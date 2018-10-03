Во всех предыдущих случаях это позволяло финишировать в группе на третьем месте.

ЦСКА проходил через подобное дважды - в 2004 и 2006 годах. Как и сейчас, армейцы начинали с гостевой ничьей (оба раза 0:0 с «Порту»), а потом побеждали дома (2:0 - «ПСЖ» и 1:0 - «Гамбург»). Однако в оставшихся четырех матчах команда набирала не более четырех очков, оставаясь за чертой плей-офф… Аналогичная участь постигла и «Спартак» с «Зенитом». Так что, по статистике, команде Виктора Гончаренко вроде бы остается рассчитывать лишь на путевку в Лигу Европы…

Правда, есть одна важная деталь. Во всех предыдущих случаях первую победу наши одерживали над клубом, который в итоге финишировал в группе четвертым. А теперь обыгран «Реал»! Вы верите, что мадридцы займут последнее место в нынешнем квартете с ЦСКА? Вот и мы - нет. Так что расклад несколько иной.

РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКИХ КЛУБОВ, НАБИРАВШИХ 4 ОЧКА В ПЕРВЫХ ДВУХ МАТЧАХ ГРУППОВОГО ЭТАПА ЛЧ

Сезон Клуб Первые два матча Итоговое место (очки) 1999/00 Спартак Виллем II - 3:1 (г), Спарта - 1:1 (д) 3-е (5) 2004/05 ЦСКА Порту - 0:0 (г), ПСЖ - 2:0 (д) 3-е (7) 2006/07 ЦСКА Порту - 0:0 (г), Гамбург - 1:0 (д) 3-е (8) 2014/15 Зенит Бенфика - 2:0 (г), Монако - 0:0 (д) 3-е (7) 2018/19 ЦСКА Виктория - 2:2 (г), Реал - 1:0 (д) ?

ГОНЧАРЕНКО ПОДХВАТИЛ ЭСТАФЕТУ У БЕРДЫЕВА

Матч ЦСКА - «Реал» (1:0) стал 17-м в истории Лиги чемпионов, когда российский клуб встречался с действующим победителем турнира. И пятый раз победа осталась за нами.

Противостояние «наши против победителей ЛЧ» началось тоже с ЦСКА. В 1993 году такой же молодой, как и сейчас, армейский коллектив под руководством Геннадия Костылева положил на лопатки великую «Барселону» с Пепом Гвардиолой, Рональдом Куманом и Христо Стоичковым. В Москве команды сыграли 1:1, а на «Ноу Камп» красно-синие победили 3:2, уступая 0:2. Это был второй отборочный раунд: ЦСКА сенсационно вышел в группу, а каталонцы выбыли из турнира…

Все последующие встречи России с клубными чемпионами Европы проходили уже на групповых стадиях. И в XX веке наши дома так и не уступили: «Спартак» дважды побеждал «Реал». А вот в новом тысячелетии произошел перелом. Чего стоит разгром тех же красно-белых «Баварией» с общим счетом 2:8 в 2001 году. Или фиаско ЦСКА во встречах опять же с мюнхенцами в 2013-м - 1:6 по сумме двух матчей. До вторника это был последний подобный опыт для российских клубов. А нашу предыдущую победу над действующим чемпионом одержал «Рубин» Курбана Бердыева в 2009-м. Тогда казанцы огорчили Лионеля Месси и компанию в гостях со счетом 2:1.

И вот теперь Виктор Гончаренко повторил бердыевский успех девятилетней давности. Но нынешний ЦСКА играет совсем не так, как тот «Рубин». Этот футбол куда привлекательнее.

РОССИЙСКИЕ КЛУБЫ ПРОТИВ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Год Стадия Российский клуб Действующий чемпион Результаты 1993 2-й раунд ЦСКА Барселона 1:1 (д), 3:2 (г) 1998 Группа Спартак Реал 2:1 (д), 1:2 (г) 2000 Группа Спартак Реал 1:0 (д), 0:1 (г) 2001 Группа Спартак Бавария 1:3 (д), 1:5 (г) 2002 Группа Локомотив Реал 0:1 (д), 2:2 (г) 2004 Группа ЦСКА Порту 1:3 (д), 0:2 (г) 2009 Группа Рубин Барселона 0:0 (д), 2:1 (г) 2013 Группа ЦСКА Бавария 1:3 (д), 0:3 (г) 2018 Группа ЦСКА Реал 1:0 (д)

ВСЕГО: 5 ПОБЕД, 3 НИЧЬИ, 9 ПОРАЖЕНИЙ, МЯЧИ 17:30.



АКИНФЕЕВ - ПО СТОПАМ РОНАЛДУ И БУФФОНА

Игорь Акинфеев заработал свою первую красную карточку за время выступлений в Лиге чемпионов.

Два предупреждения, заработанных вратарем ЦСКА на шестой добавленной минуте матча с «Реалом», оборвали серию Акинфеева из 72 игр в главном еврокубке (с учетом квалификации) без удалений. Но это не рекорд. Напомним, в стартовом туре нынешнего розыгрыша свое первое в лигочемпионской карьере удаление заработал Криштиану Роналду. Матч против «Валенсии» стал для португальца 158-м в турнире.

А в четвертьфинале ЛЧ-2017/18 впервые за 125 матчей был удален коллега Акинфеева по амплуа - Джанлуиджи Буффон. Причем великий итальянец был выдворен с поля при схожих обстоятельствах - в компенсированное время матча «Реал» - «Ювентус» (1:3), когда Джиджи в резкой форме не согласился с решением арбитра поставить роковой пенальти в его ворота в компенсированное время. Многие думали, что тем удалением Буффон завершил карьеру в Лиге чемпионов. Но в этом сезоне он уже выступает за «ПСЖ». Вот и Акинфеева мы еще обязательно увидим. Ведь Игорь ушел только из сборной.

«РЕАЛ» ВЕРНУЛСЯ ВО ВРЕМЕНА КАПЕЛЛО

Мадридский клуб не смог забить гол в трех матчах подряд впервые с 2007 года.

Напомним, что до визита в Москву команда Хулена Лопетеги последовательно уступила в гостях «Севилье» (0:3) и сыграла вничью в дерби с «Атлетико» (0:0). Предыдущий раз подобная безголевая серия случалась с мадридцами в сезоне-2006/07: тогда «Реал» уступил в примере «Рекреативо» (0:3) и «Депортиво» (0:2) и разошелся миром с «Бетисом» (0:0) в Кубке Испании. Руководил командой наш хороший знакомый Фабио Капелло.