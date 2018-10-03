- Это была очень тяжелая игра. В том числе потому что мы играли на выезде. «Локомотив» – серьезный соперник, они доставили нам много проблем, особенно во второй половине первого тайма, когда хорошо двигали мяч вперед.

Во втором тайме мы стали хорошо выходить вперед и вовремя возвращаться назад. В финальной трети матча мы должны были забить. Я понимал, что наш гол лишь вопрос времени. Мы не смогли показать себя лучших, но в концовке успели справить ситуацию и победили.

- Сделанные вами замены помогли?

- Мы не хотели рисковать. В середине второго тайма я понял, что там нужно улучшить владение мячом и выпустить футболиста, способного делать длинные передачи.

- Набирает ли «Шальке» оптимальную форму? Сначала победа над «Майнцем», теперь над «Локомотивом».

- Мы на это надеемся. Мы упорно работаем и двигаемся от игры к игре. Важно развивать игру игру как в обороне так и

- Вы как тренер довольно успешно дебютировали в Лиге чемпионов (4 очка в двух матчах).

- Ни один успех не может быть достигнуть в одиночку, нужна команда, которая будет помогать тебе в твоих начинаниях. Также я благодарен своим учителям. Футбольным и не только.

- Сложно было противостоять одному из самых опытных российских тренеров?

- Мы изучали игру «Локомотива», тем не менее соперники доставили нам немало проблем. Особенно это касалось единоборств как внизу так и наверху. «Локомотив» достойно смотрелся, но я рад, что нам удалось одержать победу.

- Были бы довольны ничьей, если бы в концовке «Шальке» не забил?

- У меня смешанные чувства. Вторая половина первого тайма осталось за «Локомотивом», после перерыва ситуация поменялась. Потеря двух очков была бы для нас разочарованием.