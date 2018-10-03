«Локомотив» дома проиграл «Шальке» (0:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. О терпении и реализации – в репортаже «Советского спорта».

ЛЧ В ЧЕРКИЗОВЕ. 14 ЛЕТ СПУСТЯ

После удивительной победы ЦСКА над «Реалом» (1:0) в «Лужниках» хотелось продолжения банкета. Теперь в исполнении «Локомотива». Уже за полтора часа до начала матча с «Шальке» пресс-центр на стадионе железнодорожников ломился от количества фотографов и журналистов. Оно и понятно: Лиги чемпионов в Черкизове не было 14 лет. Поэтому возвращение наикруйтешего клубного турнира планеты на восток Москвы вызвало интерес не только среди спортивных СМИ. Профильной прессы конечно было больше. Особенно удивило внушительное число немецких коллег, их в этот вечер на стадионе было два десятка человек.

Стартовый состав «Локомотива» вообще не отличался от того, что побеждал на выходных «Ахмат» (2:0). Ворота Гилерме обороняли четверо: Владислав Игнатьев и Брайан Идову по краям и Бенедикт Хеведес и Соломон Кверквелия в центре. Появление опорной связки Гжегож Крыховяк – Дмитрий Баринов читалось, также как и тройки атакующих хавбеков в дице братьев Миранчуков и Мануэла Фернандеша. Была надежда увидеть на острие Джефферсона Фарфана, но перуанец так и не смог восстановиться от повреждения, поэтому не попал даже в заявку. В нападение вышел Эдер.

В последних матчах «Шальке» использовал схемы 4-2-3-1 и 3-5-2, во второй формации гости вышли в Москве. В отсутствие трех ключевых игроков оборонительный вариант схемы читался задолго до игры. Место в воротах занял Ральф Ферманн, трио защитников образовали выздоровевший Уэстон Маккени, Салиф Сане и Налдо. В опорной зоне – Омар Маскарель и Себастьян Руди. Функции латералей исполняли Даниэль Калиджури и Хамза Мендиль, а вся опасность должна была исходить от Бриля Эмболо, Евгения Коноплянки и Марка Ута.

НЕ ТОЛЬКО ЦСКА ПОБЕЖДАЛ «РЕАЛ»

Дождливая погода слегка испортила настроение пришедшим на стадион (21471 зритель). Но заряд бодрости трибунам и футболистами подарили свои же фанаты. В течение первых минут игры они напоминали всем вокруг о славных подвигах «Локомотива» в Лиге чемпионов. На южной трибуне стадиона болельщики растянули вымпелы: один общеклубный и еще шесть как бы сшитых после «схваток боевых» с «Интером» (3:0), «Андерлехтом» (5:1), «Реалом» (2:0), «Галатасараем» (2:1), «Монако» (2:1) и киевским «Динамо» (3:2).

Хозяева бодро начали. Из каждого движения футболистов «Локомотива» сочились страсть и желание победить. Команда Юрия Семина контролировала мяч, пробовала вскрыть двухслойную оборону «Шальке», но ничего опасного в первой половине тайма москвичам сделать не удалось. Гельзенкирхенцы накрывали железнодорожников практически на каждом участке поля. Но к середине 45-минутки немцы подсели, а «Локо» только этого и ждал. На 26-й минуте Антон Миранчук просочился в штрафную с правого фланга и скинул мяч набегающему вторым темпом Баринову. Дмитрий пробил в дальний угол из центральной зоны с линии штрафной. Ферманн спас. На добивание чуть левее подскочил Фернандеш, но попал в защитника. Черкизово ухнуло.

До конца тайма «Локомотив» доминировал практически все время. На 34-й минуте Эдер нагло ворвался в штрафную, продавил защитника и проткнул мяч мимо вратаря. Все бы хорошо, но чуть раньше главный арбитр Энтони Тейлор заметил у португальца игру рукой. Именно той, на которую форвард надевает перчатку во время празднования голов.

От нападения «Шальке» потенциально хотелось большего, это же вице-чемпион бундеслиги! Но единственный момент, и то половинчатый, возник у ворот Гилерме ближе к свистку в раздевалку. Справа в штрафной в полном одиночестве остался Ут. Марк получил мяч из центральной зоны и пробил с разворота. Но под выстрел вовремя подставился Идову, которого можно назвать одним из лучших на поле.

ЧЕРКИЗОВСКАЯ АНОМАЛИЯ

Отличная физическая форма позволяла «Шальке» много и продуктивно бегать. «Локомотиву» наоборот не хватало резкости в середине. Казалось, что в центре должен был быть еще один игрок, но он почему-то отсутствовал. Пять защитников «Шальке» надежно закупорили всю ширину поля у своих ворот, а объемные опорники не позволяли москвичам созидать в центральной зоне.

Забросы на Эдера работали слабо. Нет, форвард исправно выигрывал верх, но кому он должен был скидывать мячи? Алексея Миранчука съедали мощные соперники, а его брат Антон и Фернандеш чаще маячили на закрытых флангах. В середине второго тайма Семин встряхнул полузащиту единственно возможным образом. Вместо Антона Миранчука на 72-й минуте появился Игорь Денисов. Крыховяк и Баринов поднялись выше, и треугольник полузащиты перевернулся острием вниз. Скорости в центре прибавилось, но толком ничего не изменилось. Спасать отечество за семь минут до конца вышел Рифат Жемалетдинов, забивший в последнем туре «Ахмату». Доигрывал «Локомотив» в схеме 4-3-3, где форвард российской молодежки выполнял функции левого нападающего.

А дальше все как в голливудском блокбастере. Весь матч защищавшийся, иногда валяющийся в бессознательном состоянии «Шальке» нашел в себе силы, чтобы дать сдачи. На 88-й минуте немцы заработали корнер. Коноплянка навесил в центр штрафной, где Маккени, чье присутствие на поле изначально было под вопросом, продавил Игнатьева и головой перевел мяч в ворота. Что это? Черкизовская аномалия? Или просто еврокубковый опыт? А может вера в один, но голевой момент? «Локомотиву» стоит поучиться. Терпению и реализации. А пока Лига чемпионов, где москвичей не было 14 лет, к железнодорожникам не благосклонна.