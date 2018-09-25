Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о размежевании ведущих клубов премьер-лиги по линии ноу-хау.

Три топ-новости прошедшей недели.

«Локомотив» оказался способен пропустить восемь мячей в двух матчах.

Новый ЦСКА, едва сконструированный – далеко не все гаечки еще подкручены, вынудил «Спартак» действовать с глубоким оборонительным акцентом.

Новый «Краснодар» был впервые проверен в режиме двух матчей в неделю – и оказался в полном порядке.

Старт сезона вообще стал необычайно информативным. Если чуть отстраниться от горячки будней и взглянуть на происходящее как на панораму.

И тогда легко можно обнаружить, что сразу три клуба из числа ведущих обеспечили себе перспективнейшие стратегические позиции.

«Зенит». ЦСКА. «Краснодар».

Сергей Семак вывел «Зенит» из запредельно мутной кадровой ситуации, продемонстрировав, я бы не скупился на эпитет, кристаллически ясный тренерский ум.

Виктор Гончаренко в форс-мажорные сроки, начав почти что с нуля, превратил ЦСКА в команду, на которую не только все интересней смотреть, но которая являет собой все возрастающий потенциал.

Мурад Мусаев, похоже, решил задачу, казавшуюся невыполнимой при всех его предшественниках. «Краснодар» остается самим собой во всех матчах без исключения, больше не впадая ни в ступор, ни в пробуксовку.

Притом все три тренера прямо-таки образцово-показательно молоды и перспективны. И дают веские поводы предполагать, что их потенциал будет раскрываться по нарастающей.

Классический тезис советских времен – «Тренер решает все!» неожиданно вышел на первый план сразу в трех ведущих клубах премьер-лиги.

Можно сколько угодно иронизировать о малоуправляемых кадровых заносах, имевших в недавнее время место ва «Зените», но тот факт, что клуб сразу и всерьез выделил Семака как человека с отчетливой тренерской перспективой, теперь может уже перевесить былые захлесты и выверты.

Можно не соглашаться с философией ЦСКА, сводящейся к «Покупай – развивай – продавай», но тот факт, что клуб нашел в лице Гончаренко тренера, который не теряет самообладания и квалификации даже в самой шоковой кадровой ситуации, ставит компетентности клубного руководства жирный бонус.

Можно скептически относиться к прихотливому вкусу Сергея Галицкого – но родоначальник «Краснодара», похоже, воспитал-таки в недрах своего клуба того самого тренера, который способен привести этот вкус в соответствие со спортивной составляющей.

Вот это и называется – люди в клубных штабах работают с заботой о будущем.

Подобного подхода мы не можем подметить ни в «Локомотиве», ни в «Спартаке».

Даже если допустить, что Юрий Палыч выплеснул в чемпионском сезоне весь сбереженный ресурс и внутренне не прочь передать дело одному из выучеников, сложно представить, что президент клуба примет такую генеральную линию, с учетом его скептического отношения к подходам и методам Семина. А значит, вернее будет допустить, что клуб рискует вернуться во времена Ольги Смородской.

В «Спартаке» ситуация вообще пикантная. О, здесь верховодят о-очень большие оригиналы! Кого из клубных управленцев ни возьми, любой в ситуации, похожей на кризисную, сменит тренера. А здесь, в «Спартаке», меняют все-все-все – но не тренера. Состав, уж российскую-то его прокладку точно, стиль игры… «Спартак» в мгновение ока превратился в образчик ветхозаветного итальянского стиля, на его потуги теперь невыносимо скучно смотреть. Ибо в атаке он недвусмысленно довольствуется самым что ни на есть примитивом: бей вперед, какой-то шанс придет. Одним словом, позиция красно-белых верхов сводится к тому, что с Карреры сдувают пылинки, словно на нем тренерская отрасль в истории футбола заканчивается.

Итого. Или сейчас в ведущих наших клубах произошло глубокое размежевание по линии ноу-хау – или пусть в «Локо» и «Спартаке» попробуют доказать обратное.