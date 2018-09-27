О массе моментов под курским дождем – в репортаже «Советского спорта».

ВСТРЕЧА ФИНАЛИСТОВ КУБКА РОССИИ

Если отбросить клубные пристрастия, встреча «Авангарда» и «Краснодара» в Кубке России должна была привлечь больше всего внимания. В других парах представители премьер-лиги играли против клубов низших дивизионов, их матчи не имели серьезного бэкграунда, да и все кроме «Уфы» стадию 1/16 финала успешно миновали. Так чем же примечательна игра в Курсе? Наличием двух финалистов национального кубка. «Краснодар» проиграл свой финал в 2014-м, когда в Каспийске лучше оказался «Ростов» (0:0, 6:5 – по пенальти), «Авангард» уступил «Тосно» (1:2) 9 мая этого года в Волгограде.

В прошлом году практически все клубы РФПЛ повылетали из Кубка России довольно рано. «Авангард» год назад победил на своем поле ЦСКА (1:0), а «Краснодар» на той же стадии 1/16 финала умудрился пропустить вперед «Томь» (2:1).

В последних матчах «Краснодар» избавился от пост-смоловского синдрома. «Быки» много забивают (11 мячей в последних пяти играх) и уже успели выйти на второе место в чемпионате России. У «Авангарда» дела не хуже. Куряне не проигрывают уже семь матчей, идут на четвертой строчке в ФНЛ и забивают под стать сопернику (10 голов в последних пяти встречах).

МАРКОВЫ ПРОДОЛЖАЮТ ЗАБИВАТЬ

Первый опасный момент «Краснодар» придумал уже на 6-й минуте. Кристиан Куэва разыграл мяч у штрафной с Шарлем Каборе, и тот от души зарядил в «девятку». Никита Чагров спас свою команду от гола. Но недолго музыка играла. Уже через три минуты гости провели затяжную, но результативную атаку. После дальнего удара Куэвы голкипер вновь вытащил, и «Краснодар» предпринял еще одну попытку забить, не отходя от ворот курян. Мяч подобрал Дмитрий Стоцкий, сместился налево, накрутил защитника и подал в штрафную. Вокруг Николая Маркова в равной удаленности было четыре соперника, но никто из них не успел закрыть защитника. В итоге Марков метров с восьми сходу отправил мяч под перекладину. Второй день подряд забивают Марковы в Кубке России!

Благодаря ливню к середине тайма поле «Трудовых резервов» местами превратилось в каток. Поэтому дальних ударов и борьбы заметно прибавилось. Как из пушки стреляли Виктор Классон, Кристиан Рамирес и тот же Каборе. Но их удары не конвертировались в результат. Зато удар игрока «Авангарда» на 39-й минуте в голову Александра Мартыновича осложнил капитану гостей жизнь. Белорус получил локтем глаз, на его лице моментально образовалась гематома. Защитник отказался от помощи врачей дотерпел до перерыва, по сути следя за игрой одним глазом.

«АВАНГАРД» КАК РЕБРОВ. ЛЮБИТ ШТАНГИ И ПЕРЕКЛАДИНЫ

После перерыва Курск стал действовать умнее. Хозяева перестали пожарить на подборах и отказались от авантюрной игры. Стандарты «Авангарда» впервые принесли опасность на 52-й минуте: после подачи с углового Аслан Дашаев умудрился попасть в штангу, а не в ворота. «Краснодару» стало тяжелее вскрывать прагматичный «Авангард», и Мурад Мусаев провел несколько замен. Если Классона с расчетом на РПЛ в перерыве сменил Магомед Шапи-Сулейманов, то автора гола Маркова пришлось убирать с поля из-за травмы (его заменил Анатолий Катрич).

«Авангард» хватило на пятнадцать минут дисциплинированного футбола, после 60-й минуты команда опять раскрылась и побежала вперед, забыв о свободных зонах у своих ворот. Соперник в миг разобрался что к чему и на 65-й минуте провел классическую атаку с мелким перепасом, стеночками и подключением из глубины. Под фланговый прострел в штрафную подстроился Роман Шишкин. Защитник, последний годы играющий опорника, ушел от подката, просочился к воротам, сместился вправо и пробил мимо падающего Чагрова.

Ну а дальше моменты у «Авангарда» стали появляться один за одним. «Краснодар» предсказуемо расслабился, отдал мяч и перестал быстро возвращаться из атаки в оборону. В контратаках могли забить Вадим Стеклов, Александр Трошечкин и свежий Александр Касьян (три момента за 10 минут). Последний чудом не забил, когда на 85-й минуте с двух метров попал в перекладину (как?!). Может, «Авангард» - это клубное олицетворение Артема Реброва, обожающего штанги и перекладины?

Главным образом на результат повлияла индивидуальная и командная разница в классе, а также потрясающая игра Андрея Синицына на ленточке. По игре и общему впечатлению «Авангард» смотрелся ничуть не хуже «Краснодара», а в таких ситуациях ключевую роль играет реализация.