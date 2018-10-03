Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин – о поражении своей команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке» (0:1).

- Мы провели два разных тайма. В первом имели моменты, владели преимуществом, не пропускали контратаки. Во втором «Шальке» перестроился, они добавили агрессии. Потом уже они имели преимущество, хотя я бы не сказал, что у них были явные моменты.

Мяч пропущенный со стандарта – это наша ошибка, которая привела к поражению.

- Против «Галатасарая» вы тоже пропустили на последних минутах. Это нехватка концентрации?

- Я с вами согласен. В ключевых моментах нам ее не хватает. Почему? Это сложный вопрос. Мы уже не первую игру пропускаем в концовке. Будем по этой теме работать. Концентрации не хватает, когда уходят силы. Последние 8-10 минут футболисты выглядели уставшими.

У нас ведь травмированы Смолов, Фарфан, Рыбус. Мы поменяли футболистов без явного усиления атаки. Вперед я выпустил только Жемалетдинова.

- Почему выпустили его за семь минут до конца, а не раньше? Могли дожать соперника.

- Считаю, что этого времени ему хватило, нужно было проявлять себя. Выпустил Рифата еще потому что у Алексея Миранчука начались мышечные спазмы.

- Почему Баринов вышел в старте, а не Денисов? Можно ли сказать, что Дмитрий стал лидером команды в последних матчах?

- Если бы вышел Игорь, вы бы сказали, почему нет Баринова. С первых минут вышел состав, который хорошо с «Ахматом». Сейчас мы Баринову даем шанс, он неплохо провел два предыдущих матча.

У Денисова была микротравма, какое-то время ему понадобиться, чтобы набрать кондиции. Каждый предыдущий матч дает нам информацию, исходя из которой мы понимаем, кто выйдет на поле в следующий раз.

- Фернандеш во втором тайме сдулся.

- Не только он после перерыва сыграл хуже. А все. Многое зависит от соперника. «Шальке» выдержал наше давление в первом тайме и смог навязать нам свою игру во втором.

- Гилерме виноват в пропущенном голе?

- Виновата вся команда. На стандартах все играют какую-то определенную роль. В опеке не удержали игрока, причем не самого высокого. Мог ли вратарь выручить? Наверное мог. А мог и не выручить. Мяч был непростой. Но гол есть гол.