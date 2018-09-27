Последние годы тенденция самоотстранения ведущих клубов от Кубка России прослеживалась с пугающей убедительностью. Доходило даже до «реформ» имени Леонида Федуна, в которых предлагалось играть матчи на поле третьей стороны. Не до конца, правда, осталось понятно, что это даст турниру, и на что повлияет (просто попробуйте вообразить матч «Зенита» и «Крыльев Советов», к примеру, в Екатеринбурге), но хотя бы факт озадаченности падающим уровнем турнира - налицо.

Как показала жизнь - ничего такого не требуется. Достаточно провести домашний чемпионат мира. Который позволит изменить отношение к футболу. И не только у болельщика, но и у самих исполнителей процесса.

Главное, что изменил чемпионат мира - вовсе не на поверхности. А внутри. Само отношение к слову «футбол» стало другим. Мамы и учителя перестали пугать детей фразой «будешь футболистом», само название самой популярной на планете игры перестало быть ругательным, а перспективность занятия этим делом стала наглядной. И не надо думать, что если Алексей Ионов или Александр Анюков не сыграли на чемпионате мира, то и эффект просквозил мимо них. Как раз наоборот - с 23 игроками сборной все предельно ясно, они попали в клуб избранных. Их принимает президент, и даже позволяет шутить над собой. Им раздают звания и регалии.

Но и остальные не стоят в стороне. Аншлаги сейчас собирают не только Дзюба и Акинфеев, но и куда более прозаичные персонажи. Алексей Хрипков («Нижний Новгород»), Максим Тишкин («Балтика») или Аршак Корян («Химки») тоже хотят свою «минутку внимания». Как и противостоящие им звезды премьер-лиги.

Быть «смешным» футболистом в России более не модно. Вылетать он клубов-ноунеймов в Кубке - тоже. И это очень здорово. Ибо выдумывать всякие несуразные способы «поднять ликвидность турнира» - это не спорт. Можно играть в третьих городах, можно назвать кубок именем президента страны (эту идею на полном серьезе предлагал создатель объединенного чемпионата России и Украины Валерий Газзаев). Поможет ли это? Не уверен. Не знаю, на сколько хватит запала чемпионата мира (хотелось бы, чтобы надолго, если не сказать «навсегда»), но если и этот вектор будет потерян - футболу в России не жить. Как серьезному делу.

Во главе спортивного соревнования должна быть спортивная составляющая. Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. Не уверен, впрочем, что многие футболисты это помнят. Но хотя бы «Быстрее. Выше. Сильнее» помнить должны. Нет, кстати, ничего страшного в том, что до финала кубка добираются слабые клубы. В этом суть турнира, его смысл. Сильный может проиграть слабому. Слабый может победить сильного. Когда-то таким был Кубок чемпионов, до тех пор, пока его не реформировали в Лигу чемпионов в угоду богатым клубам. И суть именно кубкового турнира с тех пор не менялась. Просто немного подзабылась.

Так что проблемой российского футбола был вовсе не выход в финал турнира «Авангарда» или «Тосно». Они могут, и даже должны попадать в такой финал. На дистанции длинного турнира у этих команд мало шансов соперничать с «Спартаком», «Зенитом» или ЦСКА. В формате одного матча - пожалуйста. Именно поэтому, на мой взгляд, преступной является идея о проведении кубковых противостояний в формате двух матчей. Это диктуется только интересами ведущих клубов, боящихся вылететь раньше времени. Боящихся опять увидеть в финале условную «Аланию», не забившую в турнире ни одного мяча, и только лишь уверенно пробивавшую серию пенальти. Но бояться не надо - просто не стоит манкировать кубком, неважно в каком формате. К счастью, кажется, это стали осознавать и сами игроки - результаты текущих матчей об этом говорят весьма убедительно. Никто не хочет, чтоб над ним смеялись. Никто (пока что) не полетел «сливать» матчи. А ведь совсем недавно этот процесс был повальным.

Очень интересно, как в этой ситуации поведет себя ЦСКА. Игра с «Тюменью» назначена на 10-е октября - это как раз окно для матчей сборных. Зачем ЦСКА выступал инициатором подобного переноса - сейчас понять невозможно. В сборные (а официальные матчи в октябре проводят не только национальные, но и молодежные команды) может разъехаться до 15-20 игроков армейского клуба. Шутки о дозаявке Виктора Онопко, Сергея Овчинникова или завершивших карьеры братьев Алексея и Василия Березуцких и Сергея Игнашевича - просятся на ум сами собой, но - о каком престиже Кубка России мы тогда говорим?

Вдумайтесь: один из ведущих клубов, весьма популярных, да и, прямо говоря, заслуживающий высокого результата - выйдет на игру не просто полудублем, а вообще рискует не набрать нужного для матча числа игроков. И это еще ЦСКА везет, что Станислав Черчесов не воспринимает Кирилла Набабкина и Георгия Щенникова в качестве кандидатов в сборную, а то обойма была бы еще меньше. Как, и главное - зачем, такое может быть? Доя кого проводится матч? Для «галочки» в протоколе? Кто должен идти в Тюмени на такой ЦСКА? В чем смысл такого противостояния? А если бы реформы Федуна приняли, и матч бы игрался, например, в Сочи? И то, что все это делается по инициативе ЦСКА - только добавляет ситуации абсурда.

Никак не могу представить себе историю, при которой в «окне сборных» кубковый матч сыграет «Челси», «Боруссия», или, например, «Валенсия». Такого не может быть, в силу абсолютной бредовости данной ситуации. Почему может у нас - понять нельзя. Особенно на фоне разговоров о необходимом «поднятии престижности Кубка России».

Который, в общем-то и так престижен, и, похоже, возвращает себе этот статус.