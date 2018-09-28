В воскресенье в Каспийске находящийся в не самой простой финансовой ситуации «Анжи» примет лидирующий в чемпионате «Зенит». Иван Новосельцев за хозяев по условиям аренды не сыграет. Зато в составе махачкалинцев может появиться 22-летний воспитанник питерского клуба.

«В ПОДОЛЬСКЕ ЭКОНОМНЕЕ, ЧЕМ В МАХАЧКАЛЕ»

– В среду «Анжи» победил в Кубке «Чайку» – 2:1. Это придало сил и уверенности перед «Зенитом»?

– Конечно. Ни для кого ни секрет, у нас тяжелая ситуация в клубе, мы, как профессионалы, выполняем свою работу, но когда результата нет – руки опускаются. А тут вторая подряд победа. До этого взяли верх над «Динамо» в Москве. Разумеется, настроение улучшилась.

– Как обстоят дела с выплатой долгов?

– Зарплату по-прежнему не платят, обещают дать попозже, как говорится «с первой пенсией…». (Смеется.) Пока выплачивают премиальные, вот сейчас должны что-то выплатить за победу над «Динамо». Так потихоньку отдают частями.

– Как «Анжи» готовится к матчам, тренируется в сложившейся ситуации?

– Проводим сборы в Подольске. На московские матчи ездим на автобусе – эти игры, по сути, домашние. А в Каспийске пока играли только дважды. Впереди – третий матч… После Кубка устали. Добираться до Песчанокопского было тяжело. Прилетели в Ростов, заехали в отель, чуть отдохнули – и 2,5 часа ехали до деревни. Попали туда за полтора часа до начала игры с «Чайкой».

– Как нынешний график влияет на физическое состояние команды?

– До Подольска мы тренировались в Махачкале. По мне сейчас даже лучше – намного экономнее жить в Подольске. Если бы жили в Дагестане, клуб тратил бы больше денег, а мы – сил.

– А как же болельщики? Посещаемость домашних матчей «Анжи» упала, люди не могут увидеть команду на тренировках…

– Тут дело такое: выигрываем – трибуны полные, не выигрываем – народ отворачивается. В футболе все зависит от результата… Но думаю, что в воскресенье будет много болельщиков. Придут если не на «Анжи» посмотреть, так на звезд «Зенита». Не каждый день в Махачкалу Клаудио Маркизио увидишь. Да и наши две победы должны добавить интереса к команде.

«МОГ ОКАЗАТЬСЯ В ПОЛОЖЕНИИ НОВОСЕЛЬЦЕВА»

– В последние годы «Анжи» очень удачно играет дома с «Зенитом». Попробуете огорчить лидера?

– Так мы и со «Спартаком», и с «Локомотивом» бились. Если бы не два удаления в московском матче с красно-белыми, вполне могли удержать ничью. А «Динамо», опять же, победили. Мне кажется, «Анжи» проще против команд, которые и сами играют и тебе дают. Это же не «Крылья»… Поэтому с «Зенитом» будет опять сражаться за очки. А что в итоге получится, зависит от нас самих.

– Против «Спартака», согласитесь, команде почти не переходила на чужую половину поля. В воскресенье выберете такую же тактику глухой обороны?

– Ну а как нам играть? Нестись в атаку? Впрочем, против того же «Динамо» мы и в нападении немало создали. В первом тайме вообще имели преимущество. Прижались к воротам только в концовке, когда хозяева побежали отыгрываться.

– С «Зенитом» не сыграет арендованный у питерцев Новосельцев. Серьезная потеря для защиты «Анжи»?

– Безусловно. Хотя у нас есть другие защитники. Игорь Удалый тоже квалифицированный опытный футболист. Что касается Вани, то, конечно, с его приходом наладилась игра в обороне. Я, кстати, тоже мог оказаться в положении Новосельцева. Тоже играл за «Анжи» на правах аренды. Но теперь мой контракт уже выкуплен.

– Матч против бывшей команды для вас принципиален?

– Конечно. Я же с «Зенитом» еще не играл. Первый подобный опыт.

– Какие чувства испытываете к «Зениту»? Может, обиду?

– Как таковой обиды нет. Этот клуб меня воспитал, слепил из меня футболиста. Но, разумеется, было бы неплохо доказать бывшей команде, что зря там в меня до конца не поверили. В будущем я с радостью вернусь в «Зенит». Это по-прежнему мой любимый клуб.

Знаете, если бы не один человек, я бы мог спокойно до сих пор играть в Питере. Сейчас этого человека в команде уже нет.

– Кого имеете в виду?

– Не буду называть фамилий. В «Зените» люди часто приходят, наводят много шороху, а потом полкоманды раздают и исчезают. Играл я в Питере при Андре Виллаш-Боаше, потом пришел Мирча Луческу, я был на одном сборе, а затем нас всех отправили в «Зенит-2»… Благодарен Боашу и Владиславу Радимову, при них я заматерел и окреп как футболист. Два тренера, которые многое мне дали.

«ЗА «ЗЕНИТОМ» – «ГАЗПРОМ», НО НА ПОЛЕ НЕ ВСЕ РЕШАЮТ ДЕНЬГИ»

– В молодежной системе «Зенита» вы пересекались с Дмитрием Радченко. Как вам с ним работалось?

– Каждый понедельник у нас была общая тренировка. А Радченко тренировал еще отдельно футболистов 98-го года рождения и более детально с нами отрабатывал некоторые элементы. Очень интересный, хороший тренер, работать с ним было большое удовольствие.

– У вас есть понимание, как именно играть против «Зенита» Сергея Семака?

– Теоретического задания еще не было. Но думаю, тренерский штаб все подробно объяснит. Пока мы только прилетели в Махачкалу.

– Вам нравится работать с Магомедом Адиевым?

– Это прекрасный тренер, амбициозный. Видно, что он хочет зарекомендовать себя в премьер-лиге, тренироваться у него интересно.

– Самый бедный клуб встречается с самым богатым. Это придает дополнительную мотивацию?

– Тут к гадалке ходить не нужно. За «Зенитом» стоит «Газпром» – огромные деньги, а у нас с финансами большие проблемы. Но на поле деньги не все решают.

– Если удастся забить «Зениту», будете праздновать гол?

– Думаю, что нет.