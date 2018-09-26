У «Ростова» почти основа

Стадия 1/16 Кубка России – одна из самых непредсказуемых в турнире. Обычно, клубы РПЛ в играх против команд из низших дивизионов просматривают ближайший резерв и, довольно, часто «вылетают» из-за недооценки соперника.

«Ростов» же решил отнестись в борьбе за «чашу» серьезно. Видимо, руководство и тренерский штаб посчитали, что именно Кубок России – кратчайший путь до еврокубков и взяли на матч с «Сызранью-2003» практически основной состав. Дома остались Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Гацкан, Ионов и Паршивлюк. Остальные игроки сначала летели из южного города до Самары, а оттуда два часа «тряслись» в автобусе до пункта назначения.

В Сызрань желто-синие прибыли за день до матча и расписание команды ничем не отличалось от того, что обычно происходит на выездных матчах чемпионата. Нашлось время и для традиционной прогулки, которая состоялась за несколько часов до стартового состава. Валерий Карпин вместе с подопечными около получаса любовался видами реки Сызранка.

Интересно, что в стартовом составе «Ростова» все-таки не обошлось без серьезных сюрпризов. Например, нападающий Шомуродов занял место на фланге защиты, а в центре поля вышел Юсупов, который, наконец, восстановился от травмы. В защите стоит отметить дебют молодого шведа Хаджикадунича. Впервые в сезоне в запасе остался Скопинцев – его заменил Щадин. В атаке же сделали ставку на дуэт Зуев-Кьяртанссон. Для последнего кубковый матч оказался первым в стартовом составе нового клуба.

Ажиотаж в Сызрани

Для маленькой Сызрани приезд клуба РПЛ – праздник по умолчанию. Местная команда из ПФЛ редко доходит до стадии, где встречается с клубами из элитного дивизиона. Четыре года назад, кстати, «Ростов» уже прекращал свой кубковый путь в этом городе. Тогда «Сызрань-2003» при переполненных трибунах разгромила желто-синих (3:0), а Миодраг Божович был вынужден уйти в отставку.

В этот раз также не обошлось без ажиотажа. Местный стадион «Кристалл» вмещает всего лишь 2 тысячи мест, который были распроданы за день. При этом цены на билеты были намного больше, чем на игры ПФЛ. На центральные секторы можно было попасть за 500 рублей, остальные места продавали по 400.

«Сызрань-2003», к слову, сейчас переживает не самые лучшие времена. Летом клуб едва не прекратил свое существование из-за финансовых проблем, но в последний момент деньги смогли найти. Что касается турнирного положения, сейчас команда занимает четвертое место в зоне ПФЛ «Урал-Поволжье».

Дубль исландца

Перед матчем организаторы постарались развлечь тех, кто решил прийти на матч. Сначала хиты из 2000-х исполняла местная кавер-группа, потом симпатичные девушки плясали в центре поля, следом уже другие красавицы играли на барабанах.

Именно под громкий звук «ударных» команды появились на поле. «Ростов» не стал долго «раскачиваться». Уже в дебюте Кьяртанссон не реализовал выход один на один. Гости больше владели мячом, сызранцы же и вовсе забыли про атаку. В итоге на 21-й минуте Шомуродов замкнул навес Зуева, а через несколько так Салетрес дальним ударом удвоил преимущество желто-синих.

В перерыве шоу на стадионе «Кристалл» продолжилось. В центре поля девушки устроили бразильский карнавал, который вызвал бурю эмоций на трибунах.

Футбол же во втором тайме не изменился. «Ростов» атаковал, а хозяева с трудом переходили центр поля. В итоге дубль на свой счет записал исландец Кьяртанссон – 4:0.

Дубль в ворота «Сызрани» от Видара Кьяртанссона🔥 Смотрим! pic.twitter.com/MzeGY7zqA5 — Football Club Rostov (@rostovfc) 26 сентября 2018 г.

Желто-синие в хорошем настроении будут готовиться к игре со «Спартаком», а «Сызарни-2003» остается ждать следующего года.

«Сызрань-2003» – «Ростов» – 0:4 (0:2)

Голы: Шомуродов, 21, Салетрос, 31, Кьяртанссон, 64, Кьяртанссон, 69

«Сызрань-2003»: Шильников, Ионов, Семенов, Марченко, Данилов, Хрущев, Ушаков, Малаховский (Махмутов, 51), Рыжков, Цыганов, Ганиев

«Ростов»: Песьяков, Щадин, Хаджикадунич, Бобен, Логашов, Шомуродов, Юсупов (Гулиев, 46), Салетрос, Майер (Вебер, 75), Зуев, Кьяртанссон (Осинов, 80)