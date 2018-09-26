«Торпедо» и «Динамо» сыграют в 1/16 Кубка России уже сегодня. Вспоминаем, как это было в прошлый раз и прогнозируем, чего ждать вечером.

Здесь же все как в Англии. Есть дерби уровня «Тоттенхэм» – «Арсенал», а есть «Миллуолл» – «Вест Хэм». Это два абсолютно разных матча. И речь тут даже не о том, что первый проходит более мирно, чем второй. Просто «шпоры» и «канониры» бьются между собой как минимум два раза в год. А вот встречи заклятых врагов из Южного Лондона, порой, приходится ждать годами. В Москве то же самое. Грядущая игра между «Торпедо» и «Динамо» в 1/16 Кубка России – это событие редкое и по-настоящему экстраординарное. Конечно, никто не ждет от команд филигранной игры. Ведь самое главное в этом дерби – атмосфера. А уж она завладеет каждым темным углом в районе Восточной улицы. Не верите? Давайте вспомним хотя бы то, как «Торпедо» и «Динамо» сыграли между собой в Кубке России в последний раз в 2012 году. Вернее, не то, чтобы сыграли – скорее попытались сыграть.

От разговора по душам до потасовок возле касс

Еще задолго до матча болельщики команд были на взводе. Динамовцы, раздосадованные невнятной игрой своей команды, приехали на базу клуба и устроили разнос своим футболистам.

Да и фанаты «Торпедо» не могли быть довольными выступлениями своей команды. Тогдашнего президента клуба Тукманова (прославился тем, что был готов расформировать клуб, но ни в какую не хотел его продавать никому) болельщики открыто ненавидели. На что он отвечал драконовскими мерами – доскональные досмотры, запрет на пронос флагов на трибуны. В том злополучном кубковом матче торпедовцы остались без своих знамен. Зато смогли пронести с собой пиротехнику.

Но накал страстей вылился в столкновения совсем даже не на поле, а возле стадиона. Было бы странно, если бы этот матч обошелся без стычек возле касс. Поначалу полиция не могла сдержать противоборствующих фанатов, но в итоге удалось погасить «огонь». Было задержано около 20 болельщиков. А всего, как сообщали тогда полицейские, в драке принимало участие до 90 фанатов.

«На самом деле, мы собрались, приехали и заранее встали у касс, чтоб иметь преимущество перед торпедовцами. Не могу сказать, что мы планировали подраться. Просто мы знали, что тихо такой матч точно не пройдет. Но первая стычка была не с ними, а с фанатами «Спартака». Да, именно они приехали на игру в знак дружбы с «Торпедо». Я слышал даже, что файеры на поле бросали именно они, а торпедовцы были этим очень недовольны. Что касается потасовки, то было много полиции и они в итоге всех разделили, и красно-белых, и «Торпедо», и нас. Но это были незабываемые эмоции», – рассказывает «Советскому спорту» болельщик «Динамо» по имени Кирилл.

Жги, бросай, матч срывай!

Уже на стадионе команды рисковали не доиграть даже первый тайм. На поле полетела пиротехника. Дошло до того, что арбитру пришлось прервать матч, а капитаны команд отправились успокаивать своих фанатов. Бывший игрок «Торпедо» и на тот момент капитан «Динамо» Игорь Семшов отправился к гостевому сектору и показывал пальцем на эмблему бело-голубых. Помогло. Динамовцы нашли в себе силы сдерживаться. А вот торпедовские фанаты не были намерены останавливаться. До перерыва доиграть все-таки удалось. Но болельщики черно-белых, похоже, тогда потеряли всякое терпение уже к 51-й минуте, когда Владимир Рыков забил второй гол за «Динамо». Кстати, Рыков скорее всего сыграет и в этот раз.

Сначала от негодования, а потом и от радости после забитого Денисом Бояринцевым гола, торпедовцы зажгли новые файеры и начали взрывать петарды на трибунах. Пиротехника полетела на поле, а арбитру пришлось прервать матч. Команды ушли в подтрибунное помещение и больше не вернулись. Матч был остановлен.

«Объективно говоря, ничего сверхъестественного в плане количества и качества пиротехники на стадионе не было. Было не больше, чем могло бы быть на каких-то важных матчах «Спартака» или ЦСКА, а в 2012 году на стадионах еще жгли. Ну да, несколько файеров улетело на поле. В тогдашней премьер-лиге судья не уводил команды в подтрибунку и не заканчивал игры в аналогичных случаях», – рассказывает болельщик «Торпедо» Артем.

Но тогда той пиротехники хватило с полна. Под конец торпедовские фанаты даже попытались прорваться на сектор «Динамо». Потом было разбирательство КДК и техническое поражение автозаводцев.

Могила на Восточной и много полиции

Думаете в этот раз будет тише? По городским стенам красуются остроумные граффити в исполнении фанатов обоих клубов. А болельщики «Динамо» так вообще устроили настоящую провокацию, установив на поле стадиона на Восточной улице надгробие. Такого, конечно, не ожидал никто.

Акция фанатов Динамо перед матчем с Торпедо pic.twitter.com/O6X2ES0MDv — Russian ultras (@russian_ultras) 22 сентября 2018 г.

Фанаты «Торпедо» и клуб, кстати, довольно креативно ответили предматчевым видео на акцию динамовцев.

Так будет ли жарко на Автозаводской 26 сентября 2018 года? Думаю, да. Хотя болельщик «Торпедо» Артем считает, что РФС извлек уроки из событий 2012 года. «В плане атмосферы вокруг матча, скажу так, когда ждешь чего-то особенного, то этого обычно не происходит. Поэтому я ничего не жду. Учитывая, что гостей-динамовцев будет около стадиона буквально капля в море, а полиция готовится по максимуму, то возможные события будут происходить или до матча где-то в метро (что вряд ли), или уже где-то после в зависимости от исхода матча у локальных пабов болельщиков одной из команд», – резюмирует собеседник «Советского спорта».

Да и динамовский болельщик уверен в том, что полиция сможет пресечь все возможные конфликты. «Конечно, накал матча очень серьезен. Да и ненависть между нами и «Торпедо» родилась не вчера. В 2006 году именно мы отправили их вон из РФПЛ. Но с годами и полиция извлекает уроки из ошибок. Я думаю, что на игре будет очень много полиции и они просто не дадут ничего сделать. На стадионе тоже ничего сверхъестественного ждать не стоит. Но я уверен, что красно-белые снова приедут ради приключений. И мы будем готовы», – рассказал болельщик «Динамо» Кирилл.