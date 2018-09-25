Авторитетный болельщик «Спартака» Амир Хуслютдинов (он же Профессор) рассказал о видении ситуации в клубе из фанатской среды.

«ПРИ ЧЕМ ТУТ БИЛЬБАО И УЕФА?»

– После двух неприятных поражений «Спартака» увидели ли вы в дерби то, что болельщики всегда требуют от команды в таких матчах?

– Дерби есть дерби. Накал страстей, драйв не позволяет играть красиво. Команда билась, другой вопрос, что игры пока не видно. Ее надо ставить, и это прерогатива тренера. Пока не понимаю, во что мы играем в этом сезоне, но все, что могли, на поле в воскресенье отдали.

– Известно, что фан-сектор «Спартака» долго не отпускали с трибун. Инициатива служб безопасности «ВЭБ Арены» или шпилька, чтобы позлить фанатов принципиального соперника?

– Насколько я понимаю, вычисляли людей, которые жгли атрибутику и использовали пиротехнику.

– А что было на матче Лиги Европы в Вене? Многих удивило, что спартаковские болельщики организовали стихийный сектор, хотя клуб был лишен права на поддержку в наказание от УЕФА.

– Меня до сих пор удивляет сам факт наказания. Самый националистически настроенный клуб Испании «Атлетик» из Бильбао, который сам берет игроков по национальному признаку, обвиняет в том, что мы фашисты. Это просто бред. Вспомните, что сказал этот клоун мэр Бильбао: «Надо русских болельщиков сбрасывать с самолета. Убили полицейского». В итоге выясняется, что никто его не убивал, а он сам умер.

Кто допустил, что в болельщиков «Спартака» начали стрелять из ракетницы? Они же просто довели до площади и бросили. При чем тут вообще город Бильбао и УЕФА? В итоге же сделали, что мы во всем виноваты. Наверное, потому что русские. А вот австрийцы себя показали с самой лучшей стороны. Когда болельщики «Рапида» приедут к нам, уверен, ничего с ними в Москве не случится.

Запрещено ведь было клубу распространять билеты, а в свободной продаже они были. Наши болельщики купили билеты по интернету, и, когда местные службы увидели, что начали группироваться, перевели всех на пустой сектор. Больше того, открыли фуд-корт, и люди могли питаться. Шикарное отношение, так и должно быть. И у нас к болельщикам «Рапида» будет такой же дружелюбный настрой.



Амир Хуслютдинов

«ГЛУШАКОВ – НЕ ВЕХА»

– Когда в предыдущем сезоне у «Спартака» случался кризис, фанаты демонстрировали дружелюбный настрой к Массимо Каррере, акции специальные проводили. Почему сейчас их не видно?

– Общая позиция такова: пока он наш тренер, мы его поддерживаем. Вправе его критиковать, но готовы защищать от нападок. Как только увидим, что человек недорабатывает, сами присоединимся к критике. Но критика и критиканство – разные вещи.

Вы можете писать аналитику и разбирать игру, а можете глупо хаять. И это будет неконструктивно. Вот я сам изначально был скептически настроен по отношению к Каррере, но если он будет дальше вести нас вперед, то, конечно, будем поддерживать. Поэтому удивительно слышать всех этих известных в кавычках болельщиков типа Назарова. А чем он известен как болельщик? Он был на выездах? Получил человек абонемент бесплатно от клуба, сидит и пишет свои стишки глупые.

– Слово «известный» скорее относится к его актерскому статусу.

– Как актер, с моей точки зрения, он совсем не Леонов, не Тихонов и не Шукшин. Вот это были глыбы, а попытался посмотреть «Кухню» – и выключил через десять минут. Пусть занимается своей «Кухней», а не вирши пишет. Он же взорвал ими обстановку. Тем, что двое молодых, неумных людей лайки поставили. Куда вообще мир катится? Вместо того, чтобы футбол обсуждать, красивые голы в дерби (пусть ЦСКА я и не люблю, но забили они здорово), все говорят о лайках.

– Вы сказали про двух неумных людей, но два года назад с одним из них – Денисом Глушаковым – фанаты пили вместе самогон, празднуя чемпионство. А сейчас он в дубле и никакой поддержки с трибун не видно.

– Я сказал: двух молодых, неумных. Ключевое слово именно «молодых». Самогон с ним я не пил, вообще пью раз в году в день трагедии на матче с «Харлемом». А Глушаков… Вот олимпийский чемпион – это навечно, а чемпион мира меняется. Так и в футболе, если ты не Нетто, то должен в каждом матче доказывать свою состоятельность. Глушаков же живет прошлым. Значит, надо больше тренироваться, так как, с моей точки зрения, ребята немножко деградировали. Пусть покажут желание – мы их поддержим. Если нет, то, дай бог им здоровья, пусть чем-нибудь другим занимаются.

– Были же акции поддержки в адрес Аленичева или Титова. Глушаков – не такая веха в истории клуба?

– Конечно, нет. Какая веха?! Черенков – веха, Родионов, Дасаев, Нетто. Согласен, стали чемпионами. Но что теперь, на руках их все время носить?

«ПОЛУЧАЕМ ОТ ФЕДУНА ЧЕСТНЫЕ ОТВЕТЫ»

– Известно, что Леонид Федун прислушивается к мнению болельщиков, встречается с активом за закрытыми дверьми, когда ситуация выходит из-под контроля. В последнее время такие мероприятия проходили?

– А что сейчас не так? Давайте разберемся. «Спартак» сыграл со всеми серьезными соперниками и идет на третьем месте. В чем кризис? Я иногда присутствую на тех встречах, которые вы упомянули. На них обсуждаются более глобальные вопросы, а не сиюминутные. Когда накапливаются вопросы, мы задаем их руководству клуба и получаем честные, без обиняков, ответы. Выносить на потребу публики, о чем именно идет разговор, я естественно не буду.

– Появление в составе молодых воспитанников школы радует?

– Конечно. Мы даже готовы немножко потерпеть, пока ребята заматереют. Я, как болельщик «Спартака», на дух не переношу Акинфеева, но его поставили в ворота и дали играть. Вратарь он средний, но у него появилась спортивная наглость, так как его не подпирали много лет. Своих молодых мы тоже приветствуем, свои воспитанники на поле – всегда отдельная радость.

– То, что Каррера в них верит, добавляет итальянцу вистов в глазах болельщиков?

– Это значит, что школа не просто так работает.

– Еще один известный, пусть это понятие вам и не нравится, болельщик «Спартака» заявил, что без оптимизма смотрит на перспективы команды в этом сезоне. С ним тоже не согласны?

– Гражданин Кафельников может иметь любое мнение. Кафельников может быть болельщиком, но, прежде всего, он теннисист. Пусть поездит с наше за командой, пусть побьется.

– То есть, права на мнение о «Спартаке» он не имеет?

– Как раз на мнение имеет, но зачем журналисты обращают на это мнение внимание? Это не настоящие болельщики, а флюгеры. Когда ЦСКА играл в первой лиге, на них ходило несколько сотен, на «Зенит» – самый популярный клуб по версии ВЦИОМ – в пятимиллионном городе ходило 140 человек, включая милиционеров. А со «Спартаком» болельщики были и в горе. Да, пусть 16 лет мы не выигрывали, но на моей памяти было 14 чемпионств. Еще помню хоккейное чемпионство 76-го года…

– И любой настоящий болельщик всегда смотрит в будущее с оптимизмом?

– У меня козырная фраза: «Будем надеяться». А мы по любому будем с командой. Главный наш актив – многомиллионная армия болельщиков.