В опросе ФИФА на звание лучшего футболиста года принимал участие бывший нападающий ЦСКА и «Торпедо» Эдгарас Янкаускас – на правах нынешнего главного тренера сборной Литвы. Его тройка лучших выглядела так: Лука Модрич, Эден Азар, Килиан Мбаппе. Мы попросили объяснить.

«АЗАР – ЛИДЕР, МБАППЕ – ФЕНОМЕН»

– Относительно Модрича и объяснять нечего, – заявил 43-летний специалист. – Он провел фантастический сезон в клубе. Со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира, что для этой команды – невероятный результат. Его индивидуальная игра и командные результаты позволяли рассчитывать на звание футболиста года.

Конечно, в тройку я мог бы включить Роналду и Гризманна. Однако решил поддержать менее раскрученных звезд. Азар – настоящий лидер сборной Бельгии, такого же, как и Хорватия, открытия чемпионата мира. Хавбек «Челси» умеет включаться тогда, когда у команды не все хорошо. И ему все-таки сложнее, чем тому же Криштиану, рядом с которым в «Реале» были Марсело, Гарет Бэйл… А Мбаппе – феномен. Показывать такой уровень в его возрасте – это что-то нереальное.

– Звание чемпиона мира перевешивает клубные достижения?

– Одно другому не помеха. Становились же Роналду и Лионель Месси лучшими, не выигрывая чемпионаты мира. Лига чемпионов – турнир не менее сложный, это уж точно.

– При этом лучшим тренером по версии ФИФА стал Дидье Дешам, а не Зинедин Зидан.

– Их достижения сопоставимы. Зидан установил, наверное, вечный рекорд, выиграв с «Реалом» третью Лигу чемпионов подряд. Но и Дешаму достиг знаковой вершины. Все-таки Франция не считалась перед ЧМ-2018 фаворитом номер один. При этом тренеру пришлось делать непростой выбор между равноценными на бумаге кандидатами в заявку. И со всеми он угадал. При этом раскрыв прямо на турнире новые имена, вроде Бенжамена Павара. Эта сборная Франция напоминала кулак, дружную семью, чего раньше мы там редко наблюдали.

Ну а Зидан… Я, если честно, до сих пор не воспринимаю его именно как тренер. Кажется, он еще недавно выходил на поле, творил чудеса… Интересно, где и как Зинедин продолжит после «Реала».

«ЛЬОРИС СЫГРАЛ ЯРЧЕ КУРТУА»

– Согласны с выбором Тибо Куртуа лучшим вратарем?

– Спорная кандидатура. А почему не Уго Льорис, который, не считая уже ничего не решавшей ошибки в финале, провел феноменальный чемпионат мира? Я бы скорее выбрал француза. И не потому что мы играли вместе за «Ниццу». Просто Льорис – действительно достоин такого звания.

– Впереди еще вручение «Золотого мяча», к которому ФИФА не имеет никакого отношения. Там тоже лучшим станет Модрич? Или допускаете другие кандидатуры?

– На самом деле, в этом году выбор очень широк. Думаю, на «Золотой мяч» вполне может претендовать Гризманн. И потому что он француз, а «Золотой мяч» вручает France Football, и потому что выиграл чемпионат мира и Лигу Европы. Но для меня номер один – все-таки Модрич.

«ЛИТОВЦАМ ПОЛЕЗНО ЕХАТЬ В РОССИЮ»

– Сейчас вы тренируете сборную Литвы. Успеваете следить за российской премьер-лигой?

– Конечно. Очень интересно наблюдать за сменой поколений в ЦСКА. И за тем, как работают мои молодые коллеги, тот же Сергей Семак в «Зените» или Дима Хохлов в «Динамо».

– За динамовцев выступает капитан литовской сборной Федор Черных…

– Федя – ключевая фигура в нашей команде. Мы постоянно на связи. И я просматриваю все матчи «Динамо», в которых он появляется на поле.

– Черных в столичном клубе прогрессирует?

– Скорее да, чем нет. Хотя всегда хочется большего. Зная его потенциал, считаю, Федя мог бы чаще забивать. Уверен, он принесет «Динамо» массу пользы.

– С Хохловым его игру обсуждали?

– Пока нет. Я приезжал на матч «Динамо» с «Рубином», но тогда поговорить с Димой не удалось. Пользуясь случаем, передаю ему привет. Мы же хорошо друг драгу знаем, выступали вместе и за «Торпедо», и за «Реал Сосьедад».

– Советуете другим литовцам ехать в российскую лигу?

– Несомненно, ваш чемпионат намного сильнее, чем наш. И был бы рад иметь не одного, а сразу нескольких кандидатов в сборную Литвы из премьер-лиги. Нам не хватает футболистов с опытом выступлений на топ-уровне.