ВЗГЛЯД НА ВСЕ С НОВОГО УГЛА

Еще за неделю до матча с «Ахматом» «Локомотив» обрадовал журналистов. Матч с грозненцами стал первым для представителей СМИ в новой ложе прессы. Места для журналистов переехали на второй ярус «РЖД Арены» и расположились на Западной трибуне прямо напротив центрального круга. Стоит заметить, что обновленная ложа прессы стала самой высокой среди всех клубных стадионов столицы.

Болельщиков как всегда не оставили без культурной программы. За полтора часа до начала встречи на площади у стадиона публику начал разогревать группа «Агата Кристи» во главе с Вадимом Самойловым. Последние дни сентября, качественный русский рок, сосиски и чай. Что моглобыть лучше? Если бы на стадион в Черкизове пришли больше десяти тысяч человек (см. трибуны на картинке выше). Ну да ладно, на «Шальке» точно будет больше.

А ЗАБИВАТЬ КТО БУДЕТ?

«Локомотив» по-хозяйски начал. «Ахмат» на правах гостя и ввиду контратакующего стиля прикинулся вторым номером. И получалось лучше у команды Рашида Рахимова. Грозненцы прекрасно понимали, что делать с мячом в завершении. «Локо» же без проблем добирался до штрафной Евгения Городова, а дальше – вставал как вкопанный. Алексей Миранчук имел несколько хороших моментов в течение первой 45-минутки, но то не хватало точности, то понимая, что же делать с мячом.

Ману Фернандеш несмотря на проблемы с контрактом смотрелся все лучше. На 23-й минуте португалец получил мяч в штрафной от Брайана Идову и пробил в дальнюю «девятку», но получилось выше. Моментов «Локомотив» создал будь здоров, но с реализацией были проблемы. Тот же Фернандеш мог забить и на 36-й минуте, но «Ахмат» спас Городов.

Гости из-за выбранной модели игры напоминали о себе гораздо реже, но не менее ярко. На 30-й минуте Исмаэл подал справа на Аблай Мбенга, и тот скинул мяч на партнера. Другой футболист «Ахмата» пробил и мяч через рикошеты угодил в руки Гилерме. Остальные моменты можно назвать половинчатыми и отнюдь не стопроцентными.

ТЕХНИКА ПЬЯНОГО МАСТЕРА

После перерыва «Ахмат» перестал напрягать фланги и поплатился. Практически сразу «Локомотив» воспользовался слабиной оппонента на краях и построил сразу несколько классных атак благодаря подключения Идову и Владислава Игнатьева. И все бы хорошо, но будто не хватало морально-волевых хозяевам для гола, да и фортуна повернулась со всем не той стороной. Не шел мяч за линию и все. Фернандеш бил со штрафного – вратарь спас, Антон Миранчук выдавал передачи на брата под один-в-один – неточно, Игнатьев простреливал на Эдера – форварду не хватило скорости.

Зато хватило техники! Что сотворил Эдер на 81-й минуте, мама дорогая! После заброса из середины нападающий зацепился за мяч, по-мини-футбольному обыграл на скорости сначала Вилькера Анхеля, затем Родолфо и в упор пробил во вратаря. Мяч отскочил к Фернандешу, и Ману точно зарядил в пустую рамку. Хавбека никто не держал, потому что все были зомбированы дриблингом Эдера. Пожалуй, это круче дриблинга Альваро Арбелоа.

И окончательно рассыпались гости. В добавленное время, когда «Ахмат» основательно насел на ворота Гилерме, «Локо» убежал в контратаку. На скорости по центру прошел полполя Алексей Миранчук и выдал передачу на ход свежему Рифату Жемалетдинову. Форвард, вышедший на подмогу Эдеру на 70-й минуте, ушел от Ризвана Уциева и пробил в ближний угол над вратарем. «Локо» дожал соперника, хотя на протяжении игры испытывал большие проблемы с реализацией. Что это? Характер прошлого сезона?

РПЛ

9-й тур

«Локомотив» – «Ахмат» – 2:0 (0:0)

Голы: Фернандеш, 81; Жемалетдинов, 90+3.

«Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Кверквелия, Идову, Игнатьев, Миранчук (Жемалетдинов, 70), Баринов, Миранчук, Крыховяк, Фернандеш (Тугарев, 90+4), Эдер.

«Ахмат»: Городов, Семенов, Родолфо (Митришев,89), Мохаммади, Анхель, Иванов, Думбия, Лима, Швец (Гащенков, 87), Уциев, Мбенг (Балай, 78).

Предупреждения: Баринов, 70; Идову, 90 – Семенов, 13; Анхель, 31; Иванов, 54; Лима (62)