Шансы ЦСКА на выход в плей-офф — ноль процентов?
Пятый раз российский клуб начинает основную стадию ЛЧ, набрав 4 очка в двух матчах.
Во всех предыдущих случаях это позволяло финишировать в группе на третьем месте.
ЦСКА проходил через подобное дважды - в 2004 и 2006 годах. Как и сейчас, армейцы начинали с гостевой ничьей (оба раза 0:0 с «Порту»), а потом побеждали дома (2:0 - «ПСЖ» и 1:0 - «Гамбург»). Однако в оставшихся четырех матчах команда набирала не более четырех очков, оставаясь за чертой плей-офф… Аналогичная участь постигла и «Спартак» с «Зенитом». Так что, по статистике, команде Виктора Гончаренко вроде бы остается рассчитывать лишь на путевку в Лигу Европы…
Правда, есть одна важная деталь. Во всех предыдущих случаях первую победу наши одерживали над клубом, который в итоге финишировал в группе четвертым. А теперь обыгран «Реал»! Вы верите, что мадридцы займут последнее место в нынешнем квартете с ЦСКА? Вот и мы - нет. Так что расклад несколько иной.
РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКИХ КЛУБОВ, НАБИРАВШИХ 4 ОЧКА В ПЕРВЫХ ДВУХ МАТЧАХ ГРУППОВОГО ЭТАПА ЛЧ
|
Сезон
|
Клуб
|
Первые два матча
|
Итоговое место (очки)
|
1999/00
|
Спартак
|
Виллем II - 3:1 (г), Спарта - 1:1 (д)
|
3-е (5)
|
2004/05
|
ЦСКА
|
Порту - 0:0 (г), ПСЖ - 2:0 (д)
|
3-е (7)
|
2006/07
|
ЦСКА
|
Порту - 0:0 (г), Гамбург - 1:0 (д)
|
3-е (8)
|
2014/15
|
Зенит
|
Бенфика - 2:0 (г), Монако - 0:0 (д)
|
3-е (7)
|
2018/19
|
ЦСКА
|
Виктория - 2:2 (г), Реал - 1:0 (д)
|
?
ГОНЧАРЕНКО ПОДХВАТИЛ ЭСТАФЕТУ У БЕРДЫЕВА
Матч ЦСКА - «Реал» (1:0) стал 17-м в истории Лиги чемпионов, когда российский клуб встречался с действующим победителем турнира. И пятый раз победа осталась за нами.
Противостояние «наши против победителей ЛЧ» началось тоже с ЦСКА. В 1993 году такой же молодой, как и сейчас, армейский коллектив под руководством Геннадия Костылева положил на лопатки великую «Барселону» с Пепом Гвардиолой, Рональдом Куманом и Христо Стоичковым. В Москве команды сыграли 1:1, а на «Ноу Камп» красно-синие победили 3:2, уступая 0:2. Это был второй отборочный раунд: ЦСКА сенсационно вышел в группу, а каталонцы выбыли из турнира…
Все последующие встречи России с клубными чемпионами Европы проходили уже на групповых стадиях. И в XX веке наши дома так и не уступили: «Спартак» дважды побеждал «Реал». А вот в новом тысячелетии произошел перелом. Чего стоит разгром тех же красно-белых «Баварией» с общим счетом 2:8 в 2001 году. Или фиаско ЦСКА во встречах опять же с мюнхенцами в 2013-м - 1:6 по сумме двух матчей. До вторника это был последний подобный опыт для российских клубов. А нашу предыдущую победу над действующим чемпионом одержал «Рубин» Курбана Бердыева в 2009-м. Тогда казанцы огорчили Лионеля Месси и компанию в гостях со счетом 2:1.
И вот теперь Виктор Гончаренко повторил бердыевский успех девятилетней давности. Но нынешний ЦСКА играет совсем не так, как тот «Рубин». Этот футбол куда привлекательнее.
РОССИЙСКИЕ КЛУБЫ ПРОТИВ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
|
Год
|
Стадия
|
Российский клуб
|
Действующий чемпион
|
Результаты
|
1993
|
2-й раунд
|
ЦСКА
|
Барселона
|
1:1 (д), 3:2 (г)
|
1998
|
Группа
|
Спартак
|
Реал
|
2:1 (д), 1:2 (г)
|
2000
|
Группа
|
Спартак
|
Реал
|
1:0 (д), 0:1 (г)
|
2001
|
Группа
|
Спартак
|
Бавария
|
1:3 (д), 1:5 (г)
|
2002
|
Группа
|
Локомотив
|
Реал
|
0:1 (д), 2:2 (г)
|
2004
|
Группа
|
ЦСКА
|
Порту
|
1:3 (д), 0:2 (г)
|
2009
|
Группа
|
Рубин
|
Барселона
|
0:0 (д), 2:1 (г)
|
2013
|
Группа
|
ЦСКА
|
Бавария
|
1:3 (д), 0:3 (г)
|
2018
|
Группа
|
ЦСКА
|
Реал
|
1:0 (д)
ВСЕГО: 5 ПОБЕД, 3 НИЧЬИ, 9 ПОРАЖЕНИЙ, МЯЧИ 17:30.
АКИНФЕЕВ - ПО СТОПАМ РОНАЛДУ И БУФФОНА
Игорь Акинфеев заработал свою первую красную карточку за время выступлений в Лиге чемпионов.
Два предупреждения, заработанных вратарем ЦСКА на шестой добавленной минуте матча с «Реалом», оборвали серию Акинфеева из 72 игр в главном еврокубке (с учетом квалификации) без удалений. Но это не рекорд. Напомним, в стартовом туре нынешнего розыгрыша свое первое в лигочемпионской карьере удаление заработал Криштиану Роналду. Матч против «Валенсии» стал для португальца 158-м в турнире.
А в четвертьфинале ЛЧ-2017/18 впервые за 125 матчей был удален коллега Акинфеева по амплуа - Джанлуиджи Буффон. Причем великий итальянец был выдворен с поля при схожих обстоятельствах - в компенсированное время матча «Реал» - «Ювентус» (1:3), когда Джиджи в резкой форме не согласился с решением арбитра поставить роковой пенальти в его ворота в компенсированное время. Многие думали, что тем удалением Буффон завершил карьеру в Лиге чемпионов. Но в этом сезоне он уже выступает за «ПСЖ». Вот и Акинфеева мы еще обязательно увидим. Ведь Игорь ушел только из сборной.
«РЕАЛ» ВЕРНУЛСЯ ВО ВРЕМЕНА КАПЕЛЛО
Мадридский клуб не смог забить гол в трех матчах подряд впервые с 2007 года.
Напомним, что до визита в Москву команда Хулена Лопетеги последовательно уступила в гостях «Севилье» (0:3) и сыграла вничью в дерби с «Атлетико» (0:0). Предыдущий раз подобная безголевая серия случалась с мадридцами в сезоне-2006/07: тогда «Реал» уступил в примере «Рекреативо» (0:3) и «Депортиво» (0:2) и разошелся миром с «Бетисом» (0:0) в Кубке Испании. Руководил командой наш хороший знакомый Фабио Капелло.