И легкой прогулкой для изможденных Лигой чемпионов и дерби армейцев этот матч никак стать не мог. Оренбуржцы – грозный соперник на своем поле – им уже удалось ранее обыграть «Локомотив» и как следует потрепать нервы «Краснодару» и «Зениту». На очереди был ЦСКА с целым набором травмированных футболистов. «Оренбург», правда, ни разу в истории не выигрывал у армейцев. Мало того, оренбуржцы даже не забили москвичам еще ни одного гола. На сей раз наставник «Оренбурга» Владимир Федотов, по его же словам, решил уповать на поддержку родных трибун и боевое настроение.

Витаминный заряд, или «Чалов, женись на мне»

Прохладный, осенний и уютный стадион «Газовик» в Оренбурге окрасился с приездом ЦСКА в оранжевый цвет. Все дело в третьем варианте формы армейцев – оранжево-апельсиновом. Осенью витамин С приходится очень кстати. И футболисты ЦСКА с первых минут бросились использовать по полной свой витаминный заряд, хотя порой и пускали опасные контратаки «Оренбурга».

Но уже на 6 минуте Игорь Акинфеев мог стать автором голевой передачи, а Федор Чалов – забить свой седьмой мяч в чемпионате. Бегич с Фроловым начудили, но все же смогли отвести угрозу от ворот. Уже ближе к середине первого тайма именно армейскому вратарю пришлось спасать свою команду после удара Сутормина. Не супер-нога Акинфеева, а на сей раз рука не дала «Оренбургу» забить такой важный гол.

Снять голову с плеч во время матча? Не проблема, если в дело вступает защитник «Оренбурга» Вадим Афонин. Игрок получил шанс похвастаться своей растяжкой: задрал ногу на уровне головы Федора Чалова и угодил ему прямо в затылок. Пенальти – уже третий в сезоне в ворота «Оренбурга». Кстати, Афонину стоило бы поблагодарить судью Безбородова за скромную желтую карточку вместо удаления. Чалов подошел к мячу, выждал паузу, да и обманул Фролова. Есть седьмой мяч Чалова в сезоне! Ну и как тут не процитировать огненный твит после очередного гола молодого нападающего?



#ОренбургЦСКА

ФЕДЯ ЧАЛОВ, ЖЕНИСЬ НА МНЕ — гребанная футболистка (@Spaceweeper) 28 сентября 2018 г.

И все же армейцам чего-то явно не хватало в атаке. Прижать к воротам «Оренбург», накручивать защитников перед штрафной – это удавалось москвичам без особых проблем. А вот вывести партнера на завершающий удар никак не получалось. Да и «Оренбург» продолжал огрызаться и порой трепать нервы линии обороны ЦСКА.

Влашич вертел всех, а Магнуссон гулял с собакой

Травмированный исландский легионер ЦСКА Хердур Магнуссон не поехал в Оренбург из-за травмы, но поддерживал армейцев из дома со своей собакой. В перерыве, судя по истории в его Инстаграм-аккаунте он успел даже выгулять своего пса. Так и получается, кому на поле потеть, это я про вышедшего позже во втором тайме на замену другого исландца Арнора Сигурдссона, а кому одеяло с собачкой. Шутка, конечно, но мило.

#ОренбургЦСКА

О, а я как раз про Хёрдура вспомнила...

Так что Магнуссон на связи!🔴🔵 pic.twitter.com/Wn7sEApLXs — Lappi✨🇷🇺🇪🇸 (@EugeniaLappies) 28 сентября 2018 г.

Оренбуржцы страдали от нехватки габаритного форварда в атакующей линии. Напрашивалась замена и подходящим решением стал Андрей Козлов – лучший бомбардир «Оренбурга», который по задумке Федотова остался в запасе. С выходом второго нападающего на поле дела у хозяев пошли лучше. Порой команды сваливались в игру на встречных курсах. Возможно, 52-летний Владимир Федотов действительно не зря смотрит мастер-классы Моуриньо и Бенитеса, потому что его «Оренбург» в лучших традициях старался как можно скорее перейти в атаку и забить свой первый гол в ворота армейцев.

Как все-таки было эстетически приятно смотреть на армейского хорвата Николу Влашича. Помните, как в детстве крутилась игрушечная юла? Примерно также хорват вертел вокруг себя защитников «Оренбурга», когда сам был с мячом. Пожалуй, сейчас арендованный у «Эвертона» Влашич – один из лучших легионеров РПЛ.

Несмотря на все потуги, команды так и не смогли больше забить ни одного гола. Болельщики ЦСКА традиционно оголили торсы и праздновали победу.

Армейцы набрали необходимые три очка, чтобы догнать «Краснодар» и временно расположиться на третьем месте. Теперь ЦСКА предстоит сумасшедший отрезок сезона – мадридский «Реал» в Лиге чемпионов, игра с «Локомотивом» и кубковый матч против «Тюмени». Наверное, это и хорошо, что удалось отделаться малой кровью. Ну а «Оренбургу» есть над чем подумать в плане игры, ну а характера и желания им явно не занимать.

«Оренбург» – ЦСКА – 0:1 (0:1)

Гол: Чалов, 32 (пен.)

«Оренбург»: Фролов, Бегич, Андреев, Терехов, Ойеволе, Афонин, Попович (Чиркин, 76), Мишкич, Малых (Козлов, 54), Деспотович, Сутормин (Чуканов, 85)

ЦСКА: Акинфеев, Родриго Бекао, Набабкин, Фернандес, Чернов, Дзагоев (Жамалетдинов, 66), Ахметов, Обляков (Сигурдссон, 79), Бийол, Влашич, Чалов (Ефремов, 83)

Предупреждения: Афонин (30), Сутормин (34), Терехов (39), Бийол (42), Козлов (55), Бегич (77), Чиркин (85)