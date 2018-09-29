Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о том, как прежний и нынешний тренеры красно-белых встретятся в неожиданной точке.

Ну да, российская премьер-лига – ареал контрастов и непредсказуемости. Как говорится, знаем, плавали. Но перед матчем с бойким названием «Спартак» – «Ростов» все равно испытываешь чувство, как бы это сказать, глубокого недоумения…

Потому что в воскресенье сойдутся, выражаясь языком букмекеров, две самые низовые команды чемпионата. В чьих матчах ворота туже всего поддаются взятию.

Забудьте все, что вы себе думали о «Спартаке» последних лет. Дескать, команда эта безусловно веселая, хотя местами непутевая. Ничего веселого не может содержаться в команде, которая за восемь матчей не в силах ни разу поразить ворота с игры.

Забудьте все, что вы себе воображали о тренере Карпине. Мое искреннее сочувствие коллегам, сулившим «Ростову» с появлением Валерия Георгиевича репутацию эпицентра футбольной вольницы и предвкушавшим валидольные страсти на Дону.

Про Массимо Карреру и его неказистые деяния дальше, признаться, уже и толковать неинтересно. Во-первых,исчерпаны все возможности полемического задора, равно как и аналитики. Во-вторых, точнее и емче, чем актер Назаров, про текущий момент в «Спартаке» вряд ли скажешь.

Но вот что произошло с тренером Карпиным? Мы же еще не забыли, как в недавнюю пору Валерия Георгиевича неотступно тянулосконструировать игру «Спартака» по образу и подобию «Барселоны». Как любимейшим его игроком был ненаглядный Кариока, вразвалочку, с показной расслабленностью отрабатывавший краюху мягкого белого хлеба в ключевой зоне. Как в многочисленных своих телеэфирах Карпин охотнее всего рассуждал о сложностях и рисках игры в контроль мяча.

Посмотришь на нынешнюю игру «Ростова» – и невольно подумаешь: нет больше того тренера Карпина. Чья команда, и не столь важно под каким названием, не чуралась, банально говоря, футбольного творчества, но и была подвержена малоуправляемым игровым заносам.

А есть абсолютно рациональный, максимально строгий продукт работы тренера Карпина. В игре «Ростова» – ничтожный минимум футбольной живописи даже по сравнению с премьер-лиговыми горемыками, перебивающимися с хлеба на воду.Предельная скоростно-силовая заточка. Требование максимальной плотности противодействия сопернику. Двуединая в своей аскетичной простоте атака, предполагающая или воздушный налет, или скоростной прорыв Ионова.

Очень похоже на то, что, коротая время тренерского бездействия в телеэфире с нами за компанию, Карпин много чего передумал и переосмыслил. И, использовав несравненную гибкость своей натуры, капитально переобулся по-тренерски. Самое красивое в игре – это счет на табло, таков теперь, судя по всему, девиз Валерия Георгиевича. Былые его полевые соратники по «Спартаку», что Парфенов, что Аленичев, что Тихонов, пытаются что-то из того опыта если не внедрить, то вкрапить в действия подначальных команд. Карпин – категорически нет.

Невооруженным глазом принципиальной разницы между нынешним «Спартаком» и нынешним «Ростовом» и не заметишь. Учитывая разницу кадровых потенциалов, это комплимент Карпину, но никак не Каррере.

Словом, предстоит самый пикантный матч календаря. «Ростов» нового типа наверняка красно-белых помучает. А если изловчится увести у них три очка, устроив тренеру Карпину праздник неутоленного пока что самолюбия, кто-нибудь в спартаковском стане, глядишь, и бросит в сторону любимого и незаменимого Карреры: «Нет, пора все-таки с ним заканчивать – если уже и Карпину проигрывает…».