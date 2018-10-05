«Краснодар» дома победил «Севилью» (2:0) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. ​О лучшем матче «быков» в этом сезоне – в репортаже «Советского спорта».

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОМЕСА В КРАСНОДАР

На возможно лучшем российском стадионе встречались яркие «Краснодар» и «Севилья». Обе команды подходили к матчу в потрясающей форме. Мурад Мусаев вывел краснодарцев на пик к групповому этапу Лиги Европы. «Краснодар» победил в последних шести матчах (в пяти сыграл «на ноль»), поднялся на второе место в чемпионате России, чем отчасти удивил. Удивила и «Севилья», недавно обыгравшая «Реал» (3:0) и вышедшая на третье место в примере.

На выдных «Краснодар» потерял из-за мышечного повреждения раззабивавшегося Ари, поэтому против абсолютного чемпиона ЛЕ «быки» вышли в схеме без нападающего. Ворота Станислава Крицюка защищали Кристиан Рамирес, Урош Спайич, Александр Мартынович и Сергей Петров. Выше шесть полузащитников, двое из которых опорные. Шарль Каборе и Юрий Газинский отвечали за разрушение чужих атак, а Павел Мамаев, Вандерсон, Виктор Классон и Кристиан Куэва – за создание своих.

«Севилья» использовала расстановку 3-5-2 с Квински Промесом и Нолито в нападении, Месой и Лукасом Муриэелем под ними, глубинным диспетчером Эвером Банегой, латералями Хесусом Навасом и Гильерме Араной и защитниками Жорисом Ньяньоном, Серджи Гомесом, Симоном Кьяером. Место в рамке занял Томаш Вацлик.

Кстати, на скамейке остался лучший бомбардир команды Андре Силва (7 голов). А его так ждали на поле.

КОСМИЧЕСКИЙ МАМАЕВ И ДВЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ

Настолько яркого, собранного и уверенного в себе «Краснодара» не было давно. Речь конечно о матчах с топ-соперниками. «Севилью» в этот вечер никто не боялся. Именно это помогло хозяев завладеть инициативой с первых минут и не отдавать мяч сопернику до 40-й минуты. Аналитический центр «Краснодара» работал продуктивнее самого умного компьютера в мире, мяч только и успевал пролетать мимо ворот Вацлика.

«Севилья», как команда страшно домашняя, испугалась ураганного начала «Краснодара». Гости рассыпались. Игра в три/пять защитников не спасала: «Быки» разрывали на любом участке поля, растягивали оборону соперника по всей ширине поля и размазывали их по теплому краснодарскому газону. До 21-й минуты атаке «Краснодара» не хватало точности. Затем Мамаев хитро замкнул подачу с фланга. Павел подрезал мяч на ближней штанге, и тот по дуге едва не опустился в дальнюю «девятку». Но перекладина.

На 25-й минуте металл опять спас гостей. После кружевной атаки в центре штрафной за мяч зацепился Классон. Швед откатил на набегающего Каборе, и опорник от души приложился по мячу. Голкипер провожал летящий со страшной силой мяч взглядом. Каким-то чудом мяч вновь попал в перекладину, а на трибунах начали рвать на себе волосы.

Если темп «Краснодара» это небо, то самоотдача Мамаева это космос. Павел был на поле лучшим. Россиянин успевал на подстраховку, врывался на скорости в штрафную, едва не забил, да еще и в подката здорово действовал. Эмоции накрыли Мамаева с головой. Да так, что дважды жестко сфолил и не получил карточку только из-за либерально настроенного арбитра.

Вот парадокс. «Краснодар» позволил «Севилье» немного, но ей этого хватило. На 43-й минуте гости заработали угловой, с которого отличились. Банега сильно прострелил с угла на Нолито, и тот сходу шлепнул по центру ворот. Мяч шел четко в руки Крицюку, но в последний момент с лучшими побуждениями ногу выбросил Каборе. Рикошет – и мяч пролетел мимо вратаря. Закон Мерфи в действии.

ЛУЧШИЙ МАТЧ «КРАСНОДАРА» В СЕЗОНЕ

После перерыва чудовищная непруха продолжилась. На 54-й минуте Классон получил мягкую передачу с фланга от Мамаева и в падении пробил в дальний угол. И снова перекладина. На тренерской скамейке началась истерика. А минуту спустя все тот же Классон не реализовал выход один на один, смазав левее от ворот в простейшей ситуации. В такие моменты начинаешь верить в черную магию, сглаз и порчу.

Но «Краснодар» не сдавался! На 69-й минуте Мусаев убрал с поля невезучего Каборе и добавил игрока в атаку. Свежий Маурисио Перейра, тепло пообщавшийся с Промесом в перерыве, начал феноменальную атаку. Спустя три минуты после выхода на поле уругваец с продвижением обыгрался сначала с Вандерсоном, а затем с Мамаевым, после чего вошел в штрафную и бильярдным ударом положил в дальний угол. На трибунах вспыхнула эйфория, на глазах у Перейры навернулись слезы. Фирменная атака «Краснодара», ну просто конфетка!

Маурисио Перейра забивает через 3 минуты после выхода на поле. Угадал с заменой Мурад Мусаев.



Смотрите игру #КраснодарСевилья на #МАТЧПРЕМЬЕР https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/zPJh76NSi6 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 4 октября 2018 г.

После гола на поле появился Магомед Шапи-Сулейманов – негласный козырь «Краснодара» в последних матчах. А игра меж тем раскрылась,. Чуть не вывел испанцев вперед Промес. Голландец получил мяч на левом углу вратарской и пробил весьма коряво. В «Спартаке» он бы такой забил, а в «Севилье» пока не чувствует своей важности.

Зато важность последних минут понимал Мусаев. На удачу тренер выпустил Торнике Окриашвили. На 88-й минуте «Краснодар» заработал штрафной. Издали по воротам Вацлика пробил Рамирес, но голкипер парировал. На высокий отскок успел Классон и скинул в район 11-метровой отметки, где оказался Окриашвили. Грузинский форвард вспомнил 2016-й, как забивал на последних минутах через себя «Зениту» и повторил прием. 31 тысяча человек, собравшаяся на стадионе, взорвалась от восторга, а Сергей Галицкий чуть от счастья чуть не свалился с места в вип-ложе.

Второе точное попадание Мурада Мусаева! 4 минуты после выхода на замену и гол через себя от Торнике Окриашвили! @FCKrasnodar#КраснодарСевилья на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/7QoIW8uOAE — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 4 октября 2018 г.

«Краснодар» на эмоциях и абсолютно заслуженно победил великую и ужасную «Севилью». Наша команда могла решить все вопросы еще в первом тайме, но поиграла с судьбой и собственной психикой. «Краснодар» - единственный российский клуб с 6 очками после двух туров группового тура еврокубков.

«Краснодар» (Россия) – «Севилья» (Испания) – 2:1 (0:1)

Голы: Перейра, 72; Окриашвили, 88 – Нолито, 43

«Краснодар»: Крицюк, Спайич, Мартынович, Рамирес, Петров, Куэва, Газинский, Классон, Мамаев (Сулейманов, 74), Вандерсон (Окриашвили, 84), Каборе (Перейра, 69)

«Севилья»​: Вацлик, Кьер, Ньяньон, Арана, Гомес, Банега, Навас, Нолито (Васкес, 76), Меса, Промес (Бен-Йеддер, 77), Муриэль (Андре Силва, 61)