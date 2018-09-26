«ЭТО РАЗВЕ ВРАЖДА? ТАК – МЕЖДУСОБОЙЧИКИ»

У станции метро «Автозаводская» можно было подумать, что предстоит по-настоящему большой матч и что ждут, как минимум, тысяч 50 болельщиков. Автомобили ГИБДД разогнали всех нелегальных и легальных таксистов, Эвакуаторы шустро расчистили стихийные парковки. Те, кому повезло, ограничатся штрафом. Остальным придется поискать свои машинки. Особенно жаль было сияющего черным блеском «Ягуара»…

Автомобили подвозили все новые партии омоновцев и росгвардейцев. Многие с пластмассовыми шлемами в руках, из-за чего их зовут космонавтами. Они рассредоточились во всех дворах и на каждом повороте. Иногда, достаточно внезапно, группы бойцов передвигались бегом. Выглядело впечатляюще и угрожающе.

Сразу понятно: несмотря на лютую вражду фанатов, драк в окрестностях не будет. Кому хочется конфликтовать не только с идейными врагами, но и с обученными бойцами? Не хотели драться и динамовские фанаты и примкнувший к ним болельщик в шарфе ЦСКА. Они были пьяны и просто горланили кричалки. ОМОН посчитал это причиной задержания и запихал всю группу в свой автобус с абсолютно затемненными окнами, который сразу куда-то умчался.

У касс – никого. Потому, что они закрыты. Билеты проданы давно. На вопрос о работе касс, один из болельщиков смеется: «Хотите попасть на матч за 4800 рублей? Более дешевые билеты – только в фан-клубах, и они закончились. Спекулянты? Думаю, их сегодня не будет».



Фото: «Советский спорт»

Ветеран футбола Владимир Едунов закончил школу «Спартака», поиграл в низших лигах и семь лет работал в ФК «Торпедо». Говорит, что болельщики «Торпедо» и «Динамо» никогда не воевали:

– Битвы были только между фанатами «Спартака» и ЦСКА, тбилисского «Динамо» и «Арарата», а также «Спартака» и киевского «Динамо». Сам видел, как в 1989 году после «золотого» матч спартачей и киевлян с голом Шмарова со штрафного в «Лужниках» бились сектор на сектор.

– Тысяча на тысячу?

– Может, и больше.

– А милиция?

– В сторонке стояла. Они сильны, когда три на одного. А здесь соотношение было 1 к ста, наверное. Стояли, смотрели.

– После такого вражда торпедовских и динамовских болельщиков…

– … мелочь, маленький междусобойчик. Как и на фоне войн болельщиков «Реала» и «Барселоны» в Испании. Мы как-то были там на юношеском турнире Кубок Колумба. Такая там была сеча! А полиция стояла по периметру и смотрела, чем все закончится. Похожее наблюдал, когда в Риме фанаты «Ромы» и «Лацио» сошлись стенка на стенку.

– Сегодня все спокойно будет?

– Да, пусть во дворах где-нибудь подерутся. Разомнутся хоть. Главное, чтобы без применения оружия и кровопролития.

ДРАКА У ВХОДА

Торпедовский болельщик Александр Петрович пришел на футбол с внуком Никитой. Говорит, что видел, как забивал Эдуард Стрельцов и вырубал нападающих соперника Виктор Шустиков:

– Давно я не был на этой части стадиона, – объясняет он и озирается по сторонам. – Мы-то уже давно только на «восточку» ходили.

– Сейчас в «Торпедо» есть кто-нибудь, похожий на Стрельцова?

– Откуда?! Немного Дзюба на него смахивает. Иногда стоит весь матч, а потом раз – и вынимайте. Но он играет за «Зенит».

– Что скажете по взаимной нелюбви фанатов «Торпедо» и «Динамо»?

– Вот этого я не понимаю. Чего делят? Они – в премьер-лиге, мы – во втором дивизионе. Можно сказать, на разных полюсах.

– Внук торпедовским болельщиком растет?

– А куда он денется? Живем-то на Восточной улице, стадион под боком. Главное, чтобы не снесли.

– Как сыграют сегодня?

– Динамку-то мы обыграем. Пусть будет 2:1.

Александр Петрович отправляется на трибуну, а корреспондент «Советского спорта» – к динамовским болельщикам. Александр болеет за бело-голубых почти десять лет. Он уверен в победе своих?

– 3:1 порвем. Мы же просто сильнее. Рыков забьет, как восемь лет назад. Ну и еще кто-нибудь.

– Почему воюете с торпедовскими фанатами?

– Лично я не воюю. Даже не знаю, кому и зачем это надо.

И все-таки минут за 40 до стартового свистка случилась драка. Причем, на самом видном месте – у входа на территорию стадиона. Полиция оставила очень маленький пятачок, на который набились несколько сотен динамовских фанатов, у которых не было билетов. Они приехали в надежде на лишние проходки или просто подраться. Люди в униформе защитного цвета быстро вмешались и никто не пострадал.