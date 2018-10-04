Вице-чемпион Франции «Монако» проиграл второй матч подряд на групповом этапе Лиги чемпионов-2019. На этот раз обидчиком монегасков стала дортмундская «Боруссия».

В АПРЕЛЕ 2017-го «МОНАКО» ВЫИГРАЛ ДВАЖДЫ

Еще в апреле 2017-го эти команды были примерно одного уровня. Оба четвертьфинальных матча ЛЧ-2016/17 «Монако» выиграл (3:1 дома и 3:2 в гостях), во многом, за счет взрослеющего гения Килиана Мбаппе, который забил ровно половину голов своей команды. В полуфинале «Монако» без шансов уступил «Ювентусу». Однако и попадание в четверку сильнейших команд Европы – очень большое достижение.

Сейчас Мбаппе в «ПСЖ», а у «Монако» дела совсем плохи. Из последних 10 матчей команда выиграли лишь один и трижды сыграла вничью. И это – вице-чемпион Франции!

Не помогает и возвращение в строй полузащитника сборной России Александра Головина. Его признают лучшим игроком матча, но команда продолжает валиться.

Форвард монегасков Радамель Фалькао признает: «Да, начало чемпионата мы провалили. Нам нужно поднять головы, забыть неудачи и добыть хороший результат в Дортмунде».

Легко сказать, «нужно добыть». Дортмунд сейчас на ходу. Даже, воспользовавшись двумя осечками «Баварии», «Боруссия» забралась на первое место в своем чемпионате. Это, конечно, добавляет настроения. А стадион «Сигнал Идуна Парк», вмещающий 81 359 зрителей в Дортмунде почти всегда заполняется под завязку.

Видит, как валится соперник и наставник дортмундцев Люсьен Фавр. Но он старается быть дипломатичным: «Мы прекрасно знаем, что у «Монако» начало сезона не получилось. Но это хорошая команда, и у нее много игроков сборных. Нас ждет тяжелый матч»

АЛЬКАНСЕР НЕ РЕАЛИЗОВАЛ ПЕНАЛЬТИ И ЗАБИЛ С ИГРЫ

Наш человек в «Монако» Александр Головин вышел на поле с первых минут. Поначалу россиянин много ошибался, особенно на своей половине поля и при отборе. А вот в в вопросе разгона атаки россиянин был одним из лучших в составе обеих команд.

«Боруссия» вышла, похоже, обыгрывать одного из самых главных неудачников сезона на чистом классе. И едва за это не поплатилась Тилеманс пробил из-за пределов штрафной – вратарь Бюрки с большим трудом выудил мяч из самой девятки. Тут же Фалькао едва не убежал один на один с вратарем. К счастью для хозяев, белорусские арбитры зафиксировали оффсайд.

Ближе к середине первого тайма «Боруссия» вспомнила, что это – Лига чемпионов, и здесь играют за деньги. Каждое очко приносит в казну клуба хорошую сумму, поэтому нужно ждать сюрпризов от самого отпетого неудачника.

Ройс, Санчо, Вольф, Алькансер, подгоняемые трибунами начала устраивать один опасный момент за другим. Алькансер неожиданно пробил с линии штрафной – мяч проскакал в сантиметрах от левой стойки ворот.

После перерыва на поле появился Якоб Ларсен. И почти сразу же получил главную роль. Получив пас на грани оффсайда, он открыл счет уже на 51-й минуте – 1:0! Это третий гол юного датчанина в трех последних встречах. Еще один факт: Якоб забил своим первым же касанием в Лиге чемпионов!

На 70-й минуте хозяева получили великолепную возможность увеличить свою половину счета. Однако Пако Алькасер с пенальти зарядил прямо в перекладину. «Боруссия» усилила натиск и тот же Алькасер исправился забитым голом – 2:0.

Казалось, «Монако» должен был взвинтить темп и броситься отыгрываться. Но нет – все вялые попытки подойти к своим воротам уверенно гасила оборона «Боруссии».

А что же Головин? Он набегался уже к 76-й минуте и был заменен. К этому времени Александр успел пробежать более 10 км – завидный показатель даже для тех, кто проводит матчи целиком.

СТАТИСТИКА

«Боруссия» (Германия) – «Монако» (Франция) - 3:0 (0:0).

Голы: Ларсен, 51 – 1:0. Алькасер, 72 – 2:0. Ройс, 90+2 – 3:0.

Незабитые пенальти: Алькасер (Б), 69 – перекладина.