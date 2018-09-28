«Советский спорт» - о главных матчах европейского уик-енда. Дерби Рима, Мадрида, мясорубка в Англии и много чего еще.

АНГЛИЯ

«ЛИВЕРПУЛЬ» ПООБЕЩАЛ ОБЫГРАТЬ «ЧЕЛСИ»



«Челси» - «Ливерпуль»

29 сентября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж», 19:30 (мск)

Первое поражение в сезоне «Ливерпуль» потерпел в середине недели. От «Челси» (1:2) в Кубке лиги. Разъяренный, но оптимистичный Юрген Клопп пообещал, что его команда победит лондонцев на их поле в ближайшую субботу. «Ливерпуль» начал буксовать из-за тяжелого календаря, не помогает даже разумная ротация. А вот у «Челси» наоборот все хорошо. Жоржиньо ставит рекорды в новом клубе, Маурицио Сарри потихоньку осваивается в Англии.

Под руководством нового тренера «Челси» кардинально поменялся, теперь эта команда не похожа на угрюмого, порой до тошноты скучного, прагматика. Эден Азар засиял новыми красками (5+2 в 6 играх АПЛ), Педро вернулся в форму двухлетней давности, а ребята вроде Виллиана и того же Жоржиньо играют ключевые роли. Этот «Челси» выглядит интереснее и разнообразнее вариации Антонио Конте, роль инсайдов возросла до небес, роль центрфорварда перестала быть определяющей.

«Ливерпуль» правда ничем не хуже, а порой даже лучше. Так что предстоящая встреча станет одной из ключевых на сентябрьском отрезке АПЛ, ведь после 7-го тура чемпионата Англии лидер может поменяться. У «Челси» нет травмированных кроме Марко ван Гинкела (колено), «Ливерпуль» все еще без Алекса Окслейд-Чемберлена (кресты) и Адама Лалланы (пах).

ИСПАНИЯ

ДЕРБИ МАДРИДА. УЖЕ ВТОРОЕ В СЕЗОНЕ



«Реал» - «Атлетико»

29 сентября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу», 21:45 (мск)

Одни из претендентов на победу в примере уже в этом сезоне встречались. «Атлетико» победил «Реал» (4:2) в матче за Суперкубок УЕФА. Команды в чем-то схожи. Но не ищите одних и тех же черт в стиле. Дело в том, что «Атлетико» уже перестроился, сменил поколение и постепенно выходит на пик. Этот сезон для парней Диего Симеоне точно будет определяющим, ведь можно на равных побороться за титул со стареющей «Барселоной» и обновляемым «Реалом».

Хулен Лопетеги занимается перестройкой. Но, в отличие от Симеоне, он только в начале своего пути. Ведь помимо кадровых обновлений, «Реалу» весьма болезненно навязывается новый стиль, который уже прозвали футболом будущего. Да, по делу получили от «Севильи» (0:3), неважно сыграли в Бильбао (0:0), но там исторически всем тяжело. У «Реала» непростая неделя: после «Севильи» им играть с «Атлетико», а потом ехать в гости к ЦСКА.

ИТАЛИЯ

РИМСКОЕ ДЕРБИ



«Рома» - «Лацио»

29 сентября. Рим. Стадион «Олимпико», 16:00 (мск)

«Рома» в этом году сама не своя. У Эусебио Ди Франческо большие проблемы с поиском оптимальных ролей для новичков. С одной стороны, у команды сумасшедший состав, а с другой – она играет хуже СПАЛа. Меньше всего вопросов к Стивену Нзонзи, Патрику Шику, Брайану Кристанте и Чингизу Ундеру. В общем, к половине основных футболистов. Обнадеживает лишь убедительная победа над «Фрозиноне» (4:0) и психологическая свобода, иначе как объяснить шикарный гол Хавьера Пасторе пяткой?

Вряд ли команду перестанет трясти до Нового года. Летом клуб продал 18 игроков, а купил – 13. Такой трансферной активности в клубе не было никогда, и сейчас это отражается на результате.

У «Лацио» нет таких проблем. Чиро Иммобиле забил уже три гола, а команда победила пять раз подряд, хоть и не играла с топами. Главная проблема «орлов» - травма левого защитника Жордана Лукаку (колено). В матче с «Ромой» именно коллектив Симоне Индзаги может считаться фаворитом. Но это дерби, в матчах с таким определением прогнозы оказываются верными реже всего.

ЧЕМПИОН ПРОТИВ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЯ



«Ювентус» - «Наполи»

29 сентября. Турин. Стадион «Ювентус», 19:00

Чемпионат Италии стартовал совсем недавно, а лидеры все те же. Как бы не менялись команды и их тренеры, что-то в серии А остается неизменным. Криштиану Роналду наконец-то забил за «Юве», атака загудела на полную, а некоторым парням вроде Паоло Дибалы даже нет места в основе. Но на результатах это никак не сказывается. Но в игре с «Наполи» туринцам может помешать недобор игроков основы: травмированы Дуглас Коста, Сами Хедира и Маттиа Де Шильо.

В «Наполи» все немного иначе. Состав практически не изменился, зато поменялся тренер. Карло Анчелотти не рушит футбол Маурицио Сарри, а лишь мудро его дорабатывает. Обойма футболистов прежняя, все так же божит Дрис Мертенс . Из недоступных футболистов сложно будет без сломавшегося две недели назад Влада Кирикеша (кресты), с долгим восстановлением Амина Юнеса (ахилл) в команде смирились.

ФРАНЦИЯ

ГОЛОВИН ЕДЕТ В СЕНТ-ЭТЬЕН



«Сент-Этьен» - «Монако»

28 сентября. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гешар», 21:45 (мск)

Во вторник Александр Головин провел первый полноценный матч в составе «Монако». Его команда дома проиграла «Анже» (0:1), но россиянин тут ни при чем: на поле он был абсолютно лучшим. Пока главный тренер монегасков Леонарду Жардим выстраивает новую команду, результаты серьезно страдают. В этом сезоне «Монако» победил только раз («Нант» - 1:0 в первом туре лиги 1), дела плохи, вице-чемпион находится на 18-м месте в таблице.

«Сент-Этьен» же не изменяет себе и держится в середине, сейчас даже ближе к лидерам – на шестой позиции. В предстоящей встрече с «Монако» фаворитами считаются конечно хозяева. За них и шумный «Жоффруа Гешар» и отсутствие травмированных. У монегасков все хуже некуда: лидеры Рони Лопеш и Стефан Йоветич все еще лечатся и когда вернутся на поле неизвестно.

Уже во втором матче за «Монако» Головин показал прогресс, адаптация в новом клубе проходит быстро. Осталось только найти взаимопонимание с партнерами, но это происходит через игры и тренировки. В серьезно обновленной команде россиянин точно будет лидером, его индивидуальный класс выше 80% партнеров. В матче против «Сент-Этьена» он может и должен повлиять на результат.