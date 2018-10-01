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Голосование продлится до 23:59 мск 2 октября.

Выбери лучший гол 9-го тура РПЛ
даты проведения: 01.10.2018 г. – 02.10.2018 г. Обсудить

«Рубин» – «Крылья Советов» – 2:1
Голы: Подберезкин, 27; Азмун 90+4 – Канунников, 49

«Спартак» – «Ростов» – 0:1
Гол: Зуев, 67

«Краснодар» – «Динамо» – 3:0
Гол: Ари, 18; Классон, 45+1, 55

«Анжи» – «Зенит» – 2:1
Голы: Понсе, 71; Кулик, 83 (пен.) – Маркизио, 47

«Локомотив» – «Ахмат» – 2:0
Голы: Фернандеш, 81; Жемалетдинов, 90+3

«Уфа» – Енисей – 2:1
Голы: Кротов, 46; Игбун, 69 – Костюков, 35

«Урал» – «Арсенал» – 2:1
Голы: Панюков, 63, 84 – Ткачев, 27

«Оренбург» – ЦСКА – 0:1
Гол: Чалов, 32 (пен.)

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