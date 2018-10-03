«На наших глазах происходит рождение нового ЦСКА»

Мало кто верил, что ЦСКА сможет победить «Реал». Точно также, как мало кто верил в победу нашей сборной над испанцами на ЧМ-2018.

Сейчас могут говорить, что в составе «Реала» не было каких-то игроков. Но по ходу матча тренер мадридцев Хулен Лопетеги выпустил на поле лучшего футболиста мира Луку Модрича, других. Этот матч мне напомнил игру ЧМ-2018 Россия – Испания, где испанцы также намного больше владели мячом.

Но хочу сказать вот о чем. На наших глазах происходит рождение новой команды. И эта команда становится боевой единицей, где каждый бьется друг за друга, за своих болельщиков, за честь флага. Ребята очень хотят себя показать. Еще отличительная черта нынешнего ЦСКА – неутомимая жажда борьбы. Посмотрите на этого молоденького мальчика Ахметова. Я его считаю умным футболистом, предпочитающим эстетичный футбол. Как он стелился в подкатах! И такое можно сказать о каждом.

Да, у «Реала» были моменты, но в основном они возникали после фланговых подач. Но у испанцев не было фарта. Потому что в этот день фарт должен был быть на стороне армейцев – боевой настой каждого игрока ЦСКА и полные «Лужники» заставили фортуну повернуться лицом к нашей команде.

Не могу не сказать в этой связи про Виктора Гончаренко. Это тренерская победа. При нем стремительно прогрессирует молодежь и сама команда.

«С Акинфеева нужно спросить»

Отдельно про удаление Акинфеева. С него нужно спросить за этот проступок. Зачем он это сделал? Есть же какая-то ответственность перед командой. Возможно, там было нарушение со стороны игрока «Реала», но мяч прошел мимо ворот, добавленное время уже фактически закончилось. Почему Игорь сорвался? Возможно, он решил этим диалогом потянуть время. Но судья увидел, что вратарь просто прет на него и дал карточку, чтобы успокоить. Тут бы остановиться, успокоиться. Но Акинфеев продолжал орать и иди на арбитра и получил вторую желтую.

Это произошло потому, что в нашем чемпионате все судьи знают, кто такой Акинфеев. И ему такие вещи прощаются. А судья был из Румынии, ему все равно, кто такой Акинфеев.

Игорь сильно подвел команду. Армейцам предстоят два матча с «Ромой». В них будет решать судьба второго места. И в этих играх команда лишилась основного вратаря и капитана.