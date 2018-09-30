Победив в Москве «Спартак», «Ростов» набрал 18 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы. Единственный мяч в игре забил Александр Зуев. За игрой наблюдал экс-капитан «Челси» и сборной Англии Джон Терри, три недели назад едва не подписавший контракт с красно-белыми.

«ДЖОННИ, УАН ФОТО ПЛИЗ»

В пятницу соседей по турнирной таблице («Ростов» и «Спартак» имели по 15 очков, а ростовчане стояли чуть выше за счет разницы мячей) обогнал ЦСКА, которого в начале сезона никто всерьез не воспринимал. Чтобы вновь обойти армейцев участникам центрального матча тура нужно было побеждать. Наверное, такая задача более принципиальной была для «Спартака». Про ЦСКА вспомнили через 10 минут после начала матча – матерными кричалками-перекличками.

Дерби прошло неделю назад, но меры безопасности на любом матче красно-белых – на уровне. Станция метро «Сходненская» находится со «Спартаком» на одной Таганско-Краснопресненской линии. Но они даже не соседствуют. Так вот на платформе «Сходненская» полиция докопалась до темнокожего парня. Он был похож на футболиста и выглядел экстравагантно – черные рейтузы и белые гетры. Но паренек вообще на матч не собирался а шел к выходу из метро.

На «Спартаке» болельщики в красно-белом одеянии поздравляли друг друга с победой… «Анжи». В первом матче игровой дня махачкалинцы сенсационно грохнули «Зенит».

Эту красно-белую идиллию взорвал один очень нетрезвый фанат. «А я считаю Карпина настоящим гладиатором!» – заявил он. Парня с трудом убедили, что болеть и верить в Валеру можно и даже нужно, но только не в тот день, когда его команда играет против «Спартака».

За полчаса до начала матча вблизи «Открытие Арены» появился… Джон Терри собственной персоной. Да-да, тот легендарный англичанин, которого не так давно сватали в «Спартак». Он шел в сопровождении агента Марко Трабукки, а со всех сторон болельщики просили: «Уан фото плиз!» Терри не отказывал. Ах, как только его не называли: и Джон, и Джонни, и даже Жека. Он в ответ только улыбался.

КТО ДОЛЖЕН БЫЛ НАКРЫВАТЬ ЗУЕВА?

Валерий Карпин не стал дразнить спартаковскую публику экстравагантными нарядами в виде рваных джинсов или ультрамодной кожаной куртки. Его одежда в воскресенье вечером состояла из спортивных брюк, длинного утепленного плаща а-ля Арсен Венгер и кроссовок. На его фоне Массимо Каррера выглядел франтом – костюм-тройка, белая рубашка и галстук. По таким мужчинам женщины сходят с ума.

Денис Глушаков, который в начале сезона был выбран капитаном народной команды большинством голосов игроков, после отстранения от тренировок с основой продолжает оставаться в опале. Приходится ему учить уму-разуму спартаковскую молодежь. «Всех с победой! С «Ростовом» готов хоть два раза за день играть! Но сегодня имел честь лишь в одном матче. Желаю «Спартаку» вечером повторить успех молодёжной команды!» – написал хавбек на своей странице в инстаграме.

Нельзя сказать, что в отствии Глушакова игра «Спартака» потеряла в креативе. Без особой выдумки красно-белые играют с начала сезона. В первом тайме матча против «Ростова» пытался креативить, пожалуй, только Ханни. Но он – пока бледная тень того парня, который феерил в «Андерлехте». А, может, просто партнеры не того уровня?

Дмитрий Комбаров без устали навешивал со своего левого фланга, но все невпопад. Для «Ростова» такие передачи – что семечки любимые. Наставник ростовчан Валерий Карпин продолжает дело Курбана Бердыева и пляшет от обороны. В восьми встречах южане пропустили всего трижды – меньше всех в РПЛ. В атаке у ростовчан получается хуже, но очки команда набирает исправно.

Второй тайм спартаковцы начали активнее. Фернандо стрельнул из-за штрафной – Илья Абаев отбил в самом углу. Ханни несколько раз примеривался – попадал в частокол ног.

К своему голу «Ростов» подбирался постепенно. Несколько подходов к воротам Максименко можно назвать полуопасными. Из похожего гости выжали сто процентов полезности. Тимофей Калачев с правого фланга сделал идеальную передачу на Александра Зуева. Тот сначала пробил в штангу, а повторным ударом направил мяч в пустые ворота. Где были центральные защитники и почему они позволили одному игроку дважды атаковать ворота – вопрос.

Зуеву, как и Паршивлюку с Гулиевым было что доказывать «Спартаку». Александр первый матч в премьер-лиге сыграл за красно-белых аж 19 октября 2014 года. Потом, до «Ростова» были «Спартак-2» и «Крылья Советов».

Все три спартаковские замены были призваны усилить давление. Но пара форвардов Зе Луиш – Адриано никак не могла зацепиться за мяч, а атаки из глубины не получались. Более того, Видар Кьяртанссон мог удвоить счет. Он выскочил один на один с вратарем, но нападающего успел догнать Боккетти и блокировал удар.

«Спартак» – «Ростов» – 0:1 (0:0)

Гол: Зуев, 67

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров (Зе Луиш, 77), Зобнин, Мельгарехо, Самедов (Ломовицкий, 64), Фернандо, Ханни (Попов, 71), Луис Адриано

«Ростов»: Абаев, Ингасон, Паршивлюк, Сигурдссон, Скопинцев, Калачев (Юсупов, 81), Гацкан, Ионов (Зуев, 65), Гулиев, Вилюш, Шомуродов (Кьяртанссон, 60)

Предупреждения: Калачев, 13; Паршивлюк, 23