Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о втором подряд поражении красно-зеленых в Лиге чемпионов.

Сниму шляпу перед тем коллегой, который изловчится написать про нынешний «Локо» развернуто. По-моему, - разговор здесь короткий...

Прошлый чемпионат команда Юрия Семина – вы не забыли? – выиграла во вторых таймах. Ловя дополнительный импульс то ли от глубоко заложенной функциональной подготовки, то ли от ощущения сжимающейся-разжимающейся пружины.

В новом сезоне все, что «Локо» проиграл, он проиграл во вторых таймах (ну и еще в дополнительное время – матч за Суперкубок). В Оренбурге, Краснодаре и Питере. «Галатасараю» в Стамбуле – там хотя и было к перерыву 0:1, но по ходу первой половины возникало ощущение, что голы чемпиона России – только дело времени и он таки разделается с турецкой обороной, как повар с картошкой. Но после перерыва команда угасает если не в каждом матче, то через раз. На том же разительном контрасте, какой был характерен для прошлогодних вспышек. Вот и встречу с «Шальке» такой контраст разрезал пополам.

Команда не готова. Как видно, просто нет запаса скорости и силы. Команда будто тает - так колючий ледок превращается в снежную кашицу.

Впрочем, чуть отвлечемся от проблем действующего чемпиона и внимательно посмотрим на тех, кто сейчас производит наиболее приятное впечатление в премьер-лиге.

В «Зените» получил долгожданное назначение Сергей Семак и дорвалась до дела целая обойма отставников времен Манчини.

«Краснодар» питается свежими идеями и методиками Мурада Мусаева.

В «Ростове» Валерий Карпин, засидевшись в телестудиях, дорвался до работы примерно так же, как разбросанные по арендам зенитовцы.

ЦСКА – вообще тотально новый. Плюс следует принять в расчет ярое стремление Виктора Гончаренко к максимально возможной тренерской самореализации.

То есть: в нашем футболе главная движущая сила – тот или иной импульс.

В этом контексте «Локомотив» - тот, который мы видим этой осенью, - ни о чем. Здесь импульсивен разве что молодой Баринов, он и искру высекает, и забивает – но что он может один? Поэтому «Локо» можно сравнить разве что с той осенью, которая у нас за окнами.

Рыночные приобретения клуба оказались вполне обильными и, быть может, спервоначалу даже представлялись даже наиболее вескими (ежели судить по наименованиям). Но на поверку оказывается, что свежей кровью здесь не веет ничуть. Что Хеведес, что Крыховяк скорее просто на побывке в не слишком им интересном месте, - вот какое складывается пока впечатление. Что до появления Смолова, то оно, пожалуй, вообще идет в разрез со всей прошлогодней идеологией клуба. Опиравшегося сугубо на тех, кому было что доказывать себе и всем вокруг. А что доказывать Смолову, после беспроблемных и более чем успешных сезонов в «Краснодаре»?

Вот невольно и подумалось: что бы Юрию Палычу уйти на заслуженный отдых весной, в ореоле легендарного победителя…