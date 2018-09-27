Комментатор французского футбола на телеканале «Матч ТВ» Александр Неценко поделился мнением о плачевных результатах «Монако» Александра Головина.

«ПРИШЛИ ЛЮДИ ИЗ «СТРАСБУРА», «БРАГИ» И САША»

– Многим представлялось, что Головин летом отправляется чуть ли не в европейский суперклуб, но пока результаты у «Монако» – плачевные. Что происходит?

– С момента возвращения в лигу 1 несколько лет назад, еще при Клаудио Раньери, «Монако» располагает слабейшим составом. Головин действительно приехал в большую команду, которая за четыре последних сезона сыграла в полуфинале и четвертьфинале Лиги чемпионов. Но ни для кого не секрет, что монегаски работают на экспорт.

– И сейчас весь ценный актив распродали?

– За последние пять лет продали игроков на 700 миллионов евро, а потратили на покупку половину от этой суммы. «Монако» – успешный финансовый проект, который приносит большую прибыль. Посмотрите трансферы: Бернарду Силва ушел за огромные деньги в «Ман Сити», Фабиньо летом продали в «Ливерпуль», Тома Лемар уехал в «Атлетико», Килиан Мбаппе и Левен Курзава достались «ПСЖ», Хамес Родригес из Монте-Карло переходил в «Реал»…

– И мы, наконец, видим издержки такого рода бизнеса?

– В команде очередная перезагрузка. После прошлого сезона была продана вся центральная зона – Фабиньо, Моутинью, Лемар, – много игроков травмированы, включая лучшего бомбардира минувшего сезона Рони Лопеша и лидера сборной Черногории Стевана Йоветича. Конечно, у них не получается показывать привычный футбол.

– Что происходит с самым звездным игроком «Монако» Радамелем Фалькао?

– Колумбиец играет на своем привычном уровне. Футбол не выдающийся, но и не провальный. Конечно, он может забивать больше, но все равно очень полезен. Ходят разговоры, что зимой Фалькао уедет в Китай. Руководство ему чинить препятствий не будет, поэтому в случае хорошего в финансовом плане предложения колумбиец команду покинет. Да и вопросы у «Монако» не к Фалькао. Вопросы к слабой обороне и центру поля, который развалился после прошлого сезона. Туда пришли люди из «Страсбура», «Браги» и Саша Головин. Единственный топовый игрок сейчас Юри Тилеманс.

«ЕХАТЬ В «ЧЕЛСИ» БЫЛО НИ ВЫ КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ»

– Получается, Головину от всех этих напастей только лучше?

– Перезагрузка ему на руку, но Саше надо постараться сразу показать лидерские качества. Как мы видим, это удается. В матче с «Анже» его все признали лучшим в команде.

– Главный тренер Леонарду Жардим, которого принято считать мастером по раскрытию молодых талантов, начинает лепку очередного творения?

– Жардим за последние пять-шесть лет показал себя одним из лучших тренеров в мире по работе с молодежью. И в «Монако», и в Португалии, и в Греции. Он удобен руководству тем, что не просит на новичков большие деньги, но, главное, умеет ставить футбол двух абсолютно разных концепций. Когда «Монако» добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов и уступил «Ювентусу» из-за одного единственного гола со спорного пенальти – это была команда, которой было невозможно забить. Потом распродали защитников и вообще лидеров, и «Монако» превратился в коллектив, где заблистали Мбаппе и Антони Марсьяль. И они дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

– Выходит, рано махать рукой и говорить: «Да что этот «Монако», лучше бы Головин поехал в «Челси»?

– Головину ни в коем случае нельзя было ехать в «Челси». Маурицио Сарри в лучшем случае рассматривал бы его игроком подмены. Кого бы вытеснил Головин из стартового состава? Чемпиона мира Н’Голо Канте? Жоржиньо, который пришел из «Наполи» с новым тренером? Я сильно сомневаюсь. В «Монако» Головин будет играть в стартовом составе и прогрессировать в очень крепком чемпионате, совершенно напрасно недооцененном российскими болельщиками.

– Но ведь после Александра Мостового ни Дмитрий Сычев, ни Александр Панов, ни Сергей Семак во Франции успеха не добились…

– Уверен, любой европейский чемпионат из ведущей пятерки не противопоказан российским игрокам. Более того, раньше французская лига была очень плотной, поэтому там было тяжело себя проявить. Сейчас турнир стал веселее: в прошлом сезоне лига 1 превзошла по количеству забитых мячей все топ-чемпионаты Европы. И сейчас техничному футболисту найти себя здесь даже проще, чем в Испании.

– Вы внимательно следите за публикациями французских журналистов. Что интересного они пишут о Головине?

– Саша – парень скромный, и каких-то развернутых интервью во Франции не давал, кроме тех, что публикуют на официальных ресурсах. Зато Жардим не скрывает, что Головин – футболист топ-класса, который обязательно в этом сезоне позволит команде прогрессировать. Он точно будет играть, и «Монако» будут пытаться строить вокруг него.