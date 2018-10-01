– Виктор Онопко сказал, что без Криштиану Роналду «Реал» стал даже более опасным. Вы согласны с этим?

– Все-таки «Реал» находился в поиске своих атакующих действий. Бэйл был в великолепной форме. Они распределили нагрузку среди всех своих атакующих игроков. Говорить, что «Реал» стал лучше, не совсем правильно, потому что большую часть голов забивал именно Роналду, но они стали действовал более командно, это так.

– Сможет ли завтра сыграть Георгий Щенников? Каково его состояние?

– Нет, не сможет. У него разные болячки, то одна вылезает, то другая. Пока он не готов играть.



– У армейцев обновился состав. По-вашему, уже появилась внутрикомандная химия перед таким серьезным испытанием, как матч с «Реалом»?

– Мы на взлетной полосе. Мне нравится то, что у нас происходит, как мы заменили ветеранов. Молодые футболисты – дерзкие. Считаю, что мы нашли оптимальное соотношение между атакой и обороной, учитывая, сколько у нас травмированных.



– Сегодня Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной. Советовался ли он с вами? И поможет ли ему это сосредоточиться на клубе?

– Мы с Игорем говорили на эту тему. Он немного раньше меня предупредил об этом решении. Не вправе давать советы, это его выбор. Как болельщику мне жаль, что он больше не поможет сборной. Как главный тренер ЦСКА считаю, что нам это пойдет на пользу, ведь он целиком сосредоточится на клубе. Это ему поможет, и мы увидим еще много ярких игр в его исполнении. Хотя нам надо сделать все, чтобы для него игры проходили не ярко, а как можно более спокойно (улыбается).



– «Реал» выиграл три Лиги чемпионов подряд, но приезжает без своих лидеров. Это идеальный момент, чтобы сыграть с ними?

– Может, в какой-то мере вы и правы, но те молодые футболисты, которые есть у «Реала», тоже высокого уровня, ждут своего шанса. Они сыграют на максимуме. «Реал» провел много напряженных матчей в последнее время, и тем же Бэйлу с Рамосом в любом случае могли дать паузу. Может быть, доля правды есть в том, что именно сейчас хороший момент, чтобы сыграть с «Реалом».

– Одной из причин ухода из сборной Акинфеев назвал возраст и физическое состояние. Эти факторы не помешают его выступлениям за клуб?

– И физическая форма, и возраст у него идеальные. Но это его выбор, мы должны его уважать.



– Еще недавно «Реал» тренировал Зинедин Зидан. Сейчас у команды менее титулованный тренер. Насколько это вам поможет? И успели ли изучить работу Хулена Лопетеги?

– Вопрос хороший, но рассуждать на эту тему неправильно. Лопетеги проделал большую работу в «Порту», «Реал» сейчас на пути к этому. Тот футбол, который был у его команды в «Порту», всем нравился. Хотя сложно найти более атакующий и командный футбол, чем при Зидане. Пока что Лопетеги находится на пути к тому футболу, который он хочет видеть.



– После травмы Магнуссона ЦСКА перешел на схему с четырьмя защитниками. Правильно ли считать, что это основная схема, и вы сейчас так же сыграете с «Реалом»?

– Это не связано с травмами. Иногда надо делать новые шаги, чтобы вдохнуть новую жизнь в команду. С тем вариантом состава, который есть, удобнее выпускать атакующих игроков, а не оборонительных. Что касается завтрашней игры – всегда большое подспорье, если есть несколько схем, которые можно менять по ходу матча.