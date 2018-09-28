Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун опубликовал новую статью, в которой сформулировал свои предложения по реформированию российского футбола. «Советский спорт» изучил статью Федуна и выбрал из нее самое интересное.

Напомним, что декабре 2017 года Леонид Федун уже предлагал большую программу реформирования российского футбола. Ее главными тезисами были сокращение числа команд премьер-лиги, реформа календаря, принудительные отчисления процентов от каждого трансфера первым тренерам и детским школам и проведение матчей Кубка России на нейтральных полях в Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Самаре.

В своей новой статье Леонид Федун почти не упоминает свои прошлогодние инициативы, вместо этого выдвигая новые.

Дотации из бюджета

Что предлагает Федун:

узаконить государственные дотации на содержание профессиональных клубов, оформив их как продажу медиаправ.

сделать распределение таких дотаций централизованным

привязать размер дотаций клубам к их спортивным результатам

запретить все прочие способы финансирования профессиональных клубов за счет бюджетных средств (в том числе - региональных)

«Необходимо конвертировать квазигосударственные льготы и спонсорство в прозрачную господдержку профессиональных лиг. Лучше всего это сделать через механизм медиаправ с прямой зависимостью от спортивных результатов. Достаточно 80-100 миллионов евро для РПЛ и 15 – для ФНЛ при одновременном запрете на использование бюджетных источников для спонсирования профессиональных клубов. Это полностью изменит систему нашего футбола. Из дотационно-распределительной она должна стать самофинансируемой с мощными спортивными стимулами. Данная система будет намного более прозрачной и экономичной для консолидируемого бюджета, чем существующая. При этом региональные власти должны сфокусироваться на своей профильной деятельности – строительстве спортивной инфраструктуры и поддержке детского и массового футбола». Леонид Федун

Посещаемость

Что предлагает Федун:

увеличить до 20 000 мест минимальный размер стадиона, необходимого для попадания в РПЛ

«2-2,5 миллиона евро – необходимый уровень поступлений от продажи билетов на матчи чемпионата и Кубка России. Чтобы достичь этого показателя доходов, средняя посещаемость в сезоне не может быть ниже 18 000 зрителей, а доход с одного кресла, включая организацию питания, продажу атрибутики и т.д., около 10 евро. Я предлагаю перенести вопрос о структуре и численности лиг в финансово-организационную плоскость. В премьер-лиге должны быть клубы, способные собирать на трибунах не менее 20 000 болельщиков. Это должно быть жестким лицензионным требованием – есть стадион вместимостью 20 000+ с крытыми трибунами – добро пожаловать в РПЛ». Леонид Федун

Размер лиги

Что предлагает Федун:

сократить РПЛ до 14 или 12 клубов

«У нас без квазигосударственной поддержки средний доход клубов составляет около 9 миллионов евро, при этом 4/5 всех доходов сосредоточено в пяти ведущих клубах. Это меньше, чем в таких лигах, как Швейцария и Австрия, а там играют по 10 команд в высших дивизионах. Можем мы себе позволить и дальше размазывать маленький финансовый пирог по множеству тарелок?» Леонид Федун

Трансферы

Что предлагает Федун:

обязать клубы РПЛ содержать собственные академии

отчислять часть средств от продажи игроков в централизованный фонд «внутренней солидарности» для финансирования кшол, академий и детских тренеров

«Подготовка доморощенных игроков, их обкатка и последующая продажа может создавать до 10% доходов клуба. Наличие собственной академии с несколькими футбольными полями и крытым манежем должно быть вторым обязательным условием лицензирования в высшем дивизионе нашего футбола. Из отчета УЕФА видно, что в среднем агентские комиссии российской премьер-лиги составляют около 13% от всех трансфертных затрат клубов. А во Франции и Испании – это девять и восемь процентов соответственно. Я же предлагал потреблять не более 3% на поддержку российского детского футбола через механизм «внутренней солидарности». В принципе несколько процентов от совокупных трансфертных расходов, включая совокупный доход футболиста, все выплаты и комиссии за первый год, способны стать весомой финансовой поддержкой для клубов, серьезно занимающихся подготовкой молодых футболистов». Леонид Федун

Как будет выглядеть российский футбол после реформ (версия Федуна)

Премьер-лига – 12-16 клубов.

1. Стадион с крытыми трибунами вместимостью не менее 20 000 зрителей.

2. Наличие полноценной академии с инфраструктурой, включая крытый манеж.

3. Бездефицитный бюджет с доходами не менее 13 миллионов евро.

ФНЛ – 32-36 профессиональных клубов, разбитых на Восточный и Западный дивизионы.

1. Стадион не менее 5000-7000 зрителей с частично крытыми трибунами.

2. Собственная футбольная школа, либо соглашение о сотрудничестве с региональным футбольным центром.

3. Наличие в заявке на сезон 5-10 доморощенных игроков.

4. Бездефицитный бюджет.

Вторая лига:

«Может формироваться из профессиональных и полупрофессиональных клубов, как это происходит в большинстве европейских низших дивизионах, где игроки зачастую совмещают занятие футболом с другой деятельностью и бизнесом.Основное лицензионное требование – наличие в составе команд не менее половины, а в перспективе до 2/3 игроков, подготовленных в собственных и региональных школах и академиях. При этом количество клубов ограничивается только возможностями самофинансирования. Чем больше, тем лучше для развития российского футбола».