Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – об уходе Игоря Акинфеева из сборной России.

«ИГОРЬ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ, ЧТО УШЕЛ НА ПИКЕ»

- Раздаются разговоры, почему Игорь не объявил об уходе сразу после чемпионата мира, как это сделали Жирков или Самедов? Потому что продолжалось празднование, возможно, в тот момент он об этом еще не задумывался. Видимо, затем посоветовался с семьей и принял такое решение. Я его понимаю. Человек с 16 лет в основе ЦСКА, затем долгие годы был бессменным вратарем сборной. Сейчас у ЦСКА матч Лиги чемпионов, затем очередной тур чемпионата, а затем опять нужно отправляться в сборную, вместо того, чтобы отдохнуть, провести время с семьей. Игорь живет в таком графике уже много лет. Усталость за эти года накопилась.

Есть и еще один момент. Откровенно говоря, не верю, что сказка с нашей сборной будет продолжаться долго. На ЧМ команда сыграла здорово, но этому способствовала домашняя атмосфера, эйфория. Однако мы все понимаем, что у нас не самая выдающаяся команда. Начнутся отборочные матчи к Евро-2020, проиграет сборная кому-нибудь крупно. И опять всех собак будут вешать на Игоря. Акинфеев тоже это понимает. Надо уходить на пике успеха своем и своей левой ноги, которой он отбил пенальти в матче с Испанией.

«СЫЧ КРИЧАЛ: «ЛИШУ ВАС ЗВАНИЯ ЗМС!»

Приведу свой пример. Я ведь ушел из сборной в 28 лет. Это было в Тбилиси, перед отборочным матчем чемпионата мира 1978 года. Сборная СССР играла с Венгрией, и, кстати, выиграла (2:0), но эта победа нам не помогла. Завершали отборочный турнир венгры, которые принимали в Будапеште греков, и никто не сомневался в их победе. Поэтому все понимали, что наши шансы поехать на ЧМ в Аргентину стремятся к нулю. Греки тогда была явными аутсайдерами, хотя сборную СССР в Афинах обыграли 1:0. Правда, там судья не засчитал чистый гол Толи Конькова. Этого, потерянного в Афинах очка, нам и не хватило.

В Тбилиси прилетел чиновник из Спорткомитета Валентин Сыч, он в Спорткомитете отвечал за футбол и хоккей. Помню, Сыч вызвал к себе в номер всех киевлян, которые входили в сборную. Я иду по коридору в гостинице, а они как раз вышли от Сыча. Все какие-то смурные. Спрашиваю Володю Онищенко: «Что случилось?» - «Я последний матч за сборную сыграю и ухожу, - ответил Володя. – Сейчас Сыч орал, что если не обыграем венгров, всех лишит звания заслуженных мастеров спорта».

А ведь эти ребята недавно выиграли Кубок Кубков для всей страны, затем Суперкубок Европы, обыграли саму «Баварию». И тут чиновник их пугает лишением звания, которое они заслужили.

Но не этот эпизод повлиял на мое решение, я решил все уже до Тбилиси. Пошел я к своему футбольному отцу Никите Павловичу Симоняну, он тогда был главным тренером сборной СССР. Говорю: «Никита Павлович, я хочу закончить со сборной, вы меня больше не вызывайте». Аргументировал, что на чемпионат мира мы не попали, пора давать дорогу молодым. Да и в «Спартаке» дела не важные – надо нам возвращаться в высшую лигу. «Спартак» в 1977-м играл первой лиге. Никита Павлович сказал, что коль я принял такое решение, так тому и быть.

И если подводить итог: Акинфеев – лучший наш вратарь ХХI века. Он все эти годы был безоговорочным № 1. Надо ему сказать большое спасибо за все.

Отборочные матчи ЧМ-78. Группа № 9

Греция – Венгрия – 1:1, СССР – Греция – 2:0, Венгрия – СССР – 2:1, Греция – СССР – 1:0. СССР – Венгрия – 2:0, Венгрия – Греция – 3:0.

Положение команд. 1. Венгрия – 5 очков, 2. СССР – 4, 3. Греция – 3.