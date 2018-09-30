– Вам не кажется, что команда в агонии?

– Это не так. Нужно работать, быть позитивными, стараться исправлять ошибки и смотреть вперед. Этот матч в прошлом, надо готовиться к четвергу и быть спокойными. В футболе не всегда можно побеждать. Надо подняться с колен. Надо быть спокойными.

– Как подняться с колен?

– Нужно работать. На поле и вне его. Улучшать игру, «физику». Работать над ошибками, чтобы не совершать их потом.

– Вы изменили схему. Почему приняли это решение?

– Я решил играть, так как были свободные зоны между линиями. Мы не катали быстро мяч, не смогли использовать зоны.

– Зачем приехал Терри?

– Я не знаю.

– Вы знаете, что значит слово «стыд»?

– Нам нужно стыдиться? Это не так. Мы работаем ради побед, но не всегда получается выигрывать. Мы стараемся входить на поле и побеждать. Стыдиться нужно команде, которая не выкладывается на поле полноценно, но у нас такого нет. Слово стыд здесь неуместно.

– Знали, что «Зенит» потерял очки?

– Да. Я смотрел этот матч. Но меня не интересуют другие команды. Я должен решать проблемы «Спартака».

– Сегодня 9-й тур, игры нет. Почему?

– Нам сложно показывать «нашу» игру. Я стараюсь понять причины и работаю, чтобы решить проблемы. Что мешает? Мы медленно работаем с мячом. Кто-то не берет на себя ответственность, чтобы отдать пас. Есть некоторые ситуации, которые связаны с давлением. Игроки это ощущают. Нам нужно отложить мысли и думать о футболе.

– Рассчитываете не Еременко?

– Он хороший игрок. Мы ждем, когда он будет готов. Поле покажет, чего он стоит.

– Сегодня болельщики «Спартака» начали уходить с трибун. У вас есть, что сказать этим людям?

– Мы расстроены, так как не можем радовать болельщиков. Они платят за билеты и имеют право на критику.

– Победный гол забил Зуев, от которого вы отказались.

– Я от него не отказывался. Для него не было места, и он ушел в другой клуб.