«Монако» на выезде уступил «Сент-Этьену». О тренерском провале Леонарду Жардима и позднем выходе Александра Головина – в репортаже «Советского спорта».

ГОЛОВИН ПОЧЕМУ-ТО В ЗАПАСЕ

Каким-то чудом Александр Головин остался на скамейке в матче против «Сент-Этьена». Россиянин был лучшим на поле в игре с «Анже» (0:1), но сейчас Леонарду Жардим доверил креативить в середине другим. Единственный аргумент в пользу тренера – форма Головина. Александр провел 90 минут три дня назад, восстановившись от травмы лодыжки около 10 дней назад, а впереди матч ЛЧ с «Боруссией». Скорее всего тренер рассчитывал усилить команду по ходу встречи лидером сборной России.

В составе монегасков появились какие-то дети. И если появление Софьяна Диопа на правом фланге атаки можно было объяснить травмой Рони Лопеша, то почему в середине поля вышли Адама Траоре (первый), португалец Пеле и Кевин Ндорам? Не было ни Юри Тилеманса, ни Насера Шадли, на нашего Головина. Третьим к Диопу и Радамелю Фалькао в атаку тренер поставил 18-летнего Муссу Силлу. Вопросов не было только к обороне: Джибриль Сидибе, Камил Глик, Андреа Раджи и Антонио Баррека.

«Монако» начинал эту встречу будучи на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Вице-чемпион полностью обновился этим летом, и это не пошло ему на пользу. Пока от повального количества новичков в разы больше вреда. Бедный Жардим. Он должен был что-то придумать.

ДЕТИ ПРОТИВ МУЖИКОВ

Смотреть на молодежь, которая играет пятками в центральном круге, теряет мяч и не успевает накрыть контратаку – такое себе удовольствие. Казалось, что «Монако» никогда не слышал о защите, опеке, дисциплине и стройности. Процент брака зашкаливал, а «Сент-Этьен» куражился как хотел. На 18-й минуте Вахби Хазри прострелил на Луи Диони, и тот в падении попал мячом в себя, а затем во вратаря Диего Бенальо. Через 10 минут Реми Кабелля справа вошел в штрафную и зарядил в дальний угол. Мяч бабахнул по перекладине. Еще бы пару сантиметров – и гол. А Бенальо меж тем потерял ворота и даже не стал прыгать.

Единственный момент у «Монако» возник на 35-й минуте, когда Сидибе прошел по правой бровке, обыграл двух защитников, вошел в штрафную и прострелил на Фалькао. Радамель плохо пробил по воротам, голкипер легко парировал мяч, а вот на добивании медленно думал Силла. Ну и количество в качество переросло у соперника. Хазри на 41-й минуте верхом получил мяч из глубины от Оле-Кристиана Сельнеса, после чего одним касанием обработал, развернулся и пробил в дальнюю «шестерку». Форварда можно было оставить в офсайде, но Глик задержался.

И ГОЛОВИН НЕ ПОМОГ

После перерыва у «Монако» стало получаться лучше. На 52-й минуте Траоре точно пробил в нижний угол, но удар получился слабым и вратарь потащил. На добивании голкипер спас еще раз, когда с метра парировал выстрел Сидибе. Но топчик все равно Хазри. Когда форвард «Сент-Этьена» забивал второй гол, ему даже не потребовалось что-то придумывать. После дальнего удара Яниса Салибюра мяч ушел выше, и монегаски решили разыграть его у своих ворот, дабы выйти вперед без потери. Но возраст опять сказался, и «Монако» ошибся. Потеряли мяч футболист у своей штрафной, Кабелла отдал пас на Хазри и тот не выдумывая зарядил как из пушки в дальний угол.

Головину Жардим выделил полчаса. И моментально стало лучше. Еще появился Шадли, команда прибавила в контроле и скорости. Александр вмиг преобразовал атаку монегасков. До него на поле просто не было игрока, который мог стать диспетчером и выдумать нечто оригинальное. Головин продолжал двигать мяч вперед, пока арбитр не свиснул в последний, финальный раз. Кроме Александра, в середине поля необходим еще один качественный игрок. Похоже, против Дортмунда рядом с россиянином сыграет Тилеманс. А пока поражение «Монако». Тренерское, да и только. Жардим рассчитывал, что молодежь измотает яркий «Сент-Этьен», а она чуть не пропустила пять голов. Опытные игроки, вышедшие за полчаса до конца, изменить ничего не смогли.