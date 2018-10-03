Два еврокубковых юбилея «Барсы». И победа над «Тоттенхэмом» на «Уэмбли» (видео)
Каталонцы забили 600-й мяч в 300-м еврокубковом матче и отпраздновали вторую подряд победу в групповом раунде Лиги чемпионов.
Позорный газон «Уэмбли»
Во вторник на новом стадионе «Тоттенхэма» началась укладка газона, и до его открытия осталось совсем недолго. Руководство клуба обещает, что к концу октября «шпоры» уже смогут принимать гостей в своем новом доме. А пока команда играет на «Уэмбли». Правда, в последнее время легендарный стадион чаще используется не по назначению, для концертов и прочих культурных программ. Что в итоге сказалось на газоне. Район в центре поля напоминал сельскую дорогу.
Англичане стартовали в Лиге чемпионов с поражения в Милане от «Интера» (1:2), поэтому не мог себе позволить играть против «Барселоны» не на победу. А уж поражение и вовсе подрежет подопечным Маурисио Почеттино крылья. Каталонцы, напротив, не встретили сопротивления ПСВ (4:0) и подошли к отчетной встрече в роли лидеры группы.
#THFC: Lloris (C), Trippier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Wanyama, Winks, Lucas, Lamela, Son, Kane.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 3 октября 2018 г.
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Хозяева вышли на игру в сильно не оптимальном составе. Наибольшей потерей стали травмы главных креативщиков Деле Алли и Кристиана Эриксена. Кроме них не смогли принять участия в игре Мусса Дембеле, Ян Вертонген, Серж Орье, Винсент Янссен. Так что выбор у Почеттино был невелик. Эрнесто Вальверде не смог выставить только травмированного Серхи Роберто и удаленного в первом туре Самуэля Юмтити. В отсутствие француза пару Жерару Пике в центре обороны составил Клеман Лангле.
Эта игра стала для «Барсы» 300-й в еврокубках.
3⃣0⃣0⃣ games in Europe's top club competition have left us some unforgettable moments...we want more!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 октября 2018 г.
💪🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/wWELAf5xIq
Супергол Ракитича – 600-й для «Барсы» в еврокубках
Футболисты «Тоттенхэма» наверняка готовились к тому, что гости будут много владеть мячом и рассчитывали постараться поймать соперника на контратаке. Игроки атаки Эрик Ламела, Сон Хын Мин, Гарри Кейн и Лукас Моура обладают взрывной скоростью и вполне способны разорвать каталонцев на флангах. Но уже на второй минуте их планы были нарушены. Причем исключительно по вине Уго Льориса, который зачем-то бросился к углу штрафной навстречу Жорди Альбе. Испанец не пожадничал, и Филиппе Коутиньо оставалось поразить уже пустые ворота.
GOAL! Philippe Coutinho (0-1) #SpursBarça pic.twitter.com/qb1gbGnzEK— Media Cules Goal (@mediaculesgol09) 3 октября 2018 г.
«Шпоры» постарались отодвинуть игру от своих ворот, и им это даже удавалось, но счастья не принесло. Стоило каталонцам довести атаку до разумного завершения, как Иван Ракитич забил второй мяч. Да, хорвату удался суперудар слета с линии штрафной, но за мгновение до того Коутиньо после скидки Луиса Суареса бил в упор и обязан был забивать. Бразилец крут. Не реализовав свой шанс, он быстро сориентировался и успел отбросить мяч партнеру. Ему не привыкать забивать «Тоттенхэму» еще со времен игры за «Ливерпуль».
#SpursBarca #rakitic #championsleague Omg what a strike pic.twitter.com/QylQ6iPu2d— Gaz Guest (@gazguest_93) 3 октября 2018 г.
Этот гол стал для «Барсы» 600-м в еврокубках.
600 G⚽AAAAAAAAALS in Europe's top club competition! 😱— FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 октября 2018 г.
🔵🔴 #SpursBarça pic.twitter.com/8Mhujghe5z
После второго пропущенного мяча «шпоры» сникли и до перерыва практически ничего у ворот соперника не создали. Все-таки для того, чтобы противостоять лучшим клубам мира, «Тоттенхэму» необходимо начинать тратиться на приобретения. Бережливая политика клуба у многих нейтральных болельщиков вызывает симпатию, но в Лиге чемпионов не работает. Уже который год подряд. За 45 минут англичане сподобились лишь на один удар по воротам Марк-Андре тер Штегена – Кейн попытал удачу издали.
Английский характер
Из раздевалки хозяева вышли мобилизованными на борьбу и стали встречать соперника выше. Это позволило каталонцам провести две быстрые контратаки. Дважды подряд абсолютно идентичным образом Лео Месси сместился с правого фланга в центр и пробил в правую от Льориса штангу. Телезрителям могло даже показаться, что во втором случае им показывали повтор первого эпизода. Настолько похожими получились два прохода гениального аргентинца.
После классного гола Гарри Кейна у зрителей на трибунах ненадолго затеплилась надежда на удачный исход, но уже через четыре минуты сине-гранатовые разыграли блестящую комбинацию, которую ударом из центра штрафной завершил все тот же Месси. Классно в данном эпизоде сыграл Луис Суарес, остроумно пропустивший мяч на партнера.
Messi pone un pase con la mano y después define como si jugara billar, mamita que lindo #SpursBarça pic.twitter.com/NRfOLOVan9— Sr. G (@faaipdeoiad) 3 октября 2018 г.
Этот момент должен был прикончить игру, но, напротив, он ее неожиданно раскрыл. Хозяева бросились вперед всеми силами и благодаря удачному рикошету от Лангле отыграли один мяч. Началась игра на встречных курсах. Полностью проиграв первый тайм, англичане ни в чем не уступили сопернику во втором. Почеттино угадал с заменами. Появившиеся во втором тайме Эрик Дайер и Мусса Сиссоко помогли увеличить давление на ворота тер Штегена.
GOOOAAL Lamela #TottenhamvsBarcelona #ChampionsLeague #SpursBarca pic.twitter.com/wm2VUWBgEM— gBarns (@hubro8691) 3 октября 2018 г.
Забить в оставшееся время могли как те, так и другие, но последние 15 минут прошли со значительным преимуществом хозяев. Вальверде долго наблюдал за происходящим, но делать замены не торопился и воспользовался первой только на 83-й минуте, выпустив вместо Коутиньо Рафинью, а за ним еще и Видаля. С явным желанием забетонировать центр поля. Ему это удалось. На 90-й минуте каталонцы поймали соперника на ошибке на своей половине поля, и вновь Месси из центра штрафной не оставил Льорису шансов. На этом игра была уже точно завершена.
90 MIN ⏰- GOAAAAAL ⚽🎉🎊🎊🎊— Football World (@Footballworld78) 3 октября 2018 г.
MESSI AGAIN SCORES
FC BARCELONA 4 - 2 TOTTENHAM#ChampionsLeague #TOTBAR #Barcelona#SpursBarça pic.twitter.com/gE5sFMbm2F
Проявленным характером «Тоттенхэм» оставил во втором тайме приятное впечатление, но этого все-таки недостаточно, чтобы побеждать грандов европейского футбола. Болельщики стали покидать свои места еще до финального свистка.
Лига чемпионов
Групповой этап
Группа В
2-й тур.
«Тоттенхэм» - «Барселона» - 2:4 (0:2)
Голы: Коутиньо (Альба), 2 – 0:1. Ракитич (Коутиньо), 28 – 0:2. Кейн (Ламела), 52 – 1:2. Месси (Альба), 56 – 1:3. Ламела (Сон Хын Мин), 66 – 2:3. Месси (Альба), 90 – 2:4.
«Тоттенхэм» (Англия): Льорис, Дэвис, Санчес, Триппьер, Алдервейрелд, Ваньяма (Дайер, 57), Моура, Ламела (Льоренте, 79), Уинкс, Сон Хын Мин (Сиссоко, 67), Кейн.
«Барселона» (Испания): тер Штеген, Альба, Лангле, Семеду, Пике, Артур (Видаль, 87), Ракитич, Бускетс (Вермален, 90+1), Коутиньо (Рафинья, 83), Месси, Суарес.
Предупреждения: Алдервейрелд, 14. Ваньяма, 41. Ламела, 43. Артур, 59. Бускетс, 71. Кейн, 74. Дайер, 90+3.
Судья: Цвайер (Германия).