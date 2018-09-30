Первое поражение «Зенита» в чемпионате названо сенсацией. Но я бы конкретизировал: «Зенит» на это поражение напросился. Да-да, даже не нарвался, а именно напросился.

Уже ведь набралось немало матчей, которые лидер чемпионата доводил – или пытался доводить – до благополучного исхода в спокойно-академическом режиме. Пара в Лиге Европы – в гостях с норвежцами и датчанами. Пара-тройка в чемпионате. Вспомнить хотя бы недавние в Уфе и Оренбурге. Здесь по ходу дела даже возникало ощущение, что обе эти команды с особым уважением – как бы не доставить слишком много беспокойств – относятся к Питеру. Почти как родственники к главе династии…

А «Анжи» взял, да и проявил другую ментальность. Замечено: для кавказских команд встречи с топ-клубами, особенно домашние, представляют предмет особого пристрастия. В каких бы обстоятельствах и в каком бы объективном состоянии они ни находились. Вот и для «Анжи» уже третий сезон прямо жизнь не в радость, как в известном фильме говорилось, «прямо кушать не могут» – если не удается сделать подножку не кому-то, а именно «Зениту».

Собственно говоря, это поражение не высветило про «Зенит» ничего нового. И так было очевидно, что на голом классе бригада Сергея Семака вряд ли способна в этом сезоне одолеть хоть кого-то из соперников по премьер-лиге и Лиге Европы. Всякий раз ей требуется, образно говоря, привстать на цыпочки и предпринять сверхусилие, заметное даже невооруженному глазу.

Но в этот раз обстоятельства уж слишком лукаво благоприятствовали досрочному и полному успокоению. И быстрый гол после перерыва. И вскоре обозначенное численное преимущество. «Зениту» в этот раз просто не требовалось преодолевать сопротивление материала. А материал, то есть «Анжи», – не прогнулся. А изготовил свою копию с былых свершений команды Семака – помните, как она в меньшинстве выиграла, к примеру, в Казани или колошматила минское «Динамо»?

В виде первой «баранки» получено документальное подтверждение слов Семака: «Зенит» в этом сезоне – в самом деле вполне средняя команда. Но умеющая добиваться своего благодаря развитым спортивным качествам.

И вот в этом-то контексте один актуальный вопрос ребром все-таки напрашивается: а получится ли у Семака повысить командный уровень мастерства – чтобы он хоть иногда не требовал волевых инъекций? Ибо пока, если сравнить рабочую, а не дополненную сверхусилием, версию игры «Зенита» и, допустим, «Краснодара» – у команды Мурада Мусаева она, возможно, выглядит более крепкой. А в следующем туре «Зениту» как раз «Краснодар» принимать.