«Динамо» победило в гостях «Торпедо» и вышло в 1/8 финала Кубка России. Фанаты обеих команд, которые враждуют между собой, вели себя чуть спокойнее, чем шесть лет назад, но без файер-шоу не обошлось.

Несмотря на позднее начало матча, многие болельщики опоздали к стартовому свистку. Торпедовцы привыкли быстро заходить в стадионный парк и через пять минут сидеть на своих местах. А здесь пришлось обходить весь стадион. Не ускоряли процесс и беспрецедентные меры безопасности.

На динамовском секторе тоже долго оставались свободные места. Опоздавшие тянулись почти весь первый тайм и шли на трибуну, сильно поругиваясь со стюардами.

Ложа прессы торпедовского стадиона граничит с фанатским хозяйским сектором. Не самое хорошее соседство. Мало того слушаешь разные кричалки (торпедовским болельщикам пришлось вспоминать всё плохое, что связано с московским «Динамо», ведь команды не встречались очень давно), уханье в адрес темнокожих игроков «Динамо», но и картину на поле загораживают огромные флаги.

Напомним, последняя встреча непримиримых прошла также в 1/16 Кубка России 26 сентября 2012 года и завершилась… на 53-й минуте. Торпедовские фанаты закидали поле файерами и арбитр прекратил встречу.

В среду первый файер улетел с фанатского сектора «Торпедо» на 31-й минуте. До поля не долетел, приземлившись на беговой дорожке в 10 метрах от стоящего наставника хозяев Игоря Колыванова. А до этого несколько раз громыхнули легкие звуковые шашки. Одна из них – в честь первого супермомента, созданного торпедовцами – центральный защитник Максим Шоркин без помех головой пробил – мяч проскакал рядом со штангой!

А через три минуты после файера «Динамо» забило. Евгений Марков заработал пенальти и сам же его реализовал – 0:1.

Серьезно взрывать и жечь черно-белые фанаты начали ближе к концу первого тайма. Что-то серьезно громыхнуло, и из центра фанатки повалил черный дым и зажглись файеры. Один их них доскакал до зеленого поля. Хорошо, что был почти потухший. Рядом с сектором стояла и пугливо озиралась молодая мама с младенцем на руках. Пойдет ли она вновь на футбол? Отдаст ли ребенка в футбольную секцию? Сомневаюсь.

«Торпедо» создало еще два момента после верховых подач. Могли забить Иван Сергеев и Александр Елисеев.

После перерыва «Динамо» оберегало свой гол, как умеет, но «Торпедо» периодически создавало моменты. Один Сергеев мог отличиться трижды! Стюарды с замиранием сердца ждали 53-й минуты. Была информация, что, как и в матче-2012 будет дождь из файеров. Обошлось – то ли забыли, то ли боезаряды кончились.

Самый верный момент второго тайма упустил динамовец Иван Темников. Он выскочил один на один с вратарем Петром Устиновым, обвел его, но не попал в ворота с острого угла.

На 90-й минуте выяснилось, что не все файеры сожжены. На этот раз динамовские болельщики перещеголяли оппонентов. Так бело-голубые отпраздновали выход в 1/8 финала Кубка России.

А после финального свистка игроки обеих команд обнимались и мирно беседовали под матерные кричалки своих фанатов.

«Торпедо» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: Марков, 34 (пен.)

«Торпедо»: Устинов, Самсонов, Шоркин, Шустиков, Елисеев (Кашаев, 83), Троянов, Лях, Садыхов, Кертанов (Селюков, 90), И. Сергеев, Дегтев (Соломатин, 78)

«Динамо»: Лещук, Морозов, Хольмен, Рыков, Козлов, Самба Соу, Соснин, Черных (Жоаозиньо, 46), Панченко (Москвичев 90+3), Темников (Липовой, 90), Марков

Предупреждения: Шоркин, 13; Кертанов, 45; Морозов, 45; Рыков, 57; Соу, 64; Темников, 66; Козлов, 90+5