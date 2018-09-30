Май 2018 года. «Открытие Арена». Валерий Карпин впервые в своей тренерской карьере приехал на домашний стадион «Спартака». В гости к родной команде, которую он так и не сделал чемпионом. Фан-сектор красно-белых свистом встретил состав гостей, а аплодисменты достались лишь Карпину и Сергею Паршивлюку.Последний, к слову, в составе москвичей едва не стал инвалидом, но чемпионский кубок тоже не завоевал.

Четыре месяца назад «Ростов» был лучше «Спартака» почти весь матч, но на концовку просто не хватило сил. ЛоренсоМельгарехо и КвинсиПромес «сделали» результат за 5 минут. Турнирные проблемы желто-синие все же решили в последнем туре чемпионата, а Карпин остался в «Ростове», где сейчас смог «построить» крепкую команду, которая борется за попадание в медали.

Хватит ли сил? Сейчас ответить на этот вопрос невозможно, но на роль «сбитого летчика» Валерий Георгиевич уже точно больше не претендует. Уж слишком велика заслуга тренера в том, что сейчас происходит на Дону.

О работе Карпина позже, а пока давайте разберемся, насколько принципиальным является для него сегодняшний матч.

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После недавней кубковой игры с «Сызранью-2003» журналисты задали тренеру вопрос о поединке против красно-белых.

- Дополнительная мотивация? Да, прям вообще! Зашкаливает! – ответил с улыбкой Карпин.

В конце он на всякий случай добавил, что это шутка. Но все мы знаем, что даже в юморе есть доля правды. Хотя матч против «Спартак» для тренера «Ростова» шуткой быть не может. Уж слишком много нервов было оставлено на базе в Тарасовке, а едкие слова Леонида Федуна про «сбитого летчика», скорее всего, задели Карпина, и отложись в сердце.

И наверняка Валерию Георгиевичу хочется показать болельщикам «Спартака», что он еще что-то может, что не зря они до сих пор хором кричать его фамилию. Хотя в том, что он может - сомнений почти нет. Просто так в лидерах чемпионате не находятся.

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Одна из причин успеха «Ростова» на старте – футболисты обожают своего тренера. И это не преувеличение. Карпин нашел общий язык с ветеранами, много общается с молодыми футболистами и не забывает про иностранцев.

Одним из главных открытий сезона стал 21-летний Аяз Гулиев. Полузащитник, от которого отказались в «Спартаке», обыгрывает по 2-3 человека, отдает голевые передачи, забивает. Безусловно, природа наградила этого парня талантом, но Карпин помог ему «раскрыться». Индивидуальная работа, разговоры по душам -Аяз поверил тренеру, а он, в свою очередь, направил его в нужное русло.

Такая же ситуация с Алексеем Ионовым. Нападающий неоднократно был героем интернет-мемов, но сейчас стал одним из лучших форвардов РПЛ.И именно Карпин вернул нападающего на прежний уровень, встроив его сильные стороны в командую игру «Ростова».

А видели, что сказал БьорнСигурдарсон о Карпине? Исландец, которыйиграл в Англии, назвал именно Валерия Георгиевича лучшим тренером в своей карьере. И это не дежурный комплимент. Исландцы такой народ, что лишний раз свои эмоции напоказ не выставляют.

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Стал Карпин кумиром и для многих болельщиков «Ростова». Да, в интернете можно найти посты о том, что ему пока что везет, помогает календарь и совсем скоро все магия исчезнет. Но большая часть фанатов Валерия Георгиевича приняла.

Его считают своим, его фамилию на «Ростов Арене» кричат громче, чем песни Басты. Менее месяца назад вся южная столица искренне радовалась за тренера, который вновь стал молодым отцом, одержав еще одну победу в своей жизни.

Валерий Георгиевич вряд ли не замечает теплого отношения к себе и наверняка мечтает привезти в Ростов-на-Дону первую победу над «Спартаком» в гостях. Вне родного стадиона желто-синие москвичей никогда не обыгрывали. Но это пока что...