ОТСУТСТВИЕ СНИСХОДИТЕЛЬНОСТИ – ГЛАВНЫЙ УРОК ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ ДЛЯ РОССИЙСКИХ КЛУБОВ

Лига чемпионов – это вам не чемпионат России, в ней просто так не «проскочишь». Да и снисходительного отношения к российским командам в главном клубном турнире Старого Света уже нет. Накануне второго тура Лиги чемпионов «ССФ» анализирует выступления «Локомотива» и ЦСКА в первых матчах и рекомендует обязательно сделать работу над ошибками.

ПЕНСИОНЕРЫ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ИЛИ АРМЕЙСКАЯ ШКОЛОТА?

ЦСКА и «Локомотив» попали в рейтинги топ-10. Нет, к сожалению, пока что не по игровым показателям – речь о возрасте игроков. Прием, оба клуба идут в лидерах абсолютно полярных рейтингов. «Локомотив» собрал один из наиболее возрастных составов, а ЦСКА – наоборот – сплошную молодежь.

GRAZIE И ДО СВИДАНИЯ!

Дела у «Спартака» идут ни шатко, ни валко. А вопросов к Массимо Каррере все больше. Но если уж «Спартаку» увольнять тренера, то кого брать на его место? «ССФ» порассуждал о кандидатуре нового наставника красно-белых. Оказывается, идеального варианта нет, хотя есть очень интересные.

ГОЛОВИН! ВЫШЕЛ И СРАЗУ СТАЛ ЛУЧШИМ

Александр Головин уехал во Францию еще в июле, но сумел сыграть свой первый матч лишь в конце сентября. И что это был за матч для россиянина! Игрок стал абсолютно лучшим в составе «Монако». То ли еще будет!

ФУТБОЛЬ: КАК И ПОЧЕМУ ФУТБОЛ ДЕЛАЕТ БОЛЕЛЬЩИКОВ НЕСЧАСТНЫМИ

Ученые доказали, что боль от поражений любимой команды ощущается в два раза сильнее, чем радость от побед. Получается, что с научной точки зрения футбол приносит фанатам больше негативных эмоций, чем позитивных. «ССФ» составил рейтинг клубов РПЛ, которые больше остальных заставляют своих болельщиков страдать.

ПОСТЕР ВНУТРИ!

«ССФ» продолжает радовать читателей постерами внутри каждого свежего выпуска. Встречайте нового героя номера – футбольный клуб «Краснодар».

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