Тут еще поймал кураж вратарь «Анжи» Юрий Дюпин.

Дмитрий Хохлов создал очень крепкую команду, из тех футболистов, которые у него в распоряжении. Не скажу, что динамовцы смогут в этом сезоне бороться за что-то существенное, но любому из наших фаворитов придется в матче с «Динамо» очень непросто. Да уже пришлось: вспомните встречи со «Спартаком» и «Локомотивом».

4. «АРСЕНАЛ» И «РУБИН» ПОДАРИЛИ ЗРИТЕЛЯМ ЯРКИЙ МАТЧ. ОБЫЧНО ВСТРЕЧИ СЕРЕДНЯКОВ ПРОХОДЯТ БОЛЕЕ СКУЧНО. ЧТО-ТО В РПЛ МЕНЯЕТСЯ?

- «Арсенал» забил первым. Если б счет открыл «Рубин», да к тому же забил бы и второй гол, мы бы увидели тактику Курбана Бердыева в действии. Феерия вряд ли получилась бы: «Рубин» отошел бы назад и засушил игру. В Туле повели хозяева, поэтому гостям пришлось отыгрываться.

Но ни могу не отметить, что в «Рубине» на первый план выходят молодые российские футболисты. И причины здесь две: жизнь заставила отказаться от приглашения дорогих иностранцев, а Бердыев всегда умел работать с молодежью.

И если уж заговорили про молодежь, то посмотрите, как в ЦСКА или «Спартаке» стали доверять молодым. Это веяние времени в нашем футболе. Все стали считать деньги.

5. ОТРЫВ «ЗЕНИТА» СОСТАВЛЯЕТ 7 ОЧКОВ. ЗАСЛУГА СЕРГЕЯ СЕМАКА ОЧЕВИДНА. НО НЕ КАЖЕТСЯ ЛИ ВАМ, ЧТО ПОБЕДА НАД МИНСКИМ «ДИНАМО» ТОЖЕ СЫГРАЛА БОЛЬШУЮ РОЛЬ?

- Главную роль сыграл Семак, который создал уникальную атмосферу. В подтверждение могу привести слова Александра Кокорина после матча с «Локомотивом»: «Зенит» показывает такую игру, что я готов выходить на замену хоть на минуту».

Безусловно, победа над минском «Динамо», конечно, была важным рубежом, преодоление его еще больше способствовало улучшению атмосферы. Такие победы окрыляют футболистов.

Я не раз говорил, что «Зенит» и «Спартак» будет бороться за золото. Несмотря на все последние события, своего мнения не изменил. «Спартак» уже сыграл со всеми главными конкурентами, не выиграл, но и не проиграл. А «Зенит» еще не встречался с ЦСКА. Думаю, «Спартак» рано списывать со счетов в борьбе за чемпионство и 7 очков на длинной дистанции не такой большой отрыв. ЦСКА тоже вполне может подключиться к этой гонке. Но у армейцев много молодежи в составе. Смогут ли молодые ребята выдержать это напряжение?