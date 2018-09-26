ЛУЧШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ В ЕВРОПЕ

Сентябрь подходит к концу, а в Европе только четыре клуба из топ-лиг имеют стопроцентный показатель побед в национальных чемпионатах. Но «Ливерпуль» все-таки отличается от «Баварии», «Ювентуса» и «ПСЖ». Команда Юргена Клоппа вообще не проигрывала в этом сезоне, тогда как остальные уступали хотя бы по разу, но в Лиге чемпионов или Международном кубке чемпионов.

Если отбросить товарищеские матчи, где «Ливерпуль» разобрался с «Наполи» (5:0) и «Торино» (3:1), то на старте сезона под раздачу команде Клоппа попали середняки АПЛ: «Вест Хэм», «Кристал Пэлас», «Брайтон», «Лестер», «Саутгемптон». В прошлом сезоне «Ливерпуль» постоянно испытывал проблемы как раз с этой категорией соперников, но сейчас раздавил их (12 забитых, 1 пропущенный), а затем еще и дернул «Тоттенхэм» (2:1). Так круто «Ливерпуль» не стартовал никогда за 126 лет существования. А после победы над «шпорами» на «Уэмбли» под раздачу попал уже «ПСЖ» (3:2). В чем секрет?

Если вы помните, атака команды приобрела убийственность после ухода Фелипе Коутинью в «Барселону», а у своих ворот стало спокойней благодаря покупке Вирджила ванн Дейка у «Саутгемптона». Ключевые переходы состоялись зимой, о могуществе команды заговорили как раз во второй части сезона.



Юрген Клопп. Фото: Gettyimages.ru

«ЛИВЕРПУЛЬ» ИГРАЕТ ПО-СТАРОМУ

С прошлого сезона футбол Клоппа практически не изменился. Много завязано на кадрах. Важные изменения произошли в воротах (Алиссон вместо Лориса Кариуса) и средней линии (пришли Джердан Шакири, Наби Кейта, Фабиньо – скинули Джана и балласт). Кроме того, тренер наконец-то определился с обороной: на краях всегда играют Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон, а в центре – ван Дейк и Джо Гомес.

Клоппу было важно получать монолитную команду. Прошлогодний образ трансформера (неразбериха в обороне и опорной зоне) мог радовать статистиков, но строить команду, выходящую из обороны в атаку быстрее всех на планете, это мешало

Порядок Клопп начал наводить постепенно. Сперва определилось нерушимое атакующее трио Мане – Салах – Фирмино, которое уже к концу весны начало демонстрировать чудеса взаимопонимания. Потом пришло время проапгрейдить игру в середине.

В прошлом сезоне Клопп использовал 27 игроков, часто бывало, что футболисты выходили на неудобные или плохо знакомые для себя позиции. Теперь же с начала сезона Юрген Клопп задействовал всего 16 футболистов, и в его ротации наконец-то появился порядок. У Джордана Хендерсона больше нет гарантированного места в основе, полузащита стала объемнее и быстрее, рядом с Вейналдумом появляются или Кейта, или Шакири. Полузащита ротируется системно. Например, Кейта и Шакири сыграли вместе только раз, Хендерсон постоянно меняет Милнера, а Вейналдум начинал все матчи в старте.

У перемен была понятная цель: от любой своей команды Клопп требует играть быстро, но проводить все матчи сезона в нужном темпе можно только при правильной ротации лидеров. Юрген применяет несколько типов замен в зависимости от соперника. Против медлительных команд, сидящих у своих ворот, чаще подходят Шакири и Кейта. Против атакующих оппонентов на последних минутах в обороне необходим Матип, а в нападении – Старридж. Хендерсон получил в этой схеме особую роль: он почти всегда появляется на поле по ходу матча и помогает команде так, как нужно ей в данный момент. Универсализм Джордана сделал его ключевым футболистом замены, а низкая скорость перемещения посадила на лавку.



Джердан Шакири. Фото: Gettyimages.ru

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Две недели назад в британских соцсетях популярной стала картинка, изображающая календарь "Ливерпуля" и грустного Клоппа:

Сейчас о ней уже никто не вспоминает - первые два этапа "Ливерпуль" уже успешно преодолел. Теперь 26 сентября команда дома сыграет с «Челси» в Кубке лиги, через три дня снова встретится с "синими" - но уже на «Стэмфорд Бридж» (АПЛ), 3 октября матч с «Наполи» на его поле (Лига чемпионов), а 7 октября "Ливерпуль" примет у себя «Манчестер Сити» (снова АПЛ). Почти boxing day, только случился он не на Рождество, а в середине осени.

Можно не сомневаться, Клопп засыпает и просыпается с одной мыслью: как бы никто не сломался, как бы ничего не рухнуло. Прошлогодние травмы (главная – кресты у Алекса Окслейд-Чемберлена) помешали создать ту самую систему, при которой «Ливерпуль» рвет всех и каждого без оценки класса и возможностей соперника. На данный момент у «Ливерпуля» Клоппа только одно слабое место: безальтернативность средней линии. Без замен полузащита не способна сменить акценты и заиграть по-новому, почти все игроки (кроме Хендерсона и может быть Вейналдума) заточены под конкретную игру, стиль, соперника.

Без травм пройти сезон невозможно. Особенно с тем количеством матчей, что есть у «Ливерпуля». Особенно на той скорости, на которой привык играть «Ливерпуль». Когда кто-то сломается, смотреть на работу Юргена Клоппа станет еще интереснее. Дополнительные сложности и пути решения проблем – это то, что помогает команде прогрессировать. А состав это позволяет. Выдержат ли?