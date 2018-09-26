Ожиданиями от кубкового дерби на Восточной улице поделился бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов, который с успехом выступал за оба клуба.

«УВЕРЕН, ЧТО ХОХЛОВ ВЫСТАВИТ ВСЕХ ЛИДЕРОВ»

– Попадаете в среду на стадион имени Эдуарда Стрельцова?

– Жду матча с нетерпением. Но вживую увидеть игру, к сожалению, не смогу. Работа. Тренирую «Химик» из Новомосковска – фарм-клуб тульского «Арсенала».

– Будет битва?

– Конечно. «Торпедо» – «Динамо» – настоящее московское дерби. Пусть гости представляют сейчас РПЛ, а хозяева – ПФЛ.

– Торпедовцы способны навязать борьбу?

– Уверен в этом. Матч для черно-белых – как лакмусовая бумага. Они же рвутся в ФНЛ, откуда потом намерены выходить в премьер-лигу. Поэтому игроки и тренерский штаб Игоря Колыванова захотят проверить свою готовность на «Динамо». Если бело-голубые выставят неосновной состав, им придется очень тяжело. В Кубке вообще может произойти все что угодно.

– Ваш «Химик» с «Торпедо» в этом сезоне встречался?

– Да, уступили 1:2. Но играли достойно и моги отобрать очки у лидера нашей зоны. А «Торпедо» понравилось командной игрой.

– Есть там знакомые?

– Только в тренерском штабе, среди обслуживающего персонала. Ну и с некоторыми футболистами пересекался на поле в последние годы игровой карьеры.

– «Торпедо» выйдет в этом сезоне в ФНЛ?

– Я не сомневаюсь. В зоне «Центр» команда вне конкуренции.

– Дмитрий Хохлов выставит на матч основу «Динамо»?

– Полагаю, да. Повторюсь, это же дерби. И для «Динамо» Кубок – важный турнир. Тут же можно выстрелить, что доказал предыдущий розыгрыш турнира, когда до финала дошли «Тосно» и «Авангард». А победа в Кубке дает прямую путевку в Лигу Европы. Серьезный стимул.

«ГОЛ ЗА «ДИНАМО» В ВОРОТА «ТОРПЕДО» НЕ ПРАЗДНОВАЛ»

– Как относитесь к слухам о возможном сносе стадиона Стрельцова?

– Эта арена – легенда нашего футбола, и она должна стоять на своем месте. Нужно только ее подреставрировать, поставить какие-то трибуны за воротами. Так и количество мест для болельщиков увеличится, и смотреть футбол будет комфортнее.

– Болельщики «Динамо» и «Торпедо» враждуют. Последняя встреча команд в Кубке, в 2012 году, была сорвана из-за фанатов. Когда сами играли, все это чувствовалось?

– Я знаю, что фанаты клубов друг друга не любят. Это мягко сказано. Но на поле ты на все это не обращаешь внимания. Концентрируешься на игре.

– В 2006 году вы перешли из «Торпедо» в «Динамо». Как реагировали фаны?

– По-моему, они все правильно восприняли. Понимали, что уходить из «Торпедо» я не хотел. Но тогда финансовое состояние клуба оставляло желать лучшего, а за меня платили хорошие деньги. Поэтому плохих слов про себя не слышал. За что болельщикам благодарен.

– Вы же забили за «Динамо» гол в ворота «Торпедо»…

– Да. В год, когда торпедовцы покинули премьер-лигу… И тот мяч я не праздновал. В знак уважения к своей бывшей команде. Именно в «Торпедо» я почувствовал вкус большого футбола, стал кандидатом в сборную.

– В том знаменитом матче 2012 года, который не был доигран, вы сами участвовали. Тогда действительно творился ад?

– Я бы так не сказал. Мы вели 2:0, потом пропустили, а болельщики начали бросать на поле петарды. Игроки были готовы продолжать, но арбитры решили иначе. Мое мнение таково: нужно было подождать минут 10-15, чтобы все успокоились, и возобновить встречу.

– После того, как все игроки ушли в раздевалки, вы остались на поле и пытались успокоить фанатов?

– Так и было. Арбитры попросили капитанов команд пообщаться с фанатами. Мои на тот момент, динамовские болельщики вели себя достаточно спокойно.

– А торпедовцы лютовали?

– Судьи и официальные представители все видели. Потом КДК присудил «Динамо» победу 3:0. Это, на мой взгляд, было справедливо, ведь на момент остановки мы вели в счете.