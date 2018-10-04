Противостояние Италии и Англии всегда интересно: будь то игры сборных или клубные матчи. Во многом это спровоцировано и враждой между болельщиками. Достаточно вспомнить, сколько раз английские фанаты за последние годы попадали в неприятные ситуации в Италии. Порой это заканчивалось весьма плачевно.

Вот и сейчас в грозный и одержимый футболом Неаполь пожаловал не менее эмоциональный «Ливерпуль». Команды подошли к этому матчу совсем с разным настроением. Если «машина» Клоппа с трудом, но оставила в дураках «ПСЖ» со счетом 3:2 в первом туре Лиги чемпионов, то «Наполи» неожиданно вернулся из Сербии не солоно хлебавши – безголевая ничья с «Црвеной Звездой» не могла не ошеломить неаполитанских болельщиков.

Пожалейте хотя бы Кейта, если не можете забить

«Наполи» и «Ливерпуль» очень любят атаковать, но лететь вперед, сломя голову, с первых минут команды не решились. Юрген Клопп, даже несмотря на ближайший важный матч против «Манчестер Сити» в АПЛ, бросил в бой свое магическое трио нападающих Мане – Фермино – Салах. Хитрющий Карло Анчелотти же оставил на скамейке Дриса Мертенса и сочинил какую-то необычную схему в обороне. Защитник Марио Руй вроде бы и числился в линии обороны, но в начале встречи был практически везде. Так и получалось, что в защите схема была похожа на 4-4-2, а в атаке – на 3-5-2. Тут, видимо, не только нам, но и Юргену Клоппу без 100 грамм разобраться было весьма сложно.

Уже на 16 минуте, как на зло, Наби Кейта грустно опустился на зеленый газон «Сан-Паоло» и попросил замены. Бедняга даже не смог покинуть поле собственными силами, под рев трибун электрокар увез Кейта с глаз долой, оставив Юргена Клоппа обдумывать происходящее.

А тем временем «Ливерпуль» отошел в оборону и уповал на острые контратаки, которые, кстати, порой неплохо удавались англичанам. Команда Анчелотти шла вперед куда резвее и имела сразу несколько хороших возможностей открыть счет, но то Кальехону не хватало точности, то дело и вовсе не доходило до удара. Первый тайм был больше похож на тактическую борьбу Клоппа и Анчелотти, от чего изрядно пострадала зрелищность. Свисток арбитра из Венгрии Виктора Кашшаи при нулях на табло породил крамольную мысль: «А не будет ли этот матч – игрой до первого гола?».

Дотянуться до мечты и бить тем же оружием!

Похоже, что Карло Анчелотти нашел слова, чтобы завести «Наполи» на вторую половину матча. Неаполитанцы бросились атаковать, но мяч упорно не шел в ворота. Ни дальний удар Милика, ни тычок Кулибали низом, ни попытка от Инсинье после отличного прострела Марио Руя не приносили «Наполи» дивидендов. Особенно старался отводить угрозы в противостоянии с неаполитанцами защитник «Ливерпуля» Виргил Ван Дейк. Он снимал все и вся, закрывал зоны и шел в отбор. Об атаке, кажется, думал только Салах, изредка пытаясь соорудить что-то опасное возле ворот Оспины.

Уже под конец матча у вышедшего Дриса Мертенса был реальный шанс открыть счет. Казалось бы, все, забивай, дорогой! Но «Ливерпуль» спасла перекладина. Не везет, так не везет! Считанных сантиметров не хватило, чтобы завершить красивый розыгрыш веером – по-регбийному так. Разочарованному Карло Анчелотти ничего не оставалось, как только сжать зубы и огорченно сотрясать кулаками воздух.

И все же мысль об игре до первого гола в конце первого тайма была верной. На 89 минуте «Сан-Паоло» взорвался овациями: «Лоренцо! Ин-синь- е!». И так три раза подряд! Неаполитанцы провели острую атаку, Кальехон прострелил низом и Инсинье дотянулся до мечты, забив первый гол «Наполи» не только в этом матче, но и в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.

Insigne qui donne la victoire à son équipe à la 90 eme minute ! #NapoliLiverpool pic.twitter.com/nc15yc3N0p — FrSerieA Goals (@FrSerieAGoals) 3 октября 2018 г.

Что ж, «Наполи» сумел одержать такую важную победу над «Ливерпулем» в родных стенах и набрал четыре очка. Карло Анчелотти все же переиграл Юргена Клоппа тактически и по сути бил его тем же оружием, что принесло успех «Ливерпулю» в матче против «ПСЖ». Гол на последних минутах – похоже, визитная карточка группы «В».