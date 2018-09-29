Вечный город готовится к очередному главному событию в Серии А – жаркому Римскому дерби. На сей раз номинальными хозяевами выступят футболисты «Ромы». Даже если вам еще ни разу не удавалось попасть на «СтадиоОлимпико» в день дерби, то несложно догадаться, какая атмосфера царит не только на стадионе, но и вокруг него. Этого матча ждут с нетерпением. Так что же такое Римское дерби и чего ожидать от сегодняшней игры?

Для фанатов

Как ни странно, но матч «Рома» - «Лацио» - это в первую очередь противостояние болельщиков. Ведь именно оно начинается даже не в день матча, а гораздо раньше. Спросите любого римлянина, что он делает, как только публикуют календарь Серии А. В 99% случаев ответ будет таким: «Смотрю на какие даты выпадает Римское дерби». Противостояние небесно-голубых и красно-желтых ощущается и в быту. Зачастую, по внутреннему декору ресторана или магазинчика можно понять, за какую команду болеет его владелец. Конечно, никто не выдворит вас вон, если вы вдруг оказались «казачком из другого лагеря», но посмотреть косо могут.

Но все меняется, когда наступает день дерби. Как рассказывали мои знакомые итальянцы, в семье которых отец болеет за «Рому», а сын за «Лацио»: «За день до матча и в день дерби мы стараемся не разговаривать и как можно меньше видеться с сыном. Это вопрос принципа. Иначе мы обязательно поругаемся». Нетрудно догадаться, что если уж Римское дерби ставит под угрозу семейные отношения, то на улицах творится настоящий хаос. Да, зачастую так бывает именно недалеко от стадиона: словесная перепалка, летящие файеры и бутылки, толпы полицейских. Но будем откровенны, времена настоящей жестокости остались позади.

Драка фанатов «Ромы» и «Лацио» во время дерби в 1994 году

Ультра-насилие осталось в 80-х, а последние его отголоски затихли после введения в Италии Карты болельщика(Tessera del tifoso). Фанаты начали протестовать, отказываться от красочных перфомансов и ограничивались лишь остроумными текстовиками. Эти текстовые растяжки – отличительная черта Римского дерби. После матча итальянские газеты с удовольствием смакуют наиболее остроумные и колкие послания фанатов с обеих сторон. Кстати, и в сегодняшнем матче красочный перфоманс готовят лишь романисты. Лациали решили отказаться от этой идеи после неприятной истории с флайером[https://www.sovsport.ru/football/articles/1069853-italjancy-za-sektora-bez-bab-fanatov-lacio-obvinjajut-v-seksizme].

Но иногда ультрас все еще удается пересечься возле стадиона и потрепать нервы местной полиции.

Впрочем, на дерби чего только не бывает. Случается даже такое.

Для игроков

Понимать, чтотакоеРимское дерби и отдавать на поле все силы в этом матче – негласное, но обязательное условие всех приходящих футболистов в «Рому» и «Лацио». Просто отбыть номер на поле не получится. Особенно, если вокруг тебя 80-тысячная неистовствующая толпа разъяренных болельщиков. Игроки начинают нервничать, фолить и срываться на грубости. Желтые карточки, удаления, тычки и затрещины – неотъемлемый атрибут «Дерби Вечного города». Здесь не признают авторитетов и получить по голове может каждый, будь ты хоть легенда клуба, хоть новоиспеченный легионер.

Это видео наглядно показывает, насколько брутальным может быть матч между «Лацио» и «Ромой».

Да и сами футболисты не скрывают, что «Римское дерби» - это нечто особенное. «Пока я не сыграл свое первое дерби, я не понимал, что это значит. Но потом я осознал, что ты просто обязан отдавать всю свою душу, всего себя, чтобы победить. Я вижу это в глазах людей, фанатов. Вижу их эмоции – это фантастика. Конечно, для игроков и тренеров важны все игры. Но именно дерби мы играем целиком и полностью для фанатов»., - поделился мнением полузащитник «Лацио» Марко Пароло. Его поддерживает и бывший футболист «Ромы», а ныне ее тренер ЭусебиоДиФранческо: «Дерби – это матч всей жизни».

Для команд

И все же, несмотря на все эмоции и ажиотаж, матч «Ромы» против «Лацио» с турнирной точки зрения имеет свое значение. Быть номинальными хозяевами – большая удача для красно-желтых. За последние 20 лет они лишь однажды уступали, принимая «заклятых друзей» на «своем» поле. Да и в целом перевес пока на стороне волков: 54 победы против 38 в рамках Серии А.

Но старт этого сезона оказался успешнее именно у «Лацио». Пока «Рома» теряла очки с «Аталантой», «Кьево» и «Болоньей», «орлы» с начала сентября идут без поражений в Серии А. И вполне заслуженно занимают четвертую строчку. «Романисты» же оказались даже ниже «Спала» и «Сампдории» - на 10 позиции.

Но не стоит считать, что «Лацио» - фаворит этого матча. По текущим показателям – возможно. Дело в том, что в «Римском дерби» зачастую присутствует эффект «загнанного зверя». Чем хуже дела у команды, тем лучше она играет свой матч против заклятого врага. Прогнозировать что-то – довольно проблематично. Но возможно.

Итальянский тренер и скаут «Кальяри», сотрудничающий с «Ювентусом», «Миланом», «Фиорентиной» и другими клубами Алекс Великих поделился с «Советским спортом» ожиданиями от сегодняшнего «Римского дерби». «Дерби Вечного города – это даже больше, чем просто дерби. Это борьба за господство в городе. Вокруг этого матча всегда много эмоций и результат, зачастую, зависит не от положения команды в таблице, а от настроя и удачи. Я думаю, что сегодняшний матч завершится результативной ничьей. Я говорю сейчас в первую очередь о дырявой обороне «Ромы». Они уже пропустили много голов в этом сезоне. Тут не столько вина самих защитников, сколько проблема в игре всей команды, оставляющей слишком много игроков в передней линии. Но, правда, есть и свои козыри – Эль-Шаарави и бомбардир Джеко».