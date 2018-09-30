Думаю, понятно, что португальцу на «Олд Траффорд» осталось недолго. Пока спасает – именно пока, – отсутствие явного кандидата ему на смену.

Однако финал романа Моуринью – недавнего топ-тренера с недавним топ-клубом, – выглядит однозначным. «Особенный» по-прежнему чванлив с журналистами, пытается изображать присутствие духа, и в фирменном стиле уводит разговор в сторону от главного – игра «МЮ» совершенно не соответствует ни вложениям, ни ожиданиям. Недавняя фраза испанского вратаря Давида Де Хеа (думаю, уже не раз проклявшего тот факс, что не позволил ему перейти в «Реал») прозвучала почти как приговор. В этот день впервые после инсульта на «Олд Траффорд» появился Сэр Алекс Фергюсон. Де Хеа и сказал – это было лучшее, что с нами сегодня случилось.

Можете себе представить такое высказывание в командах Моуринью 10-15 лет назад? Я – нет. Как и не могу представить себе матроса, например, на судне капитана Ларсена (не читали Джека Лондона?), реагирующего на шторм примерно так. Про одного Жозе много рассказывал Аленичев, игравший у него в «Порту» – это была восходящая звезда тренерского цеха Европы. Она и взошла, и много лет светила, пока ее обратная сторона пожирала лицевую.

Вершиной карьеры Жозе стал миланский «Интер». Там он был особенно хорош, причем в размашисто-императорских сценках тоже – достаточно вспомнить войну с Марио Балотелли. Там его ждал и самый большой успех – и я даже не о финале Лиги чемпионов с «Баварией». Игры с «Барселоной» – вот это было очень круто. Это – навсегда. И это обозначило противостояние Жозе с Пепом Гвардиолой. Казалось, оно будет всегда...

Однако жизнь рассудила иначе. Уже отплакавший свое на плече у Марко Матерацци (родственные «особенные» буквально тянулись друг к другу), Моуринью отправился в Испанию, где и родился главный мем его карьеры. Por que? («Почему» в переводе с испанского) – так он вопрошал журналистов на одной из пресс-конференций. Те запомнили. И радостно приклеивали это выражение к любому последующему спичу Жозе.

Из «Реала» Моуринью вышел уже не прежним. Сноб внутри него приступил к основной трапезе, которой был сам тренер. Старая истина гласит, что когда ты тщательно создаешь публичный образ, самое опасное – это поверить в него самому. Моуринью действительно поверил, что он особенный, и что успех будет сопровождать его везде и всегда. Но так не бывает. Тренеров, побеждающих всегда и везде – не существует в природе. И Моуринью – сначала едва заметно, а потом так и просто стремительно, – начало не хватать опоры на землю. Он оторвался от нее, парил...

А дальше все происходило, как в старой замечательной песне Вячеслава Бутусова.

Чем дальше – тем больше казалось, что связь с реальностью у Жозе если и присутствует, то уже по каким-то одному ему видимому каналу. Сейчас он вздорит со звездами, но ведь точно так же уже было в «Челси», пусть и не так ярко. Характерна история с Кевином Де Брейне, который хотел уйти из «Челси» в аренду в дортмундскую «Боруссию», все уже было почти согласовано, но вмешался «Особенный», который никак не мог понять – как это от него игрок хочет уйти к какому-то психопату в очках? В итоге бельгиец был отдан в аренду ... «Вердеру»!

Не думаю, что процесс старения Моуринью необратим. Он как-то говорил, что хочет поработать в сборной – ну вот как раз самое время и попробовать эту работу на вкус. Но кого бы не возглавил Жозе дальше – даже если это будет «Спартак» – ему нужно победить свое эго. Забыть на время об «особенности». Поймать того самого человека, который, как пел Высоцкий «Это йо-мое второе, нет это – не мое второе я», и сделать ему строгий выговор. Вытащить голову тренера Моуринью из пасти Моуринью-человека, пока челюсти не дожевали ее окончательно.

Сможет ли? Но в любом случае, кажется, это будет уже не в «Манчестер Юнайтед». Там непонимание тренером команды и наоборот – зашло за точку невозврата.