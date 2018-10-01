– Что вчера произошло на «Открытие Арене»?

– Произошло закономерное событие: «Спартак» в совершенно разобранном состоянии. По большому счету один полумомент за весь матч создан. Беззубая игра в атаке и проблемы в защите. «Ростов» планировал сыграть от обороны и поймать соперника на контратаке. И этот план сработал, «Спартак» ничем сопернику помешать не мог. И у «Ростова» был еще один опаснейший момент, когда Ионов мог забивать. Ростовчане по всем компонентам были лучше.

– Напрашивается первый традиционный русский вопрос: кто виноват?

– Кто виноват – понятно.

– Не совсем. Можете расшифровать?

– В «Спартаке» продолжается эпоха преклонения перед иностранцами. Были испанский и даже латышский периоды. Сейчас, видимо, итальянский период подходит к концу. Интересно, в какие мы теперь дебри окунемся – французские, немецкие или вернемся к родным пенатам?

– Как я понял из вашего ответа, виновато высшее руководство.

– Насколько оно виновато? Как могут быть виноваты люди, которые дают деньги. Свою задачу по материальному обеспечению клуба они выполняют.

– Тогда я в недоумении…

– Тренеру дали все, а результата нет. Значит, Каррера виноват.

– Хорошо, будем считать, что на первый русский вопрос ответ получен. За ним обычно следует второй: что делать?

– Этого я не знаю. Как говорят американцы, ответ на этот вопрос выше моей зарплаты. Есть целый совет директоров, в него входят специалисты. Они, наверное, и должны думать.

– Но проблема еще и в игроках, которые утратили мотивацию. Например, Луис Адриано.

– Этот футболист брался для того, чтобы помочь итальянскому клубу разгрузить зарплатную ведомость. И если затраченные финансовые ресурсы переложить на эффективность, то в «Спартаке» это будет веселая арифметика.

– Когда команда валится, смена тренера может взбодрить. Что делать с Каррерой?

– Несмотря на все последние неудачи, «Спартак» все же ближе к лидерам. Поэтому вопрос в том: Карреру можно убрать, но кого тогда брать вместо него? Опять иностранца? Тот после серии неудач скажет, что ему нужно привыкнуть к российским реалиям и нашим холодам.

– Какой же выход?

– Понятно, что тренера надо менять. Но следует и поменять весь подход к формированию команды. И как бы ни было неприятно это слышать спартаковским руководителям, но надо брать на вооружение опыт ЦСКА. Армейцы расстались с большей половиной основного состава и при этом очень быстро вернулись в лидеры нашего футбола. И вернулись не только по очкам, но и по игре.