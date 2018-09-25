Во вторник, 25 сентября появился в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ: СТАРТ ДАН

Стартовала групповая стадия самого престижного клубного турнира Старого Света. И новый сезон Лиги чемпионов обещает стать самым интересным за последние годы. «Реал» без Криштиану Роналду, «Барселона» с Лионелем Месси, не вошедшим в тройку лучших футболистов мира», перспективный и усилившийся «Ювентус» - это лишь малая часть сюрпризов, которые нам приготовил легендарный турнир. «ССФ» попытался определить фаворитов нового сезона Лиги чемпионов, не забывая и о российских клубах.

«ЛОКОМОТИВ»: ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СПУСТЯ 14 ЛЕТ

Московские «железнодорожники» стартовали в Лиге чемпионов с поражения 0:3. Юрий Семин спустя 14 лет вновь попытается провести «Локомотив» как можно дальше по сетке турнира. Но, несмотря на неудовлетворительный результат в горячем Стамбуле, игра москвичей оставила положительные впечатления и вселила уверенность.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С КРАСНО-БЕЛЫМИ?

Главная тема номера – плачевное состояние московского «Спартака». Команда Массимо Карреры похожа лишь на тень самой себя двухлетней давности. «ССФ» разбирался, почему игра красно-белых стала неузнаваемой, а также, кто и как тренирует «команду-мутанта».

МАССИМО КАРРЕРА: НАМ ТЯЖЕЛО ЗАБИВАТЬ

Кому держать ответ перед болельщиками за провал старта сезона и стремительный вылет из Лиги чемпионов, если не главному тренеру «Спартака» - Массимо Каррере. В своем интервью специалист раскладывал по полочкам основные причины неудачного выступления команды: изменение тактической схемы, проблемы в матчах с аутсайдерами и отказ от приезда в Россию Джона Терри.

СЕРЫЙ КАРДИНАЛ «СПАРТАКА»

С ним советуется Каррера, на него молится Федун и он оказывает реальное влияние на процессы, происходящие в «Спартаке». «ССФ» рассказывает о «сером кардинале» красно-белых – футбольном агенте Марко Трабукки, которого приглашают даже на совет директоров клуба. Каким же образом итальянец, не работающий в клубе, стал одной из ключевых фигур в «Спартаке»?

ПОСТЕР ВНУТРИ!

«ССФ» продолжает добрую традицию постеров внутри свежего выпуска. На сей раз героем номера стал нынешний лидер РПЛ - питерский «Зенит».

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