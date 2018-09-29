«Локомотив» на характере дожал «Ахмат». Команда Семина возвращает удачу?
«Локомотив» дома победил «Ахмат» (2:0) в матче 9-го тура РПЛ. О характере, удаче и дриблинге Эдера – в репортаже «Советского спорта».
ВЗГЛЯД НА ВСЕ С НОВОГО УГЛА
Еще за неделю до матча с «Ахматом» «Локомотив» обрадовал журналистов. Матч с грозненцами стал первым для представителей СМИ в новой ложе прессы. Места для журналистов переехали на второй ярус «РЖД Арены» и расположились на Западной трибуне прямо напротив центрального круга. Стоит заметить, что обновленная ложа прессы стала самой высокой среди всех клубных стадионов столицы.
Вид из новой ложи прессы на стадионе #Локомотивpic.twitter.com/iPByhjCMRO— Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 29 сентября 2018 г.
Болельщиков как всегда не оставили без культурной программы. За полтора часа до начала встречи на площади у стадиона публику начал разогревать группа «Агата Кристи» во главе с Вадимом Самойловым. Последние дни сентября, качественный русский рок, сосиски и чай. Что моглобыть лучше? Если бы на стадион в Черкизове пришли больше десяти тысяч человек (см. трибуны на картинке выше). Ну да ладно, на «Шальке» точно будет больше.
«Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью оба матча прошлого сезона.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 29 сентября 2018 г.
Как закончится сегодняшняя встреча?
💻 Смотрите #ЛокоАхмат на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/7AhUqatvSLpic.twitter.com/fFCTn50wZW
А ЗАБИВАТЬ КТО БУДЕТ?
«Локомотив» по-хозяйски начал. «Ахмат» на правах гостя и ввиду контратакующего стиля прикинулся вторым номером. И получалось лучше у команды Рашида Рахимова. Грозненцы прекрасно понимали, что делать с мячом в завершении. «Локо» же без проблем добирался до штрафной Евгения Городова, а дальше – вставал как вкопанный. Алексей Миранчук имел несколько хороших моментов в течение первой 45-минутки, но то не хватало точности, то понимая, что же делать с мячом.
Ману Фернандеш несмотря на проблемы с контрактом смотрелся все лучше. На 23-й минуте португалец получил мяч в штрафной от Брайана Идову и пробил в дальнюю «девятку», но получилось выше. Моментов «Локомотив» создал будь здоров, но с реализацией были проблемы. Тот же Фернандеш мог забить и на 36-й минуте, но «Ахмат» спас Городов.
Гости из-за выбранной модели игры напоминали о себе гораздо реже, но не менее ярко. На 30-й минуте Исмаэл подал справа на Аблай Мбенга, и тот скинул мяч на партнера. Другой футболист «Ахмата» пробил и мяч через рикошеты угодил в руки Гилерме. Остальные моменты можно назвать половинчатыми и отнюдь не стопроцентными.
ТЕХНИКА ПЬЯНОГО МАСТЕРА
После перерыва «Ахмат» перестал напрягать фланги и поплатился. Практически сразу «Локомотив» воспользовался слабиной оппонента на краях и построил сразу несколько классных атак благодаря подключения Идову и Владислава Игнатьева. И все бы хорошо, но будто не хватало морально-волевых хозяевам для гола, да и фортуна повернулась со всем не той стороной. Не шел мяч за линию и все. Фернандеш бил со штрафного – вратарь спас, Антон Миранчук выдавал передачи на брата под один-в-один – неточно, Игнатьев простреливал на Эдера – форварду не хватило скорости.
Зато хватило техники! Что сотворил Эдер на 81-й минуте, мама дорогая! После заброса из середины нападающий зацепился за мяч, по-мини-футбольному обыграл на скорости сначала Вилькера Анхеля, затем Родолфо и в упор пробил во вратаря. Мяч отскочил к Фернандешу, и Ману точно зарядил в пустую рамку. Хавбека никто не держал, потому что все были зомбированы дриблингом Эдера. Пожалуй, это круче дриблинга Альваро Арбелоа.
И окончательно рассыпались гости. В добавленное время, когда «Ахмат» основательно насел на ворота Гилерме, «Локо» убежал в контратаку. На скорости по центру прошел полполя Алексей Миранчук и выдал передачу на ход свежему Рифату Жемалетдинову. Форвард, вышедший на подмогу Эдеру на 70-й минуте, ушел от Ризвана Уциева и пробил в ближний угол над вратарем. «Локо» дожал соперника, хотя на протяжении игры испытывал большие проблемы с реализацией. Что это? Характер прошлого сезона?
РПЛ
9-й тур
«Локомотив» – «Ахмат» – 2:0 (0:0)
Голы: Фернандеш, 81; Жемалетдинов, 90+3.
«Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Кверквелия, Идову, Игнатьев, Миранчук (Жемалетдинов, 70), Баринов, Миранчук, Крыховяк, Фернандеш (Тугарев, 90+4), Эдер.
«Ахмат»: Городов, Семенов, Родолфо (Митришев,89), Мохаммади, Анхель, Иванов, Думбия, Лима, Швец (Гащенков, 87), Уциев, Мбенг (Балай, 78).
Предупреждения: Баринов, 70; Идову, 90 – Семенов, 13; Анхель, 31; Иванов, 54; Лима (62)